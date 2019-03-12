Всё через шлагбаум: НГС устроил тест-драйв платных парковок Новосибирска

Здесь много мест и можно даже припарковаться бесплатно — но часто не работает безнал и очень грязно

Парковка на пересечении Красного проспекта и Крылова





В центре города заработали несколько платных парковок, так что теперь в будни можно немножко смелее ехать в центр и не кружить между зданиями в поисках свободного кармана. Услуга, разумеется, платная, но можно постараться и уложиться в бесплатный лимит, так как первые полчаса-час машина стоит бесплатно. Для новосибирцев это пока в диковинку — возможно, кому-то не хочется разбираться со всеми этими кнопками, картами и светофорами, кто-то не видит смысла платить, а остальные вообще не в курсе. Корреспонденты протестировали пять муниципальных городских парковок, которые открылись за последние два года. Подробности — в материале НГС.







Первая платная городская парковка открылась в 2017 году





Первая парковка открылась у железнодорожного вокзала ещё в прошлом году. Заехать можно как со стороны Димитрова, так и с Челюскинцев. В прошлом году она стоила 20 рублей, в этом году тариф вырос до 40 рублей. Вообще, как объяснили сотрудники парковки, «она работает», но 12 марта, видимо, был внеплановый выходной. Шлагбаумы смотрят вверх, экран на терминале не горит, кнопка работает вхолостую. «Требуется ремонт ТО, — объяснили на парковке. — Так что сегодня бесплатно».





Платная муниципальная парковка в районе Гарина-Михайловского





Когда всё заработает, тогда и заплатим. На этой парковке бесплатны только первые 15 минут, затем 40 рублей в час. Стоянка круглосуточная. Внешне вид парковки практически не изменился по сравнению с тем, что было полтора года назад. Те же плакаты в мешке на скотче, грязные автоматы. Осталась ли разметка, пока непонятно, потому что пока кругом лежит снег (как и во всем городе).





Парковка на вокзале подорожала в два раза за два года





Для тех, кто ни разу не был на платной парковке, можно дать пошаговую инструкцию. Главное — помнить, что движение правостороннее, так что заезжать нужно справа, и выезд тоже справа. По обе стороны стоят автоматы, поэтому парковка лояльна хоть к правому, хоть к левому рулю. Нужно открыть окно, нажать кнопку. Вылетит чек или карта — с этого момента начинается отсчёт времени, которое вы стоите на парковке. На вокзальных платных парковках дают чек, на котором написано «Не мните» и про штраф за то, что потерял: 500 рублей. Так что лучше положить чек не в карман, а куда-нибудь в документы, чтобы случайно не завернуть в него жвачку, например, или не уронить его в снег, грязь или лужу.







Штраф за утерю карты или чека — 500 рублей





Чтобы рассчитаться за парковку, нужно подойти к будке. На стоянке, которая ближе к вокзалу, бесплатны первые полчаса, а затем 40 рублей в час. Также можно оставить машину на сутки за 200 рублей. Рассчитаться можно наличными и картой. Если вдруг в чём-то запутались, лучше посмотреть на экран, где высвечиваются подсказки. Он хоть немного и бледный и не с первого раза понятно, что он вообще работает, но всё написано.







Платить за парковку можно наличными и банковской картой, но безнал часто не работает





«Размещение машины на парковке не является договором хранения», — сообщается в правилах на табличке перед парковкой. «Но особо смекалистые ребята типа теряют чек и, получается, за 500 рублей ставят здесь машину на неделю, — говорит сотрудник парковки. — Потом приезжает, платит этот штраф и спокойно выезжает». Заезжать на парковку удобно, а вот выходить — нет. По всей парковке металлическое ограждение, поэтому, чтобы ногами уже идти по своим делам, придётся либо перелезать, либо выходить там же, где выезжают машины, — по сути, на проезжую часть.







Парковка возле железнодрожного вокзала





На всех парковках оборудование настроено на безналичную оплату. Но почему-то часто эта опция не работает и устройство для приема карт заклеено картонкой, скотчем или завязано пакетиком, а на будке охранников висит написанный от руки плакат с извинениями.







