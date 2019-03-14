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Долбите лучше: самые скользкие улицы Новосибирска — их нужно почистить немедленно

Сотни горожан ломают ноги и руки из-за гололёда — власти заявили, что придется терпеть до апреля

Больше всех из-за гололёда страдают молодые мамы и пенсионеры. На фото — окрестности улицы Богдана Хмельницкого
Больше всех из-за гололёда страдают молодые мамы и пенсионеры. На фото — окрестности улицы Богдана Хмельницкого


Городские власти пообещали чистоту на новосибирских улицах только к концу марта, а пока тротуары обречены на горы изо льда и непроходимую кашу. Новосибирцы уже смирились, что проще дождаться эффекта «само растает», чем на улицах начнут убирать лёд, — и днём действительно асфальт подсыхает, однако вечером даже в центре города тротуары превращаются в ледовое побоище. Корреспонденты НГС прогулялись по популярным улицам города, которые чистить нужно в первую очередь, и спросили экспертов, действительно ли гололёд в Новосибирске не победить до апрельского тепла.


Мартовская погода в Новосибирске никогда не была устойчивой — в ближайшие дни город накроют снегопады с сильным ветром. Перепады температур от минуса до робкого плюса и ветер, естественно, сказываются на чистоте в Новосибирске. Но если проезжая часть уже свободна от снежных завалов и льда, то гололёд ещё крепко держится за городские тротуары — мало того что ответственность за них часто не могут поделить муниципалитет и окружающие здания (в итоге их не чистит никто), так сейчас на них сваливают сугробы и сосульки с крыш.


В редакцию НГС часто поступают жалобы от читателей на то, что даже центр Новосибирска и улицы по линии метро утопают во льду и грязной снежной каше — по информации скорой помощи, за неделю с 4 по 10 марта на заледеневших дорогах травмировались более 100 человек. 


Корреспонденты прошлись по городу и составили список особо скользких участков у главных магистралей.


Улица Ленина


На редких островках, почищенных арендаторами зданий в центре города, виднеется асфальт и плитка — в остальном же одна из главных улиц Новосибирска покрыта коричневой ледяной коркой. Особенно скользкое место — у Первомайского сквера, за зданием на Ленина, 1, где изо льда образовались уже внушительные валуны и глубокие колеи. 


Днём лёд тает, но по вечерам тротуар снова превращается в каток
Днём лёд тает, но по вечерам тротуар снова превращается в каток


Гулять даже по Первомайскому скверу надо осторожно
Гулять даже по Первомайскому скверу надо осторожно


На Ленина есть редкие островки сознательных арендаторов зданий, где нет гололёда и грязи, но чистых мест очень мало
На Ленина есть редкие островки сознательных арендаторов зданий, где нет гололёда и грязи, но чистых мест очень мало


Впрочем, если пройти по улице вглубь тихого центра, к театру «Красный факел», можно понять, что практически вся Ленина похожа на каток. Особенно по вечерам, когда её не пригревает весеннее солнце.


Красный проспект


Лицо города — Красный проспект — также страдает от гололёда на всей своей длине, за исключением тротуара у мэрии Новосибирска или у областного правительства: там всегда чисто, а сейчас и вовсе сухая плитка. В остальных местах — даже у краеведческого музея — горожане могут почувствовать себя настоящими фигуристами, и не обходится без падений во время тройного тулупа на льду.


Тротуар у мэрии очень чист
Тротуар у мэрии очень чист


Этого не скажешь о других участках главной улицы Новосибирска — Красного проспекта. У станции метро «Гагаринская» люди будто катятся с горки
Этого не скажешь о других участках главной улицы Новосибирска — Красного проспекта. У станции метро «Гагаринская» люди будто катятся с горки


Напротив мэрии — у краеведческого музея — на Красном проспекте лёд
Напротив мэрии — у краеведческого музея — на Красном проспекте лёд


На Красном проспекте около метро «Гагаринская» также скользко — это касается, в частности, участка на пересечении с улицей Писарева, где в сторону площади Калинина начинается резкий спуск. Эта бесплатная ледяная горка действует минимум полгода.


Площадь Калинина


Жители улиц вдоль площади вряд ли помнят времена, когда осенью и весной тротуары у станции метро «Заельцовская» были чистыми: наледь намертво вмёрзла в улицу Дуси Ковальчук и в тот же Красный проспект.


