Лига выдающихся джентльменов: 12 известных горожан основали фонд, в котором «все друг другу никто»

Фонд учредили 12 крупных новосибирских бизнесменов. На коллаже — Дмитрий Хмельницкий, Александр Бойко и Дмитрий Терешков





12 крупных бизнесменов Новосибирска создали Фонд региональных проектов — они решили продвигать в регионе инновационные проекты и развивать частно-государственное партнёрство. Фонд только заработал, но в планах представителей крупного сибирского бизнеса — строительство школ, студенческих кампусов, развитие туризма и другие проекты, которые должны помочь горожанам жить лучше. О том, кто и зачем решил взяться за работу, которую не делают чиновники, — в материале НГС.





Фонд развития и реализации региональных проектов, по данным системы «Контур.Фокус», призван регулировать и содействовать «эффективному ведению экономической деятельности предприятий». Его организовали в январе, пока о фонде никакой информации в свободном доступе нет, кроме того, что





его учредители — 12 крупных бизнесменов Новосибирска, а президентом стал Дмитрий Терешков





— генеральный директор «Сибирской хлебной корпорации», а также благотворительного фонда «Живи», фонда поддержки современного искусства и других объединений.







«Тот формат, который мы назначили, который у нас есть, он такой спокойный, ненавязчивый», — рассказал корреспонденту НГС другой учредитель фонда, бизнесмен Александр Бойко, совладелец компании «Сибирские отели», владелец БЦ «Гринвич» и основатель компании «Транссервис».





Кроме Терешкова и Бойко в списке учредителей: Игорь Диденко, директор и учредитель компании «ГофроМастер» и Новосибирского картонно-бумажного комбината; Олег Зырянов, учредитель мясного производства «Торговая площадь»; Александр Манцуров, учредитель торгового холдинга «Сибирский гигант» (торговые сети «Горожанка», «Мегас» и «Гигант»); Виктор Овчинников, президент частного охранного предприятия «Подразделение "Д"»; Дмитрий Пингасов, председатель совета директоров «Новосибирскавтодора»; Александр Пойманов, председатель совета директоров «ВПК-Ойл» — Коченёвский НПЗ, и другие бизнесмены, среди которых Юрий Коропачинский, Владимир Мартыненков, Андрей Потапов и Дмитрий Хмельницкий.





По словам учредителей фонда, он только начал работу — совсем недавно его создатели подготовили все документы. «Понятно, что будут финансироваться проекты, разработки, интересные для региона, которые, скажем так, коммерчески окупаемые. В двух словах уже были анонсированы школы нового типа, создание кампусов... Есть инициативная группа», — коротко объяснил НГС Дмитрий Терешков и добавил, что подробности о запуске фонда будут позже.





Александр Бойко рассказал корреспонденту НГС, что главная идея фонда — обсуждать и продвигать разные идеи для развития региона. Например, развитие туризма, строительство новых школ или внедрение новых технологий в строительстве. Именно поэтому в фонд объединились бизнесмены из разных сфер, которые профессионально почти не пересекаются друг с другом.





«По большому счёту, мы до конца не понимаем, как это должно работать, пока только выстраиваем [работу фонда].





<...> У нас есть несколько проектов, которые актуальны и интересны. Допустим, развитие и внедрение BIM-технологии (Building Information Modeling, информационное моделирование зданий. — Прим. ред.). Это математическая, экономическая, интеллектуальная модель здания, которая позволяет это здание не только спроектировать и построить, но и потом на протяжении всего жизненного цикла это здание грамотно и эффективно эксплуатировать вплоть до его утилизации, сноса, взрыва. <...> Я был на объектах в Японии, Германии и видел здания, которым 30–35 лет, а такое впечатление, что по этому зданию, по нашим оценкам, по российским, строители шли ну максимум 2–2,5 года назад. То есть оно точно так же выглядит, оно такое же чистенькое, уютное, тёплое, нигде ничего не сломалось. Вот для этого нужны такие технологии. Созданием таких моделей в Новосибирске сегодня почти никто не занимается», — пояснил Александр Бойко.





