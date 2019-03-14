Ну и обстановочка: как обставить квартиру на AliExpress (там есть даже диваны-бегемотики)

Полностью обставить квартиру на AliExpress несложно, можно даже сэкономить, но не всегда резонно





По приблизительным оценкам специалистов, стоимость ремонта и обстановки квартиры с нуля выходит примерно в треть от её стоимости и дороже — в зависимости от требований к этой самой обстановке. Но экономика, конечно, стремится к экономии, так что обычно этот процесс либо растягивается на годы, чтобы было не так больно семейному бюджету, либо смета максимально усекается. Один из главных помощников в этом случае — Китай, чьи фабрики готовы продать вам любое модное кресло в разы дешевле его реальной стоимости. Корреспондент НГС попыталась обставить условную «однушку» тем, что можно было бы заказать через интернет, и выяснила у экспертов, где лучше не рисковать и сколько в итоге можно сэкономить.







Дизайнеры интерьеров называют Китай «палочкой-выручалочкой» для своих проектов: всё, что может понравиться взыскательному европейскому вкусу, там можно найти. Впрочем, они не рекомендуют отдавать вообще всё на откуп китайским производителям: например, кухонный гарнитур лучше всё-таки заказать в Новосибирске по индивидуальным замерам, да и тащить за несколько тысяч километров ванну тоже не очень разумно.







Для среднестатистической квартиры в экономном стиле минимализм нужны прежде всего обеденный стол и стулья, диван и освещение. Впрочем, выбор пресловутого AliExpress настолько разнообразен, а в категориях там всё так напутано, что вместе с диваном, например, нашлось немало кресел и пуфиков.







Китайские фабрики делают огромное количество копий культовых дизайнерских светильников по ценам, в десятки раз ниже оригинальных





Чаще всего дизайнеры для своих проектов заказывают стулья и светильники. По словам руководителя студии дизайна «Изюм» Анны Игнатенко, китайцы сегодня легко могут составить конкуренцию и американцам, и европейцам: они делают достаточно качественные реплики известных мировых брендов, при этом цена будет в разы меньше.







— Я хорошо отношусь к Китаю и к вещам, которые они делают, реплики это или нет, — призналась руководитель студии «Детали» Елена Лагуткина. — Если это хороший поставщик, то качество хорошее: у меня половина квартиры обставлена или обвешана китайским освещением и мебелью, и у меня нет никаких нареканий.







Светильники





Светильников на AliExpress, кажется, великое множество — на самом деле они просто повторяются у разных продавцов. Среди вариантов нашлась реплика светильника, который в 2016 году для нидерландского бренда Moooi придумал английский дизайнер Umut Yamac: он называется Perch Light и представляет собой одну или несколько светящихся и покачивающихся оригами-птичек из пластика на металлической основе. Можно подобрать целый комплект из бра, настольной лампы, торшера и одного из вариантов люстры и рассадить птиц светиться по всей квартире. Стоит это всё от 4 до 25 тысяч рублей за предмет, три светильника с птичками можно уложить и в 30 тысяч.







Такой стул в стиле хай-тек обойдётся всего в полторы тысячи рублей





Сколько стоит оригинальный светильник, точно сказать сложно: коллекция не новая, у дилеров бренда её уже нет. Но если торшер с птичкой Moooi на AliExpress стоит 7–8 тысяч рублей, то самый простой оригинальный торшер бренда из дерева и картона в классическом стиле обойдётся ценителю в 289 тысяч.







Прочный пластик ценится выше: яркий стульчик обойдётся минимум в 2 тысячи





Стулья





В мебели, особенно в сегменте обеденных стульев дороже среднего, царят американский стиль, Скандинавия и подражания Хансу Вегнеру. Самый дешёвый вариант — проволочный каркас для подушек — будет стоить от тысячи рублей, яркий пластик — уже от двух. За комплект от двух стульев предлагают скидки 5–10%, некоторые позиции продаются сразу комплектами по 2–6 стульев.







Встречаются и эксклюзивы из ценных пород дерева





Есть и эксклюзивы на любителя. К резному стулу из палисандра в стиле эпохи Мин и Цин по 68 тысяч рублей за штуку можно прикупить из палисандра же обеденный стол диаметром 2,5 м на 16 персон за 1223 тысячи рублей (и это ещё со скидкой!). Учтите только, что за доставку одного только стола придётся доплатить ещё 104 тысячи — вещь всё-таки ценная, мало ли что. Оригинальный комплект из стола и шести стульев при этом будет стоить всего 665 тысяч рублей.