Около площади Калинина редко чистят тротуары
Около площади Калинина редко чистят тротуары


По улице Дуси Ковальчук сложно пройти, не поскользнувшись, — зато рядом есть травмпункт. На фото — остановка между СГУПС и горбольницей № 1
По улице Дуси Ковальчук сложно пройти, не поскользнувшись, — зато рядом есть травмпункт. На фото — остановка между СГУПС и горбольницей № 1


По наблюдениям корреспондентов НГС, за два дня прогулок на перечисленных улицах вообще не было людей, пытавшихся их почистить
По наблюдениям корреспондентов НГС, за два дня прогулок на перечисленных улицах вообще не было людей, пытавшихся их почистить


Сибирячки уже давно перестали носить каблуки в такую погоду
Сибирячки уже давно перестали носить каблуки в такую погоду


Люди уже привычно обходят грязную часть ледяного тротуара, занимающую три четверти пространства, и идут дальше по своим делам. Растает же когда-нибудь.


Улица Богдана Хмельницкого


Ледовый дворец спорта стоит в окружении таких же ледяных тротуаров — они обрамляют и ДК Горького. Но если пройти от тротуаров магистрали во дворы — там гололёда со снежной кашей больше ещё раза в три. Мамы с колясками, пенсионеры и врачи скорой помощи двигаются осторожно — как могут.


Улица Богдана Хмельницкого — конечно, архитектурная гордость Новосибирска, однако тротуары здесь также в плачевном состоянии
Улица Богдана Хмельницкого — конечно, архитектурная гордость Новосибирска, однако тротуары здесь также в плачевном состоянии


К концу марта лёд превратится в грязные лужи
К концу марта лёд превратится в грязные лужи


Проспект Маркса


Здесь ходят толпы студентов, пассажиры маршруток и пациенты областной больницы — но несмотря на внушительный пешеходный трафик, тротуары грязные, утонувшие в снежно-песчаной каше вперемешку со льдом. Прохожие на Геодезической и проспекте Маркса опираются на светофоры, чтобы спуститься к пешеходным переходам, а студенты в больших компаниях держатся друг за друга, чтобы не упасть.


На «Студенческой» повсюду сугробы и горы грязного льда
На «Студенческой» повсюду сугробы и горы грязного льда


Около остановок также никто не убирает лёд
Около остановок также никто не убирает лёд


На площади Маркса много торговых центров, но, чтобы пройти к ним и не упасть, нужно ещё постараться
На площади Маркса много торговых центров, но, чтобы пройти к ним и не упасть, нужно ещё постараться


Пройти по улице и остаться в чистой обуви практически невозможно
Пройти по улице и остаться в чистой обуви практически невозможно


По всей видимости, в районе метро «Студенческая» случается много гололёдных травм. Вообще, по статистике медиков, около каждую неделю около 600–800 упавших на льду горожан обращаются к врачам из-за переломов и растяжений (с учётом всех обращений — в скорую и травмпункты).


Сейчас лёд уже подтаял, но горожане всё равно падают
Сейчас лёд уже подтаял, но горожане всё равно падают


За неделю сотни горожан в разных местах Новосибирска падают на льду и получают травмы. На фото — проспект Маркса недалеко от НГТУ
За неделю сотни горожан в разных местах Новосибирска падают на льду и получают травмы. На фото — проспект Маркса недалеко от НГТУ


Несмотря на то что площадь Маркса — это центр уличной торговли, местность настроена к покупателям достаточно враждебно: чтобы получить пянсе в киоске или добраться до какого-либо из торговых центров, нужно ещё пройти добрых сто метров по льду.


В целом картина по городу довольно однородная — тротуары, тающие днём и опасно ледяные вечером, по обочинам коричневые сугробы, а также непролазная снежная каша — удручающее впечатление для человека, решившего прогуляться, а не ехать на автобусе или машине.


Как советует руководитель направления «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура», доцент НГТУ Анжелика Емельянович, Новосибирску уже стоит собрать эффективную рабочую группу — не только из самих специалистов мэрии, но и привлечь вузы, бизнесменов и учёных.


«Вопрос упирается в финансирование — я хорошо понимаю, мэр не выложит из кармана свои деньги, если даже формально, вот на это. [Надо посмотреть], какие у нас источники финансирования и как их можно использовать. Может быть, привлечь к решению бизнес каким-то образом, заинтересовать, как сейчас модно, государственно-частное партнёрство. Эта проблема требует системного изучения», — отмечает эксперт. 


Она добавляет, что если собрать профессиональную рабочую группу, то проблему с гололёдом можно решить месяца за три — и лучше это сделать до новой зимы. 


Знаете ещё более скользкие и грязные места в Новосибирске? Присылайте фотографии и адреса на WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00 или на почту news@ngs.ru

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