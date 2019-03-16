Мост из спагетти, робот-щенок и виртуальный тракторист: репортаж с выставки школ будущего

Некоторые из этих новинок совсем скоро появятся у обычных школьников

В Экспоцентре прошла выставка «УчСиб 2019» — на ней новосибирцам показывают новинки учебного и научного оборудования. Многие школы, колледжи и университеты привезли показать свои разработки — роботов, квадрокоптеры, имитаторы тракториста, сварщика и многие другие, а в качестве развлечения предлагают посоревноваться в строительстве мостов из макарон и почувствовать себя настоящим железнодорожником. Подробности — в фоторепортаже НГС.





Выставка образовательных организаций, оборудования и литературы для учебного процесса «Учебная Сибирь» открылась в Экспоцентре 14 марта. На неё съехались представители разных школ, техникумов и университетов со всей Сибири, чтобы показать свои самые новые разработки.





Симулятор тракториста с реальным инструктором





Традиционно из скучной, на первый взгляд, выставки организаторы сделали целый парк научных и иногда странных развлечений. Например, на одном из стендов посетителям предлагают посидеть за тренажёром трактора — устройством, которое учит ездить на тракторе.

В симуляции видна даже труба от трактора — всё как в реальности





Тренажёр состоит из водительского кресла с механической коробкой передач и ручным тормозом, руля, приборной панели и трёх мониторов, имитирующих дорожную обстановку — картинка настолько реалистична, что даже обзор частично закрывает тракторная труба. Корреспондентов НГС порулить виртуальным трактором не пустили — здесь проводили олимпиаду среди студентов.





Механическая рука повторяет движение перчатки





Ещё один из самых интересных экспонатов выставки — роботизированная рука. Человек надевает специальную перчатку с датчиками, которые передают сигнал руке и заставляют её повторять движения человека. «Это манипулятор. Он сделан для того, чтобы его использовали в той деятельности, в которой рука человека справиться неспособна. Допустим, подъём тяжестей или работа с тонкими сборками, с паянием микросхем и так далее. Эта рука может быть гораздо меньше или гораздо больше», — объяснил Андрей Притчин, девятиклассник гимназии № 5 .





На выставке устроили соревнования на самую высокую башню из спагетти





В центре выставочного зала проходят соревнования по строительству из макарон — длинные спагетти скрепляют между собой обычным пластилином, а готовую конструкцию испытывают на прочность.





В первый день участники строят башню, а во второй — собрались возводить мост





«У нас конкурс "Макаронный строитель", он проходит в два этапа. У нас конкурс на самую высокую башню и на самый длинный мост. Мост будет завтра, а сегодня башня, — рассказал участник соревнований, студент факультета «Мосты и тоннели» СГУПС Глеб. — Мы помогаем сделать мост, который по итогам своего строительства будет проверяться на наибольшую физическую нагрузку».





Третьеклассница Катя придумала робота-щенка — он умеет вилять хвостом, когда к нему приближаешься





Больше всего на выставке оказалось роботов — этот придумала сделать ученица третьего класса лицея № 9 Екатерина. «Представляю вам свой проект на базе платформы "Орбита". Это робот-собака, — затараторила девочка Катя явно вызубренный текст. — Установленная электроника позволяет создать имитацию приветствия: робот виляет хвостом и у него загораются глаза».





Говорящий робот Роберт Фёдорович





Ещё одного робота, только ходящего и говорящего, создали студенты технического колледжа. «Мы выступали с ним на Worldskills и заняли второе место. Как зовут робота? Спросите!» — рассказали создатели робота, студенты Новосибирского технического колледжа Михаил и Максим. Действительно, оказалось, что робот умеет поддерживать простые диалоги, например на вопрос корреспондента о том, как его зовут, тот радостно ответил: «Роберт Фёдорович!».





