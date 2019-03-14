Ну и обстановочка: как обставить квартиру на AliExpress (там есть даже диваны-бегемотики)
НГС изучил ассортимент интернет-магазина — и узнал, что ни в коем случае не стоит заказывать в Китае
По приблизительным оценкам специалистов, стоимость ремонта и обстановки квартиры с нуля выходит примерно в треть от её стоимости и дороже — в зависимости от требований к этой самой обстановке. Но экономика, конечно, стремится к экономии, так что обычно этот процесс либо растягивается на годы, чтобы было не так больно семейному бюджету, либо смета максимально усекается. Один из главных помощников в этом случае — Китай, чьи фабрики готовы продать вам любое модное кресло в разы дешевле его реальной стоимости. Корреспондент НГС попыталась обставить условную «однушку» тем, что можно было бы заказать через интернет, и выяснила у экспертов, где лучше не рисковать и сколько в итоге можно сэкономить.
Дизайнеры интерьеров называют Китай «палочкой-выручалочкой» для своих проектов: всё, что может понравиться взыскательному европейскому вкусу, там можно найти. Впрочем, они не рекомендуют отдавать вообще всё на откуп китайским производителям: например, кухонный гарнитур лучше всё-таки заказать в Новосибирске по индивидуальным замерам, да и тащить за несколько тысяч километров ванну тоже не очень разумно.
Для среднестатистической квартиры в экономном стиле минимализм нужны прежде всего обеденный стол и стулья, диван и освещение. Впрочем, выбор пресловутого AliExpress настолько разнообразен, а в категориях там всё так напутано, что вместе с диваном, например, нашлось немало кресел и пуфиков.
Чаще всего дизайнеры для своих проектов заказывают стулья и светильники. По словам руководителя студии дизайна «Изюм» Анны Игнатенко, китайцы сегодня легко могут составить конкуренцию и американцам, и европейцам: они делают достаточно качественные реплики известных мировых брендов, при этом цена будет в разы меньше.
— Я хорошо отношусь к Китаю и к вещам, которые они делают, реплики это или нет, — призналась руководитель студии «Детали» Елена Лагуткина. — Если это хороший поставщик, то качество хорошее: у меня половина квартиры обставлена или обвешана китайским освещением и мебелью, и у меня нет никаких нареканий.
Светильники
Светильников на AliExpress, кажется, великое множество — на самом деле они просто повторяются у разных продавцов. Среди вариантов нашлась реплика светильника, который в 2016 году для нидерландского бренда Moooi придумал английский дизайнер Umut Yamac: он называется Perch Light и представляет собой одну или несколько светящихся и покачивающихся оригами-птичек из пластика на металлической основе. Можно подобрать целый комплект из бра, настольной лампы, торшера и одного из вариантов люстры и рассадить птиц светиться по всей квартире. Стоит это всё от 4 до 25 тысяч рублей за предмет, три светильника с птичками можно уложить и в 30 тысяч.
Сколько стоит оригинальный светильник, точно сказать сложно: коллекция не новая, у дилеров бренда её уже нет. Но если торшер с птичкой Moooi на AliExpress стоит 7–8 тысяч рублей, то самый простой оригинальный торшер бренда из дерева и картона в классическом стиле обойдётся ценителю в 289 тысяч.
Стулья
В мебели, особенно в сегменте обеденных стульев дороже среднего, царят американский стиль, Скандинавия и подражания Хансу Вегнеру. Самый дешёвый вариант — проволочный каркас для подушек — будет стоить от тысячи рублей, яркий пластик — уже от двух. За комплект от двух стульев предлагают скидки 5–10%, некоторые позиции продаются сразу комплектами по 2–6 стульев.