Качественные копии стульев культовых датских дизайнеров стоят от 10 тысяч рублей за штуку, при этом цена оригинального стула переваливает за полсотни тысяч





Обеденные столы





Самый дешёвый обеденный стол, не считая игрушечных и суперлёгких и супермобильных раскладных столов для пикника, обойдётся 4,6 тысяч рублей — это двухместная (6-местная стоит уже почти 7 тысяч) деревянная копия столика Рэй и Чарльза Имз. Стол за 11,2 тысячи подражает опять-таки всё тому же Хансу Венгеру, к нему в комплект предлагаются вполне узнаваемые стулья.







Китайцы не хуже европейцев и японцев умеют делать многофункциональную мебель





Но вообще на AliExpress стоит пойти, кажется, как раз за складными столами. Тут можно найти стеллаж, который одним движением руки превращается в стол на 6 персон и даже не расплёскивает вино в бокале на одной из полок. Или стол, который крепится к стене, — отличное решение для малогабаритной хрущёвки, к примеру: разные продавцы предлагают использовать его изнанку как меловую доску или огромную раму для портрета. Масштабы разные — от двухместного до четырёхместного, цена может варьироваться от 6 до 34 тысяч рублей, правда, не очень понятно, зачем столько платить за складной стол.





Диваны





Самый дешёвый диванчик стоит 6,5 тысячи рублей: на него можно и прилечь, но спать постоянно вряд ли получится





С мягкой мебелью на популярном сайте сложнее, да и стоит ли её заказывать в Китае — отдельный вопрос. Самый дешёвый диванчик для гостиной стоит 6,5 тысяч рублей: он не раскладывается, но если припечёт, можно откинуть подлокотники и прилечь на них. Доставка будет стоить больше самого дивана — около 10 тысяч рублей. Диван-кровать обойдётся минимум в 20 тысяч, а доставка и вовсе в 30. «ИКЕА» и тем более простой русский диван выйдут куда дешевле, а бонусом их можно будет ещё и опробовать перед покупкой.







Полноценный диван-кровать стоит столько же, сколько в Новосибирске





Анна Игнатенко говорит, что покупать в Китае диван резонно в одном случае: если это копия невероятно дорогого бренда.







— Если итальянский диван стоит 1–1,5 млн рублей, то в Китае похожий можно купить тысяч за 500–700, например. На фоне крутого ремонта этот китайский диван будет выглядеть как итальянский. Если мы будем говорить о простом диване, который похож на большинство диванов из «Большой Медведицы», то нет смысла его оттуда везти.







AliExpress богат необычной мебелью: можно собрать в комнату, например, стадо бегемотиков (и добавить трицератопса — там тоже есть)





Сантехника





Заказывать сантехнику дизайнеры тоже не рекомендуют, как и отделочные материалы — они габаритные и тяжёлые, а качество не угадаешь. А вот комплектующие для ванны или кухни, те же смесители, на AliExpress стоят значительно дешевле, чем в местных салонах, а разброс по дизайну невероятный: от строгого, а иногда и немного вычурного минимализма до латунных кранов с вензелями в стиле «дорого-богато». Цены варьируются от 800 рублей за смеситель до 6–7 тысяч за целую душевую систему — зависит от размеров и покрытия.







Фурнитуры для ванной столько, что можно выбрать сразу из нескольких видов вычурных смесителей





По оценке Елены Лагуткиной, на обстановке, заказанной в Китае, можно сэкономить от 20 до 50%. Впрочем, как и в случае совершенно любой покупки на AliExpress, нужно внимательно отнестись к продавцу и самой покупке: искать реальные фотографии и читать отзывы. Дизайнеры признаются, что непосредственно с сайтом работают редко — чаще с проверенными посредниками. Они, конечно, возьмут свои 10–15% процентов от сделки, но тогда и максимально похожий на нужный стул подберут, и дополнительных фотографий обивки его сидения крупным планом пришлют.







Полноценная душевая система обойдётся меньше чем в 10 тысяч — аналоги в Новосибирске будут дороже в среднем тысяч на 5





— Я работаю только с проверенными людьми, которые хорошие вещи привозят, за которые не будет стыдно перед заказчиками, — это способ помочь сэкономить заказчику, — говорит Лагуткина. — В то же время, если предмет стоит дорого, заказчики идут искать аналоги, которые часто совсем непохожи на дизайн-проект, и вся концепция проекта рушится. Так что Китай — это палочка-выручалочка.

