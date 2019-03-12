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«Такая модель хапуги»: новосибирец — о том, как зарабатывают большие деньги продавцы тюльпанов

Разорившийся строитель заработал за 2 дня 18 тысяч — он рассказал, почему получается не у всех

Разорившийся застройщик Роман Радченко заработал в женский день 8 Марта на торговле тюльпанами с машины
Разорившийся застройщик Роман Радченко заработал в женский день 8 Марта на торговле тюльпанами с машины

Роман Радченко — бывший владелец компании «Технология строительства», которая занималась строительством малоэтажных загородных домов: коттеджей, бань и т. д. В 2018 году компания Романа разорилась, у предпринимателя появилось свободное время, и в марте этого года он решил по-быстрому заработать в женский праздник на продаже тюльпанов с автомобиля. Торговал цветами Роман первый раз, после чего подробно рассказал корреспонденту НГС о всех тонкостях этого временного бизнеса. 


— У меня был основной бизнес — компания «Технология строительства». Мы занимались строительством загородных малоэтажных домов. В 2018 году открыли офис ещё в Иркутске. Но год был очень тяжёлый, и бизнес у нас загнулся: мы закрыли офисы и в Новосибирске, и в Иркутске. <…> Год был тяжёлый для всех. 


Как решил торговать цветами? У меня сейчас есть свободное время, чтобы заниматься другой деятельностью. Знакомая рассказала, что у неё есть люди, которые торгуют тюльпанами оптом. И я решил попробовать: мне нравится продавать, продажи вживую — такая очень интересная вещь. <…> 


Хотя у нас есть ещё какие-то рамки: стрёмно выйти и поторговать с машины, не каждый на это пойдёт. Но это нормальный вариант подзаработать деньги.


Заработок здесь зависит от количества цветов, которые ты продашь за день. Я не стал сильно рисковать, поговорил с ребятами, которые занимаются этим уже не первый год, и мне порекомендовали взять примерно 500–700 тюльпанов. Сказали: «Ты их точно продашь». И я взял 500 штук.


Машину поставил напротив часовни [на Красном проспекте] возле цветочного салона. Сам написал баннер. Первый у меня был формата А4, на нём было написано: «Тюлпан» и вторым рядом — «Ы». (Смеётся.) Именно без мягкого знака. Место не хватило [на бумаге], да опять же оригинально это было — внимание привлекало. Вроде как неправильно написано, а цепляет. А на следующий день уже сделал большой баннер. Первый день торговал с помощником. Целый день торговать на улице тяжеловато. Хорошо, ещё тепло [было]. Но всё равно хочется, например, сходить пообедать и так далее.


Вложил я 15 тысяч рублей. Это такая небольшая сумма, на которой можно было заработать. 


Покупали тюльпаны по 30, а продавали по 70 рублей. Тысяч 18, наверное, заработали чистыми. Это небольшие деньги, но заработали мы их всего за пару дней. 


Хотя другие торговать начинали уже 6-го. Но с машины продать 6-го много не получится, может, 100 цветков. Хорошо зарабатывает 6-го тот, кто договаривается с организациями: обзванивает заранее, а потом 6-го делает им доставку. А так ты больше на бензин, условно говоря, потратишь. Да и цветы обычно покупают в день дарения.


Больше всего опасался за место: самое главное в данном случае — хороший пешеходный трафик. Вот с этим, главное, не ошибиться. <…> И да, конечно, могут подъехать определённые службы с проверкой. Все же работают без лицензии, без юрлица… Но так все делают. Максимально, на что можно нарваться, — штраф в 1500 рублей за торговлю в неположенном месте без соответствующего документа. По правилам должно быть разрешение, что ты можешь стоять здесь и торговать. Как с ёлками. Но с ёлками так нельзя сделать. Если встанешь и будешь торговать с машины ёлками, тебя сразу прикроют. А с тюльпанами — можно. В данном случае, скажем так, государство тут ничего не делает. <…> Но на площади Калинина, мне говорили, штрафовали. Приехали и выборочно кого-то штрафанули. Потому что там стояло очень большое количество [торговцев]. Наверное, так и подумали: на [площадь] Калинина поедем и точно какого-нибудь поймаем за несанкционированную торговлю.


