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«Иногда тянет домой к маме»: модель из Бердска вышла замуж за певца и уехала на Канары

Марина и Андрэ из группы Lunatic растят двух сыновей — сибирячка рассказала, чего не хватает в раю

Марина Крайс стала лицом рекламной кампании L'Oreal
Марина Крайс стала лицом рекламной кампании L'Oreal


НГС продолжает проект о сибиряках, которые уехали жить в другие страны, — «Сибирь, до свидания!». Марина Крайс уехала из родного Бердска более 10 лет назад, за это время она успела сделать блестящую карьеру в модельном бизнесе, сменить несколько стран, стать модельным агентом и мамой двоих детей. В сентябре прошлого года она вместе со своей семьёй переехала на остров Гран-Канария. Журналист НГС узнал у Марины о всех сложностях модельной работы и жизни в вечной сиесте на островах. 


«Я бы не поверила, если бы кто-нибудь сказал мне тогда, что я стану моделью»


Я родилась и выросла в Бердске. Обычная семья: папа работал на заводе «Вега», мама — в научно-исследовательском институте. Каждое лето мы проводили в деревне. Если бы мне кто-то сказал тогда, что я облечу огромное количество стран и мои фотографии будут на обложках журналов, — я бы сочла человека за сумасшедшего. Я была самая высокая, очень худая, неуверенная в себе. Занималась в театральной студии — это помогло мне раскрыться и обрести мечту об актерской карьере.


Впервые комплимент о моей внешности прозвучал от немецкого участника очень популярной на тот момент группы Lunatic — Андрэ отметил меня из толпы поклонниц на концерте и позвал сниматься в клипе, а впоследствии стал моим мужем. 


В школе меня начали замечать скауты местных агентств, но везде нужно было платить за обучение. В декабре 2003 года мне позвонили из Новосибирского модельного агентства и пригласили на кастинг известного модельного агентства IMG models Paris. Уже через месяц мне предложили контракт в Париж. Спустя неделю после приезда на контракт я получила свою первую работу — эксклюзивный показ Miu Miu. 


За 10 лет карьеры Марина поработала во Франции, Германии, Италии, Испании, Греции, Великобритании, США, Японии, Австралии, на Тайване. Летала на съемки на Мадагаскар, в Индию, Намибию, Марокко и Азербайджан
За 10 лет карьеры Марина поработала во Франции, Германии, Италии, Испании, Греции, Великобритании, США, Японии, Австралии, на Тайване. Летала на съемки на Мадагаскар, в Индию, Намибию, Марокко и Азербайджан


«Это очень странная жизнь — никогда не знаешь, где будешь завтра»


Модельный бизнес — это такая же работа, как и любая другая. Конечно, это очень странная жизнь: никогда не знаешь, где будешь завтра, что принесет тебе новый день, новые страны. Меня всегда и во всем поддерживали родители, мой муж — тот самый солист любимой группы Lunatic; друзья постепенно потерялись и на их место пришли новые, из индустрии.


Модели постоянно ходят на кастинги — многие люди очень долго морально готовятся к собеседованиям на работу, а мы проходили их раз 5 в день. Смотрим в лица своим конкурентам и умудряемся находить в них настоящих друзей. Смена квартир, меняются люди — сначала живешь с ними 2–3 месяца, а потом, может, никогда не увидишь. Постоянная тоска по дому — я не из тех, кто легко может уехать, я скучала по родным, по русской речи, по селедке и семечкам. Но я действительно полюбила эту жизнь.


Фото сделано в Африке (Намибия) для журнала Glamour German
Фото сделано в Африке (Намибия) для журнала Glamour German


«Окунулась в материнство с головой»


Со временем показы и съемки перестали впрыскивать адреналин в кровь — наступила обыкновенная усталость, захотелось спокойствия, стабильности. Я ушла на самом пике, когда портфолио состояло из лучших изданий — Vogue, Harpers Bazaar, Marie Claire, Glamour.