Интерактивный глобус явно выигрывает у традиционного





Встречает посетителей выставки огромный интерактивный глобус, который может показать не только физическую карту, но и другие — и даже внутреннее строение Земли. Возможно, когда-нибудь такие появятся во всех школах.





Фотобиореактор, в котором выращивают микроводоросли





Агровездеход, которому сделали целую полосу препятствий, которые он с лёгкостью преодолевает





Мини-теплица, которая поместится даже на маленьком балконе





Отдельная аллея «УчСиба» посвящена разработкам в области биологии и агрономии. Так, новосибирцам показали фотореактор, в котором выращивают микроводоросли хлореллу — они настолько полезны, что жителям мегаполисов их рекомендуют есть каждый день, их даже добавляют в еду для космонавтов. Кроме этого, на выставке показали модели современной агротехники, которая может работать почти на любой местности, а также мини-тепличное хозяйство.





Поперхнувшийся Чарли явно повидал всякого в жизни





Традиционно в выставке принимают участие спасатели. Например, представители учебно-методического центра по ГОЧС Новосибирской области принесли манекен-тренажёр, на котором можно потренироваться в спасении человека от еды. «Это поперхнувшийся Чарли, он подавился, ему нужно помочь. Наверное, он съел бутерброд, а потом захотел что-то сказать», — пошутили представители УМЦ.





То, что видит сварщик в шлеме с очками, показывают на экране





На выставке можно было себя почувствовать представителем разных профессий — например, сварщиком. Новосибирский технический колледж привёз целый симулятор: надеваете маску, берёте электрод и аккуратно ведёте им по виртуальному шву — его видно на экранчике в маске. В результате на мониторе получаете процент выполнения и берёте брошюрку колледжа.





Так выглядит пульт дежурного по сортировке вагонов





Ещё один симулятор представили студенты СГУПСа — макет пульта дежурного по сортировочной горке на станции Инская. «Здесь происходит расформирование состава по назначениям. Мы оттачиваем навыки работы в ручном режиме. Горка — это зона повышенной опасности, там следует через горку большое количество опасных грузов, поэтому много происходит внештатных ситуаций. <...> В сортировочном листке написано, по каким направлениям какие вагоны будут идти. С обратной стороны с хвоста загоняется электровоз, электровоз двигает вагоны с горки», — рассказал Дмитрий, студент Новосибирского техникума железнодорожного транспорта.





Очень красивая и реалистичная модель железной дороги — она даже круче, чем в детстве





На выставке собралось много моделистов. Так, здесь есть модели поездов и некоторых железнодорожных участков в масштабе 1:87, а ещё куча моделей самолётов, которые витают прямо над выставочным залом.





Над стендами то и дело пролетают разные самолёты, роботы и коптеры





Кроме выставки научных и образовательных разработок свои стенды выставили магазины — здесь продают украшения, товары для хобби, канцелярские товары, книги, школьную мебель и даже шапки. Кроме того, будущих абитуриентов завлекают вузовские стенды и стенды языковых школ — их представители раздают брошюры, брендированные ручки, блокноты, значки и резиновые браслеты. Иногда за внимание школьников приходится бороться — некоторые представители вузов вооружились мегафонами.





Аниматоры и наряженные девушки завлекают посетителей к своим стендам





Завлекают школьников аниматоры в разных костюмах и наряженные школьницы — таких, с разрисованными спинами, застали корреспонденты НГС, как только зашли на выставку.





Скелет, который продают на выставке, превратился из товара для школ в атрибут для необычного селфи





Все дни «УчСиба» сопровождает деловая программа — разные совещания, круглые столы и мастер-классы, на которых собирают педагогов и директоров школ. Они обсуждают разные проблемы в образовании.





Выставка работает в Экспоцентре до субботы





Выставка работает с 10:00 до 17:00 и закроется 16 марта в 13:00. До этого в Экспоцентре работала выставка ювелирных украшений — НГС нашёл на ней кольцо за 5,5 миллиона и галстук Шварценеггера.