Конечные станции метро или площадь Ленина для торговли — очевидные места. Но там и конкурентов больше. 7–8-го [марта] на площади Ленина было машин 30. И все продавали тюльпаны. Не знаю, правда, как им это удавалось. Место на Красном проспекте было более выгодным. Хоть там и стояло три машины вместе с моей, но пешеходный трафик был хороший. На площади Калинина был хороший трафик. Но мы продавали тюльпан за 70 рублей, а на [площади] Калинина — за 50 [рублей]. Потому что было очень много машин. 


И люди, скорее всего, начинали «сливаться»: появлялся страх, что они не продадут тот объём, который купили. Ведь некоторые брали по 1000–1500 тюльпанов. 


Я же не рассчитывал заработать, скажем, 50 000 рублей, я просто решил попробовать и заработать пусть меньше, но точно.


Тюльпаны — неприхотливые цветочки, которые можно хранить в домашних условиях. Для них хорошая температура хранения — 3 градуса. Можно просто положить на подоконник и приоткрыть окно. <…> При торговле главное — не сидеть в машине. А всегда стоять возле. Я ещё подзывал: «Тюльпаны, тюльпаны!». Это увеличивает продажи. Потому что если ты будешь сидеть в машине и ждать, когда к тебе подойдут, то ты так не продашь.


Продавцы тюльпанов стараются красочно и оригинально прорекламировать свой товар, чтобы привлечь внимание потенциального покупателя
Продавцы тюльпанов стараются красочно и оригинально прорекламировать свой товар, чтобы привлечь внимание потенциального покупателя

Приезжал торговать я где-то в 9:00 – 9:30 утра. В первый день работал до 19:30, во второй — до 16:00. Разошлись все [цветы], немножко только себе оставил на подарки. Рядом со мной торговали ребята — распродали 800 тюльпанов. Ещё раньше меня, причём. Но они опытные, не первый год продают. У них были цветы из Краснодара, у меня — с Алтая. 


Но это не важно, главное, чтобы цветок был длинный, красивый и большой. Больше всего у меня было красных цветов. Самыми популярными оказались фиолетовые [тюльпаны]. 


Очень хорошо у ребят рядом расходились розовые тюльпаны.


Безусловно, конкуренция есть. Если человек стоит рядом, у него может быть больше продаж. Или у тебя. <…> Когда я приехал утром, поинтересовался: за сколько продают тюльпаны соседи. И выставил такую же цену — 70 рублей. Понятно, если кто-то просит скидку, я ему сделаю, чтобы не упустить [покупателя], но изначально цена одинаковая. <…> Слышал, в прошлом году был случай на площади Калинина, когда в последний день один продавец стал отдавать тюльпаны по оптовой цене, чтобы вернуть свои деньги, так как боялся не успеть всё распродать. А рядом-то все торговали по другим ценам. В таких случаях, конечно, возникают конфликты.


Риск в этом деле — выбрать неправильную точку продажи и, соответственно, не продать. Были ребята, которые меняли постоянно точки: видимо, вставали, продажи у них не шли, они собирались и ехали дальше. Они просто не понимают, как выбрать место. Я стоял на этом же месте и хорошо торговал. <…> Это 8 марта было. Подъехали ребята на «Ниве», встали, тюльпаны достали, стоят. Потом минут через 10, смотрю, они собрались и уехали. <…> Ну и есть ещё риск нарваться на некачественные тюльпаны [у оптовиков]: поломанные цветы, поеденные насекомыми, или очень маленькие и тонкие цветы. Чем больше партия, которую ты закупаешь, тем больше в этом риск.


В этом году я попробовал [торговать тюльпанами], потому что у меня пока много свободного времени. Но, судя по предыдущим годам, обычно у меня всё время очень плотно занято. А это способ просто подзаработать без особых рисков: нашёл нормального поставщика, заработал и пошёл дальше. Такая модель хапуги. Но это даёт возможность заработать.



Кстати, 8 марта НГС в режиме онлайн-репортажа рассказывал, как в Новосибирске отмечают Международный женский день — почитайте, что происходило в городе в этот день. 

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