Парковка на пересечении Советской и Орджоникидзе





Есть такой даже на новенькой парковке на пересечении Советской и Орджоникидзе, которая открылась 1 февраля. Здесь всё хорошо, но безналичной оплаты нет. Монетки почему-то тоже не принимают (возможно, не пригодится, но вдруг).







При въезде на парковку водитель получает карту или чек





В отличие от привокзальных парковок, здесь выдаётся карта, а не чек, и это намного удобнее. За утерю штраф тоже 500 рублей. Но после чека обнаружилось и маленькое неудобство карты — на чеке указано время начала парковки, а карту можно проверить только на терминале. С парковки удобно выходить на все четыре стороны, потому что ограждение — лишь невысокие металлические столбы, на которые водителям можно ориентироваться, пока не видно разметки. Целый час можно стоять бесплатно. Но следующий — уже 100 рублей. При выезде нужно так же вставить карту, шлагбаум откроется — и вперёд. Если хотите вставить карту из окна машины, а не выходить, нужно очень плотно подъехать, так как проезд довольно широкий. Чаще всего водители — не ювелиры, поэтому приоткрывают дверь и встают на одну ногу, чтобы дотянуться до кнопки.







С парковки на Советской удобный выход для водителей, припарковавших машины





Парковка на пересечении Крылова и Красного проспекта (посередине дороги) на 43 машино-места пока работает в тестовом режиме. Оборудование начали монтировать ещё в прошлом году. Запустить обещали в сентябре, потом в ноябре, далее — в феврале уже этого года. Сейчас на парковку можно заехать и не платить.





Пока парковка на Красном работает в тестовом режиме





То есть шлагбаум открывается и закрывается автоматически перед машиной. Остальное оборудование для платной парковки тоже уже привезли, но пока оно в упаковке, уже изрядно потрёпанной ветром.







Парковку на пересечении Крылова и Красного проспекта обещали открыть ещё в прошлом году





На парковке перед Центральным рынком 136 машино-места. Тариф здесь хитрый. Первые полчаса бесплатно, а с 30-й по 60-ю минуту — 50 рублей. Дальше каждый час также стоит 50 рублей. Удобно, что заезд и выезд в разных местах. Шлагбаум на въезде «украшен» черно-белыми плакатами с текстом «проверь баланс карты», но непонятно зачем, ведь с безналичным расчётом опять проблемы.





Информация для водителей на всех муниципальных парковках — это распечатанный лист, вложенный в полиэтилен, приклеенный скотчем





Но здесь всё-таки два терминала оплаты, в одном можно оплатить картой. Здесь тоже карта, а не чек. Сама парковка выглядит как продолжение рынка, а точнее как задний двор. Сюда слетается мусор, зимой вместо разметки бараньи тропы, по котором бродят работники рынка.





Платная парковка на Центральном рынке





А будки с терминалом оплаты выглядят как помойка — чеки сбрасываются в обтрёпанную промокшую коробку. Там же фантики, листовки, осколки, остатки скотча. Часть мест для инвалидов очищена от снега, остальные им же завалены. Рядом стоит биотуалет на замке и мусорный контейнер.







Коробка для чеков возле терминала оплаты парковки на Центральном рынке





В феврале руководитель Городского центра организации дорожного движения Андрей Романцов сообщил на сессии горсовета, что в этом году начнут делать платные парковки на улично-дорожной сети. Проще говоря, это платный парковочный карман вдоль улицы. По его словам, в конце марта планируют доделать плоскостную парковку на 165 машино-мест у ДК «Прогресс».





В этом году мэрия планирует сделать платные парковочные карманы в центре





Он подсчитал, что муниципальные парковки принесут в следующем году порядка 6 миллионов рублей, но эта цифра не вдохновила депутатов. Хотя вряд ли можно ориентироваться на какие-то цифры, если планы по введению парковок постоянно меняются: например, два с половиной года назад власти заявляли несколько другой план организации платных парковок на территории города.



