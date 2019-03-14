Долбите лучше: самые скользкие улицы Новосибирска — их нужно почистить немедленно

Больше всех из-за гололёда страдают молодые мамы и пенсионеры. На фото — окрестности улицы Богдана Хмельницкого





Городские власти пообещали чистоту на новосибирских улицах только к концу марта, а пока тротуары обречены на горы изо льда и непроходимую кашу. Новосибирцы уже смирились, что проще дождаться эффекта «само растает», чем на улицах начнут убирать лёд, — и днём действительно асфальт подсыхает, однако вечером даже в центре города тротуары превращаются в ледовое побоище. Корреспонденты НГС прогулялись по популярным улицам города, которые чистить нужно в первую очередь, и спросили экспертов, действительно ли гололёд в Новосибирске не победить до апрельского тепла.







Мартовская погода в Новосибирске никогда не была устойчивой — в ближайшие дни город накроют снегопады с сильным ветром. Перепады температур от минуса до робкого плюса и ветер, естественно, сказываются на чистоте в Новосибирске. Но если проезжая часть уже свободна от снежных завалов и льда, то гололёд ещё крепко держится за городские тротуары — мало того что ответственность за них часто не могут поделить муниципалитет и окружающие здания (в итоге их не чистит никто), так сейчас на них сваливают сугробы и сосульки с крыш.







В редакцию НГС часто поступают жалобы от читателей на то, что даже центр Новосибирска и улицы по линии метро утопают во льду и грязной снежной каше — по информации скорой помощи, за неделю с 4 по 10 марта на заледеневших дорогах травмировались более 100 человек.





Корреспонденты прошлись по городу и составили список особо скользких участков у главных магистралей.







Улица Ленина







На редких островках, почищенных арендаторами зданий в центре города, виднеется асфальт и плитка — в остальном же одна из главных улиц Новосибирска покрыта коричневой ледяной коркой. Особенно скользкое место — у Первомайского сквера, за зданием на Ленина, 1, где изо льда образовались уже внушительные валуны и глубокие колеи.





Днём лёд тает, но по вечерам тротуар снова превращается в каток





Гулять даже по Первомайскому скверу надо осторожно





На Ленина есть редкие островки сознательных арендаторов зданий, где нет гололёда и грязи, но чистых мест очень мало





Впрочем, если пройти по улице вглубь тихого центра, к театру «Красный факел», можно понять, что практически вся Ленина похожа на каток. Особенно по вечерам, когда её не пригревает весеннее солнце.







Красный проспект







Лицо города — Красный проспект — также страдает от гололёда на всей своей длине, за исключением тротуара у мэрии Новосибирска или у областного правительства: там всегда чисто, а сейчас и вовсе сухая плитка. В остальных местах — даже у краеведческого музея — горожане могут почувствовать себя настоящими фигуристами, и не обходится без падений во время тройного тулупа на льду.







Тротуар у мэрии очень чист





Этого не скажешь о других участках главной улицы Новосибирска — Красного проспекта. У станции метро «Гагаринская» люди будто катятся с горки





Напротив мэрии — у краеведческого музея — на Красном проспекте лёд





На Красном проспекте около метро «Гагаринская» также скользко — это касается, в частности, участка на пересечении с улицей Писарева, где в сторону площади Калинина начинается резкий спуск. Эта бесплатная ледяная горка действует минимум полгода.







Площадь Калинина







Жители улиц вдоль площади вряд ли помнят времена, когда осенью и весной тротуары у станции метро «Заельцовская» были чистыми: наледь намертво вмёрзла в улицу Дуси Ковальчук и в тот же Красный проспект.







Около площади Калинина редко чистят тротуары





По улице Дуси Ковальчук сложно пройти, не поскользнувшись, — зато рядом есть травмпункт. На фото — остановка между СГУПС и горбольницей № 1





По наблюдениям корреспондентов НГС, за два дня прогулок на перечисленных улицах вообще не было людей, пытавшихся их почистить





Сибирячки уже давно перестали носить каблуки в такую погоду





Люди уже привычно обходят грязную часть ледяного тротуара, занимающую три четверти пространства, и идут дальше по своим делам. Растает же когда-нибудь.







Улица Богдана Хмельницкого







Ледовый дворец спорта стоит в окружении таких же ледяных тротуаров — они обрамляют и ДК Горького. Но если пройти от тротуаров магистрали во дворы — там гололёда со снежной кашей больше ещё раза в три. Мамы с колясками, пенсионеры и врачи скорой помощи двигаются осторожно — как могут.







Улица Богдана Хмельницкого — конечно, архитектурная гордость Новосибирска, однако тротуары здесь также в плачевном состоянии





К концу марта лёд превратится в грязные лужи





Проспект Маркса







Здесь ходят толпы студентов, пассажиры маршруток и пациенты областной больницы — но несмотря на внушительный пешеходный трафик, тротуары грязные, утонувшие в снежно-песчаной каше вперемешку со льдом. Прохожие на Геодезической и проспекте Маркса опираются на светофоры, чтобы спуститься к пешеходным переходам, а студенты в больших компаниях держатся друг за друга, чтобы не упасть.







На «Студенческой» повсюду сугробы и горы грязного льда





Около остановок также никто не убирает лёд





На площади Маркса много торговых центров, но, чтобы пройти к ним и не упасть, нужно ещё постараться





Пройти по улице и остаться в чистой обуви практически невозможно





По всей видимости, в районе метро «Студенческая» случается много гололёдных травм. Вообще, по статистике медиков, около каждую неделю около 600–800 упавших на льду горожан обращаются к врачам из-за переломов и растяжений (с учётом всех обращений — в скорую и травмпункты).







Сейчас лёд уже подтаял, но горожане всё равно падают





За неделю сотни горожан в разных местах Новосибирска падают на льду и получают травмы. На фото — проспект Маркса недалеко от НГТУ





Несмотря на то что площадь Маркса — это центр уличной торговли, местность настроена к покупателям достаточно враждебно: чтобы получить пянсе в киоске или добраться до какого-либо из торговых центров, нужно ещё пройти добрых сто метров по льду.







В целом картина по городу довольно однородная — тротуары, тающие днём и опасно ледяные вечером, по обочинам коричневые сугробы, а также непролазная снежная каша — удручающее впечатление для человека, решившего прогуляться, а не ехать на автобусе или машине.







Как советует руководитель направления «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура», доцент НГТУ Анжелика Емельянович, Новосибирску уже стоит собрать эффективную рабочую группу — не только из самих специалистов мэрии, но и привлечь вузы, бизнесменов и учёных.







«Вопрос упирается в финансирование — я хорошо понимаю, мэр не выложит из кармана свои деньги, если даже формально, вот на это. [Надо посмотреть], какие у нас источники финансирования и как их можно использовать. Может быть, привлечь к решению бизнес каким-то образом, заинтересовать, как сейчас модно, государственно-частное партнёрство. Эта проблема требует системного изучения», — отмечает эксперт.





Она добавляет, что если собрать профессиональную рабочую группу, то проблему с гололёдом можно решить месяца за три — и лучше это сделать до новой зимы.







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