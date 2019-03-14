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Медведев послал на Енисей: столицей Сибири назвали Красноярск

НГС сравнил два города: красноярцы богаче, веселее и здоровее, а новосибирцы — честнее

Медведев назвал Красноярск столицей Сибири
Медведев назвал Красноярск столицей Сибири


Мимолетная фраза премьер-министра Дмитрия Медведева всколыхнула сознание сибиряков на берегах Енисея и Оби: премьер-министр назвал Красноярск столицей Сибири. Случайно или нет, но теперь красноярцы ликуют (хотя никаких преференций этот статус городу не дает), а новосибирцы пытаются доказать обратное. Корреспонденты НГС придирчиво изучили множество данных о двух городах, чтобы попытаться понять, кто же достоин этого звания без подсказки Медведева. 12 фактов о двух крупнейших городах Сибири — в материале НГС.


«11 незабываемых дней в Красноярске, столице Сибири, были наполнены самыми сильными, яркими эмоциями», — радостно сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на закрытии Универсиады в Красноярске. Премьера процитировали десятки изданий, а неожиданная весть о столичности Красноярска вызвала самые сильные и яркие эмоции теперь уже у новосибирцев. Корреспондент НГС решила столкнуть два города лбами, изучив самые важные показатели жизни в них. 


У красноярцев выше зарплата
У красноярцев выше зарплата


1:0 Красноярцы богаче новосибирцев


В феврале аналитическое агентство РИА Рейтинг подсчитало, сколько литров бензина АИ-92 в среднем может купить на свою зарплату житель Новосибирской области. Новосибирская область попала на 32-е место из 85. На свою зарплату новосибирец может купить 729 литров бензина (по цене 40 рублей 80 копеек). А вот Красноярский край оказался выше в рейтинге и занял 17-ю строчку (933 литра бензина при его стоимости 41 рубль 47 копеек).


То есть похвастаться зарплатой перед соседями новосибирцы пока не могут. В начале года специалисты Новосибирскстата подсчитали средние зарплаты по регионам СФО за 11 месяцев прошлого года. В Новосибирской области средняя зарплата оказалась на уровне 34 500 рублей, а в Красноярском крае — 43 875 рублей.


Новосибирские и красноярские вузы нередко попадают в мировые рейтинги 
Новосибирские и красноярские вузы нередко попадают в мировые рейтинги 


1:1 В Новосибирске лучше образование


В Красноярске СФУ, а в Новосибирске Академгородок, но сейчас речь не об этом. Недавно независимое агентство ZOOM MARKET провело социсследование и составило список городов с самым плохим школьным образованием. Так вот, Новосибирск хоть и попал в этот рейтинг, но занял предпоследнее, 29-е место. А Красноярск оказался намного выше — на 16-й строчке рейтинга. Как уточнил коммерческий директор агентства Андрей Штыров, опрос проводился среди родителей детей, которые в настоящий момент учатся в начальной или средней муниципальной школе. Всех респондентов просили оценить уровень современного образования по 10-балльной шкале.



2:1 А в Красноярске дома выше.


Средняя этажность новостроек Новосибирска за последние 20 лет выросла в 1,5 раза и составила 15,8 этажа — об этом в своем исследовании сообщил аналитический центр ЦИАН. Новосибирск оказался на 5-м месте среди городов-миллионников с самыми высокими домами. Красноярцы обогнали и заняли третью позицию — средняя этажность новостроек в Красноярске — 17,1.


2:2 Зато в Новосибирске меньше долгостроев. 


В начале года Минстрой РФ сообщил, что Новосибирская область в лидерах по успешному завершению проблемных объектов. К началу 2019 года в городе стало на 5 долгостроев меньше, лучше результат только в Ярославской области. Всего в России остаются проблемными 894 новостройки. Больше всего долгостроев прибавилось в Красноярском и Приморском краях, Липецкой и Костромской областях, сообщили в Минстрое РФ.


Красноярск сильно вырос за 20 лет
Красноярск сильно вырос за 20 лет


3:2 В Красноярском крае охотнее отдают долги.


