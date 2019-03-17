«Сотый» всех пережил: история магазина, который проработал 60 лет, но сгорел из-за холодильника

Интерьер «Сотого» в 1970-х годах





В начале недели произошёл пожар в одном из старейших магазинов города — в супермаркете «Сотый» на Красном проспекте вспыхнули холодильники. Внешне не самый примечательный магазин без ярких вывесок и шумных акций работает на одном месте уже больше 60 лет и пережил многих конкурентов в округе. Последние пару лет он был единственным супермаркетом вблизи площади Ленина — «Ярче!» и «Фермер-центр» открылись совсем недавно.





Строительство здания Сибкрайсоюза на Красном проспекте





В здании Облпотребсоюза, точнее тогда ещё Сибкрайсоюза, изначально работали крупные магазины — там был «Детский мир», книжный отдел больше напоминал даже музей, куда ходили просто посмотреть, а через стенку долгое время работал магазин текстиля. Но ни одна легенда не выдержала испытания временем, а вот на первый взгляд невзрачный «Сотый» пережил всех.





«В здании Сибкрайсоюза (Красный проспект, 29) первый этаж был занят торговыми заведениями с самого начала. Сразу после сдачи дома в ноябре 1926 года сообщалось: "Десятого декабря Сибкрайсоюз переходит во вновь отстроенное здание по Красному проспекту. В первую очередь на втором этаже будут размещены торговый и финансовый отделы. Нижний этаж дома отводится под универсальный магазин и музей образцов товаров". Хотя изначально по проекту А.Д. Крячкова планировалось не совсем так: "Подвальный этаж заполнят магазины и склады, в первом раскинется товарный музей союза, во втором и третьем разместятся контора и канцелярия, кабинеты. Четвертый этаж займут гостиница для приезжих кооперативов и большой зал общих собраний"», — рассказывает краевед и сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев.





Внутри одного из первых универсальных магазинов в здании Облпотребсоюза





В конце 1950-х годов в здании Сибкрайсоюза открыли продовольственный магазин № 100 — один из первых супермаркетов Новосибирска. Правда, назывался он тогда вовсе не супермаркетом, а магазином самообслуживания. Покупатели быстро окрестили магазин «сотым», и за 60 лет никто его и не стал переименовывать.







В 1960-х у магазина ещё не было названия «Сотый», так его называли только местные жители





«В какое время магазин стал "Сотым", ещё предстоит выяснить, но в 1960-м он же имел название № 100 Первого Горпищеторга и значился по адресу Красный проспект, 27. В 1961 году магазин был реконструирован по проекту архитектора "Гипроторга" И.М. Григорьева. В нём было установлено венгерское торговое оборудование, пять кассовых аппаратов, оборудовано люминесцентное освещение. Здесь был введен уже полюбившийся новосибирцам режим самообслуживания — магазин без продавцов. Первенство здесь за магазином № 3 по Советской, 18», — добавляет краевед.





О том, что магазин № 100 перешёл в формат самообслуживания, рассказывали даже в газетах





В октябре 1960-го в «Вечернем Новосибирске» вышла заметка о том, как изменился магазин после ремонта: журналист подчеркнул, что теперь магазин перешёл на новый формат самообслуживания. В заметке «Сотый» значился ещё по старому адресу. Позже он сменил адрес, но никуда не переезжал. В те годы снесли исторические постройки, купеческие кварталы на улицах Горького, Октябрьской и Чаплыгина, после нумерация домов сдвинулась, и в 1966 году «Сотый» уже значился на Красном проспекте, 29.





Как вспоминают новосибирцы, выбор в «Сотом» был простоватый, но можно было найти вкусное мороженое, которое продавалось только в центре.





«И ассортимент был обычный. Разносолов не помню. Хотя мы бегали туда за мороженым в картонных стаканчиках. Там был сорт "крем-брюле" с кремовой розочкой. В Академе такого не было», — рассказал житель Академгородка Дмитрий, который бывал в «Сотом» в 70-х годах.







В 80-е «Сотый» вынужденно вернулся к формату обычного магазина





По воспоминаниям жителей центра, «Сотый» уступал по ассортименту тому же «Универсаму» на Ленина. Вдобавок, магазином самообслуживания он был только первые лет 20. В 1980-х, как и во многих других магазинах, там были вынуждены вернуться к формату, где продавцы стояли за прилавками, а покупатель не мог самостоятельно брать продукты с витрин.





Как уточнил Константин Голодяев, причина такого изменения была банальной — люди стали воровать продукты.





Супермаркет вернулся уже ближе к концу 1990-х, когда появились видеокамеры. Однако не все посетители оценили возвращение к самообслуживанию.







«Когда появилось самообслуживание, было не здорово по одной простой причине: пространство магазина всё-таки вытянутое. Когда мы приходили в магазин раньше, то вдоль стен по периметру стояли витрины, холодильники, по витринам всё было разбито, а центральное пространство было свободно. Раньше прошёл вдоль стен и купил всю необходимую продукцию.





Когда они стали магазином самообслуживания, было ощущение, как это неудобно, какая теснота.





Понимаю, что это была вынужденная необходимость, чтобы увеличить количество товаров, но пользователю стало неудобно однозначно. Магазин был настолько комфортно сделан, ты спокойно выбирал товары. Даже если была очередь, то постоишь. Было оформление стен, над каждой витриной были фотографии той продукции, которая продавалась. Была стилистика, всё пространство было единым. Наверное, это тот случай, когда владельцам магазина пришлось соблюдать требования торговли, которые поменялись», — вспоминает директор Музея Новосибирска Елена Щукина.





Зато в «нулевых» «Сотый» одним из первых перешёл на круглосуточный режим работы, чем до сих пор подкупает многих припозднившихся покупателей.