По словам учредителей фонда, их внимание сосредоточено прежде всего на социально важных объектах, особенно на школах и инфраструктуре, которую готовят для гостей и спортсменов молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году.





Бизнесмены пытаются поддержать в регионе практику государственно-частного партнёрства.





«У меня есть опыт эксплуатации по «Марриотту» (Бойко выступил девелопером проекта отеля Marriott. — Прим. ред.). У Саши Пойманова есть что-то подобное по Коченёвскому нефтеперерабатывающему заводу. Мы смотрим, как всё это дело объединить, кого привлечь, чтобы в Новосибирске появился центр компетенций по созданию таких вот объектов.





За каждым из нас стоит целый шлейф таких уже реализованных проектов.





<...> что касается студенческих кампусов — тоже актуальная тема, которая пересекается довольно серьёзно с проблемой 2023 года, поскольку на чемпионат мира по разным оценкам сюда приедет довольно серьёзное количество людей, а весь гостиничный фонд Новосибирска, включая квартиры посуточно, это примерно 5–5,5 тысячи номеров. А мы говорим, что приедет как минимум от 6 до 11 тысяч. Весь остальной город должен остановиться, что ли, на месяц или три недели, сколько он должен проходить», — добавил он.





У бизнесменов также появилась идея со строительством новых школ на основе частно-государственного партнёрства. Учитывая острую нехватку мест в школах и небольшую, по словам Бойко, федеральную поддержку, они предложат помочь со строительством частных школ, особенно в центре, который страдает от необдуманности точечной застройки. Бизнесмен отмечает, что другие учредители фонда пока неофициально, но поддержали эту идею.





«Это поиск механизмов для привлечения частных инвесторов именно в образовательный процесс, то есть создать бизнес-модель, сделать пилотный проект, который бы, допустим, можно было тиражировать.





Идея какая: вот миллиард есть в областном бюджете на эти вещи, на миллиард можно построить всего одну школу в год. Почему не задействовать механизм частно-государственного партнёрства?





Допустим, бюджет финансирует от 25 до 50% — это позволит построить уже не одну, а как минимум две, а может быть, и четыре школы. Но эти школы, допустим, останутся частными, а частный инвестор за то, что государство ему компенсирует эти 25%, он имеет возможность снизить плату за обучение. И она может стать, мы просчитали экономику, вполне привлекательной», — привёл пример он.







Ещё одна идея, которую учредители фонда задумали продвигать, — это развитие туризма в Новосибирске. Бизнесмены хотят привлечь в город туристов, чтобы создать комфортные условия для них и, как следствие, для горожан.





Вероятно, учредители фонда рассчитывают плотно работать с чиновниками мэрии и правительства. Многие из них лично знакомы и общаются с министрами, а также с мэром и губернатором. Кроме того, многие из них сами связаны с политикой. Например, Александр Манцуров является депутатом областного Заксобрания, а до этого в состав новосибирского парламента входили Дмитрий Терешков и Дмитрий Пингасов.





В Новосибирске работает несколько фондов, которые помогают предпринимателям. Например, фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области, который курируют чиновники из региональных министерств промышленности, сельского хозяйства, социального развития, но он, как и многие другие, предлагает предпринимателям только гранты для продвижения бизнеса. Подобной фонду Терешкова организацией можно назвать деловые клубы, например Региональный деловой клуб строителей под руководством Майиса Мамедова, который объединил руководителей крупных строительных организаций и призвал «решать возникающие перед отраслью вопросы и проблемы сообща, "единым фронтом", слаженно и продуктивно» — так написано на сайте клуба.





«Как-то это всё в воздухе витало давно, но всё это случилось на одной из тусовок Терешкова. <...> Мы друг друга знаем все давным-давно, вместе пересекались по большей части на каких-то общественных мероприятиях. Нас ничего такого по бизнесу не объединяет никого, чтобы прям тесно.





Мы не конкуренты, мы друг другу вообще никто.





Поэтому, с одной стороны, это приятное общение, а с другой стороны — даже оброненное мною слово может кому-то другому дать какой-то толчок с совершенно другого направления. Ведь сейчас нет монобизнесов, сейчас всё, что затевается новое, — это всё на стыке нескольких бизнесов», — заключил Александр Бойко.