В конце января Генеральная прокуратура РФ сообщила, что в Новосибирской области за 2018 год выплатили долги по зарплате на сумму 624,9 миллиарда рублей. А в Красноярском крае размер выплаченного долга больше — 717,8 миллиона рублей. Но тут очко спорное, потому что есть вопрос, у кого же долг больше.


3:3 Зато новосибирцы честнее. 


В январе независимое агентство Zoom Market опубликовало рейтинг самых честных городов России — Новосибирск занял в нём 17-е место. Всего 30 мест, Красноярск — на 23-м. Участников опроса спрашивали, как часто они говорят неправду и говорили ли они неправду сегодня. Авторы рейтинга отмечают, что чаще всего неправду говорят мужчины — 74% опрошенных. Поэтому, конечно, вопрос, все ли сказали здесь правду. Да и не факт, что в столице живут только самые честны люди. 


В Красноярске одни из самых аккуратных водителей
В Красноярске одни из самых аккуратных водителей


4:3 В Красноярске водители аккуратнее. 


В конце прошлого года специалисты компании «АльфаСтрахование» и технологического стартапа Raxel Telematics проанализировали манеру вождения автомобилистов в городах России и назвали 19 городов, в которых проживают самые аккуратные водители. Новосибирск занял в этом списке 10-е место. Эксперты проводили анализ в 172 городах, водители которых подключились к программе «КаскоЭкономия». Специальное приложение отслеживало манеру езды застрахованных, в том числе были ли резкие ускорения или торможения, пользовался ли водитель телефоном во время езды. Красноярцы оказались в лидерах, заняв вторую строчку после Омска.


4:4 Новосибирцы, оказывается, живут лучше.


В ежегодном рейтинге уровня жизни регионов РФ, который составляют аналитики РИА Новости, в 2018 году Новосибирская область заняла 24-е место, а Красноярский край оказался лишь на 45-й строчке. «Рейтинг построен на основе комплексного учёта показателей, фиксирующих состояние различных аспектов условий жизни и ситуации в социально-экономической сфере, уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическую ситуацию, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры», — пояснили эксперты.


Новосибирск обогнал Красноярск по одному из рейтингов уровня жизни 
Новосибирск обогнал Красноярск по одному из рейтингов уровня жизни 


5:4 Красноярцы больше уверены в завтрашнем дне. 


По результатам исследования экономических настроений, которое проводил Финансовый университет при правительстве РФ, уверенность в своём завтрашнем дне ощущали только 60% опрошенных жителей Новосибирска. А вот Красноярск попал в список городов, у жителей которого самый высокий уровень уверенности в будущем своих предприятий.


5:5 В Новосибирске больше работы. 


В конце прошлого года Новосибирская область оказалась на 64-м месте из 85 с показателем безработицы 6,5% — к такому выводу пришли в агентстве РИА Рейтинг. Красноярцы попали на 41-е место в рейтинге (уровень безработицы — 4,8%).


6:5 Красноярцы больше пьют. 


Недавно агентство ZOOM MARKET провело социологическое исследование и составило список самых пьющих российских городов — Новосибирск занял в нем 18-е место. А Красноярск оказался аж на 5-й строчке. Авторы исследования задавали три вопроса: «Вы употребляете алкоголь?», «Как часто Вы употребляете алкоголь?», «Сегодня Вы употребляли алкоголь (или планируете)?».


Новосибирцы чаще едят фастфуд
Новосибирцы чаще едят фастфуд


6:6 А новосибирцы увлекаются фастфудом. 


Новосибирцы оказались любителями фастфуда. Исследования проводили в 30 городах, Новосибирск занял 10-ю строчку. А красноярцы, как выяснилось, не сильно любят гамбургеры, так как оказались на 23-й строчке. Хотя, вероятно, в Новосибирске их просто больше.


Мериться списками, набирать и терять очки можно бесконечно. Красноярцам нравится, что в Новосибирске много торговых центров и есть метро. Но бывший губернатор Новосибирской области восхищался природными ресурсами Красноярска, а новосибирцев называл бесперспективными. И даже после того, как глава Хакасии обозвал Новосибирск «колхозом», он не перестаёт быть третьим по численности городом-миллионником с метро, учёными Академгородка и известным во всём мире оперным театром.

Ничья!


И все-таки, какой город — столица Сибири?

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