В 2011 году у нас с мужем родился первый ребенок, я с головой окунулась в материнство — с упоением вела переписки в чатах на «Сибмаме» и про работу уже не хотела вспоминать. Модельный бизнес врывался в мою обычную жизнь редкими съемками для журналов и рекламных кампаний, но это было только дежавю, и возвращаться совсем туда уже не хотелось.


Марина Крайс вместе с мужем воспитывают двоих сыновей — Эрика и Мартина
Марина Крайс вместе с мужем воспитывают двоих сыновей — Эрика и Мартина


«Помогать увидеть мир девочкам из обычных семей — бесценно»


У меня была огромная база контактов в модельном мире, а IMG всегда пророчили мне карьеру скаута. Раньше для того, чтобы найти модель, скаутам приходилось колесить по странам, снимать видео на камеры с кассетами, потом везти материал в зарубежные агентства — там принималось окончательное решение. Сейчас все может занять от 10 минут до двух недель.


Я начала постепенно набирать состав, пыталась сотрудничать с новосибирским агентством, но стиль ведения дел очень отличался. Мой принцип работы агента и главная цель — это не сделать топ-модель любой ценой, а помочь найти себя, поверить в свои силы. 


Работа агентом довольно нудная и оплата значительно ниже модельных гонораров, но находить новых лиц, особенно из обычных семей, и помогать им увидеть мир — бесценно. 


Сейчас Марина Крайс занимается карьерой 9 моделей и ведет свой блог в социальных сетях 
Сейчас Марина Крайс занимается карьерой 9 моделей и ведет свой блог в социальных сетях 


Все годы работы моделью я вела дневник и постепенно начала писать короткие рассказы про свои путешествия. Потом захотелось делиться опытом модельной работы в тематических статьях, следующий шаг — видеоблог. Всё публиковалось во «ВКонтакте», я получала огромный отклик от новых лиц и их родителей. Сейчас я всё переношу в «Инстаграм», веду прямые эфиры и отвечаю на многочисленные вопросы в личных сообщениях. Это стало очень важной частью моей жизни. 


«Приходится учиться замедляться и привыкать к сиесте»


В сентябре прошлого года Марина Крайс вместе с семьёй переехала на Канарские острова 
В сентябре прошлого года Марина Крайс вместе с семьёй переехала на Канарские острова 


В 2013 году после завершения бизнеса в России мой муж решил окончательно вернуться к себе домой — в Германию, в Гамбург (там родился наш второй ребенок). В сентябре нас потянуло в тепло; устав от серого неба, мы перебрались на Канарские острова. Здесь совсем другой ритм жизни. После Германии и России приходится учиться замедляться, привыкать к сиесте и не напрягаться, когда что-то идёт медленнее, чем планировалось. Канарские острова — это круглый год купальный сезон, 360 солнечных дней в году, свежие фрукты и овощи, а самое главное — постоянная атмосфера радости и счастья. 


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Карнавал ту ту ту ту ту ту ту Карнавал ту ту ту ту ту ту Акуленок ту ту ту ту ту и котенок ту ту ту ту ту ту и ковбой 😁 буйство красок, Музыка, счастье и радость. Наверное то один из рецептов легкости характера и солнечности Канарцев. Очень сложно вырасти суровым и строгим когда большую часть жизни на лице рисуется лучезарная улыбка. #рецептсчастья #карнавал #гранканария #grancanaria девочки 🥰 @torosanna @irengarbo @nastia_fit

Публикация от ṃѧяıṅѧ ҡяѧıṡ (@marinakraispersonal)


Сейчас в Бердске у меня живут мама, брат, племяшки, любимые тетушки, двоюродные сестры. Я как можно чаще стараюсь туда прилетать. Очень люблю свой город, каждый раз радуюсь достижениям моего родного края. Недавно посмотрела бердский фильм «Деревня». За окном накатывал океан, а мне так хотелось нырнуть в экран телевизора и побежать по знакомым улочкам домой, к маме, чтобы на столе самые вкусные щи и корочка хлеба БХК.


В феврале НГС рассказывал о сибирячке, переехавшей в Америку к мужу, с которым познакомилась в интернете, — она рассказывает о странных привычках американцев.

Прочтений: 2029

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