«Такая грязюка — вообще классно!»: на улицах начали нелегально продавать ядовитую синюю жидкость

Вот и наступила грязная, но радостная новосибирская весна, из-под колес на стекла автомобилей летят мутная вода и вся гадость, накопившаяся на дорогах за зиму. И значит, настал сезон активной уличной торговли омывающей жидкостью — желающими подзаработать заполнены городские и пригородные обочины. Сколько можно выручить на этом нехитром бизнесе, законен ли он и есть ли вероятность отравиться омывайкой с улицы — в материале НГС.АВТО.





Начнем с того, что уличную торговлю омывающей жидкостью вряд ли можно считать законной. Никаких чеков и кассовых аппаратов у продавцов нет, как нет и сертификатов на продукцию. А между тем омывайка в рознице может продаваться только при наличии специальных документов. «Этот товар подлежит обязательной сертификации, и без сертификации в розничной торговле его продавать нельзя. Все, что продается на улице, — это, сами понимаете, незаконно. Метиловый спирт является ядом, незамерзайки на его основе запрещены, — в основном все, что продается на улице, делают именно так. Но это наиболее дешевый способ изготовления жидкости», — отмечает эксперт, директор автоцентра «7 ключей» Геннадий Евграшин.





Жидкость Kristall Off у продавца на Пашинском шоссе





Стандартная цена уличной 5-литровки — 150 рублей. Много на этом бизнесе не заработаешь, сетует продавец с Пашинского шоссе, но стабильная прибыль в грязный сезон есть:





«Закупочная цена у неё 85 рублей. Если бы я её рублей по 200 продавал... Прибыль с одной 65 рублей, в день можно штук 20 продать».





Итого получается 1300 рублей в сутки или около 40 тысяч за насыщенный грязью месяц март. Но это надо ежедневно стоять на шоссе, мерзнуть, рисковать. Название жидкости на этой точке — Kristall Off, согласно этикетке, её произвели в Кировской области. Такую же продают на Северном объезде.





Жидкость Kristall Off у продавца на Северном объезде





«У кого какая, наклейки у всех разные. Они партиями приходят в город, пришла новая фура — наклейки другие», — рассказывает торговец. За свою продукцию он также просит 150 рублей. Ближе к городу омывайка слегка дорожает. Владелица Subaru Outback продает 4-литровые емкости по 160 рублей. Произведена жидкость, согласно этикетке, в Новосибирске.





Жидкость «Зима -30» у продавца на Мочищенском шоссе





«Я второй день всего, я пока безработная, поэтому решила подзаработать. Оптом за 95 рублей брала, есть какие-то и за 80, и даже за 46 рублей, но я такое побаиваюсь, я получше беру. Вчера чуть больше 1000 рублей выручка, такая грязюка была, вообще классно, я за два часа половину выручки сделала. Попробовать стоит, чего дома сидеть».





Обе жидкости без резкого запаха, с приятной фруктовой отдушкой





Купленные у продавцов две емкости с омывайкой мы решили осмотреть подробней. Разумеется, на этикетках не указано, что жидкость сделана на основе метилового спирта. В основе Kristall Off, согласно этикетке, использован изопропиловый спирт, а новосибирская жидкость «Зима -30» сделана из пропилового спирта. Но обе жидкости практически лишены резкого запаха, что косвенно может свидетельствовать о метаноле. Как и низкая цена: легальные жидкости в больших магазинах стоят от 200 до 500 рублей за аналогичную бутыль.





«Сертифицированные незамерзайки, естественно, дороже, применяются всякие отдушки, но эти запахи люди, конечно, не сильно любят. Запахи эти могут вызывать какую-то аллергию. Метиловый спирт — яд ядом, но, как правило, жидкость без запаха получается, и все на самом деле в основном любят именно такую», — отмечает Геннадий Евграшин.





Впрочем, от применения дешевой метаноловой омывайки вы не умрете — если не будете ее пить, конечно. Как говорят эксперты-медики, всё дело в дозе и индивидуальных реакциях конкретного человека. «Есть исследования токсичности метанола на мышах, но мы, во-первых, не мыши.





Если каждый день, и постоянно лить, и ты дальнобойщик, постоянно этим дышишь в течение многих часов, — это одно. А если ты несколько раз за сезон, в осенне-зимний период, это не страшно, все зависит от дозы.





Либо ты с грязным стеклом ездишь и напрягаешь мышцы глаз и все остальное, и от этого у тебя голова заболит, между прочим. Либо оно у тебя чистое, тут из двух зол выбирают меньшее», — заключает Игорь Эверест, психиатр-нарколог клиники «Инсайт».





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