Есть и эксклюзивы на любителя. К резному стулу из палисандра в стиле эпохи Мин и Цин по 68 тысяч рублей за штуку можно прикупить из палисандра же обеденный стол диаметром 2,5 м на 16 персон за 1223 тысячи рублей (и это ещё со скидкой!). Учтите только, что за доставку одного только стола придётся доплатить ещё 104 тысячи — вещь всё-таки ценная, мало ли что. Оригинальный комплект из стола и шести стульев при этом будет стоить всего 665 тысяч рублей.
Обеденные столы
Самый дешёвый обеденный стол, не считая игрушечных и суперлёгких и супермобильных раскладных столов для пикника, обойдётся 4,6 тысяч рублей — это двухместная (6-местная стоит уже почти 7 тысяч) деревянная копия столика Рэй и Чарльза Имз. Стол за 11,2 тысячи подражает опять-таки всё тому же Хансу Венгеру, к нему в комплект предлагаются вполне узнаваемые стулья.
Но вообще на AliExpress стоит пойти, кажется, как раз за складными столами. Тут можно найти стеллаж, который одним движением руки превращается в стол на 6 персон и даже не расплёскивает вино в бокале на одной из полок. Или стол, который крепится к стене, — отличное решение для малогабаритной хрущёвки, к примеру: разные продавцы предлагают использовать его изнанку как меловую доску или огромную раму для портрета. Масштабы разные — от двухместного до четырёхместного, цена может варьироваться от 6 до 34 тысяч рублей, правда, не очень понятно, зачем столько платить за складной стол.
Диваны
С мягкой мебелью на популярном сайте сложнее, да и стоит ли её заказывать в Китае — отдельный вопрос. Самый дешёвый диванчик для гостиной стоит 6,5 тысяч рублей: он не раскладывается, но если припечёт, можно откинуть подлокотники и прилечь на них. Доставка будет стоить больше самого дивана — около 10 тысяч рублей. Диван-кровать обойдётся минимум в 20 тысяч, а доставка и вовсе в 30. «ИКЕА» и тем более простой русский диван выйдут куда дешевле, а бонусом их можно будет ещё и опробовать перед покупкой.
Анна Игнатенко говорит, что покупать в Китае диван резонно в одном случае: если это копия невероятно дорогого бренда.
— Если итальянский диван стоит 1–1,5 млн рублей, то в Китае похожий можно купить тысяч за 500–700, например. На фоне крутого ремонта этот китайский диван будет выглядеть как итальянский. Если мы будем говорить о простом диване, который похож на большинство диванов из «Большой Медведицы», то нет смысла его оттуда везти.
Сантехника
Заказывать сантехнику дизайнеры тоже не рекомендуют, как и отделочные материалы — они габаритные и тяжёлые, а качество не угадаешь. А вот комплектующие для ванны или кухни, те же смесители, на AliExpress стоят значительно дешевле, чем в местных салонах, а разброс по дизайну невероятный: от строгого, а иногда и немного вычурного минимализма до латунных кранов с вензелями в стиле «дорого-богато». Цены варьируются от 800 рублей за смеситель до 6–7 тысяч за целую душевую систему — зависит от размеров и покрытия.
По оценке Елены Лагуткиной, на обстановке, заказанной в Китае, можно сэкономить от 20 до 50%. Впрочем, как и в случае совершенно любой покупки на AliExpress, нужно внимательно отнестись к продавцу и самой покупке: искать реальные фотографии и читать отзывы. Дизайнеры признаются, что непосредственно с сайтом работают редко — чаще с проверенными посредниками. Они, конечно, возьмут свои 10–15% процентов от сделки, но тогда и максимально похожий на нужный стул подберут, и дополнительных фотографий обивки его сидения крупным планом пришлют.
— Я работаю только с проверенными людьми, которые хорошие вещи привозят, за которые не будет стыдно перед заказчиками, — это способ помочь сэкономить заказчику, — говорит Лагуткина. — В то же время, если предмет стоит дорого, заказчики идут искать аналоги, которые часто совсем непохожи на дизайн-проект, и вся концепция проекта рушится. Так что Китай — это палочка-выручалочка.
Лиза Пичугина
Фото aliexpress.com