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«Старьё бьёт новьё»: кроссовер из салона с хорошей проходимостью против 4-летнего «Тигуана»

На новом паркетнике Ford можно смело носиться по ямам, а подержанный «Тигуан» манит немецкой маркой

В новом выпуске проекта «Старьё бьёт новьё» — новенький, прямо из магазина, кроссовер Ford EcoSport, цена которого практически равна стоимости легковушек С-класса. И 4-летний Volkswagen Tiguan прошлого поколения, но еще вполне живой и здоровый. Оба автомобиля объединяют компактность, сравнительная доступность, управляемость, экономичность. Наш бюджет 1,2 миллиона рублей, что же выбрать за эти деньги — далее в обзоре НГС.АВТО.


Если вы задумали купить кроссовер Ford EcoSport, то поторопитесь, пока марка Ford окончательно не загнулась в России. Уже вовсю идет обсуждение грядущего закрытия отечественных заводов Ford. И дело тут не в том, что американские машины плохи, просто глобальная политика Ford предполагает сворачивание производства во всей Европе. 


«Старьё бьёт новьё»: кроссовер из салона с хорошей проходимостью против 4-летнего «Тигуана»


EcoSport — это такой компактный ультрагородской паркетник, с внешностью на любителя. Но он высоко стоит над дорогой, справляется с ямами и сугробами, неплохо рулится, стоит дешевле кроссоверов побольше размером. Подробнее о нюансах модели можно почитать в нашем обзоре Ford EcoSport



«Старьё бьёт новьё»: кроссовер из салона с хорошей проходимостью против 4-летнего «Тигуана»


Сегодня мы выберем недорогую комплектацию машины с 1,5-литровым 123-сильным атомосферником и 6-ступенчатым автоматом и передним приводом. В такой конфигурации автомобиль расходует в городе 9,2 литра бензина на 100 километров.



«Старьё бьёт новьё»: кроссовер из салона с хорошей проходимостью против 4-летнего «Тигуана»


Паркетник действительно скромен в размерах: 4325 мм длины, 1765 мм ширины. Но зато какой у него клиренс — целых 20 сантиметров. Небольшая колесная база (2519 мм), короткие свесы — и вот он, ловкий и проходимый городской внедорожничек. У него даже запаска расположена снаружи на багажной двери, как у настоящих джипов. 



«Старьё бьёт новьё»: кроссовер из салона с хорошей проходимостью против 4-летнего «Тигуана»


Высокая посадка, большая площадь остекления, хороший обзор. В салоне не так уж и тесно, да и на задних местах можно разместиться. Отделка бюджетная, среднестатистическая, явных огрехов нет. Особых украшательств интерьер лишён, но в целом все эргономически выверено. Багажник невелик, 354 литра. 



«Старьё бьёт новьё»: кроссовер из салона с хорошей проходимостью против 4-летнего «Тигуана»


Наш вариант оснащения бедноват по сегодняшним меркам. Стальные диски, галогеновые фары, электрозеркала с обогревом, система стабилизации, 2 подушки безопасности, кондиционер, аудиосистема с «Блютуз» и управлением на руле, 6 динамиков, регулировка руля в двух плоскостях, 4 электростеклоподъемника. Вот, пожалуй, и все. Стоит автомобиль 1 223 000 рублей. 



«Старьё бьёт новьё»: кроссовер из салона с хорошей проходимостью против 4-летнего «Тигуана»


Кроссоверу Volkswagen Tiguan всего 4 года. Он, правда, выглядит устаревшим по сравнению с новым поколением «Тигуана», но по технике, надеемся, автомобиль будет очень даже свеж. Пробег у таких экземпляров составляет 60–80 тысяч километров. 



«Старьё бьёт новьё»: кроссовер из салона с хорошей проходимостью против 4-летнего «Тигуана»


Tiguan чуть крупнее конкурента (4426 мм длины и 1809 мм ширины), а клиренсом равен — 20 сантиметров. И есть полный привод. Наш вариант оснащен 2-литровым 170-сильным наддувным мотором и не каким-то там роботом, а гидротрансформаторной автоматической коробкой. Первую сотню кроссовер берет за 9,9 секунды, в городе расходует 13,5 литра топлива — плата за полный привод и автомат, хотя и умеренная.



«Старьё бьёт новьё»: кроссовер из салона с хорошей проходимостью против 4-летнего «Тигуана»


Оснащение и отделку салона на вторичке, конечно, можно подобрать отличные. Ксеноновые фары с омывателями, литые диски, светодиодные задние фонари, кожаный руль, кнопка запуска двигателя, подогрев передних сидений, 6 подушек безопасности, сенсорная мультимедиа, система стабилизации, круиз-контроль, динамическое освещение поворотов, парктроник, климат-контроль, датчики дождя и света. 



«Старьё бьёт новьё»: кроссовер из салона с хорошей проходимостью против 4-летнего «Тигуана»


Tiguan имеет багажник повместительней, 470 литров, но электропривода крышки все равно нет. В общем, сбалансированный популярный семейный автомобиль, который с новым поколением стал бить рекорды продаж во многих странах. 


Итак, за 1,2 миллиона рублей можно остановиться на новом EcoSport с неплохой городской проходимостью, высокой посадкой, хорошим обзором. И еще он будет экономить топливо. Либо взять 4-летний Volkswagen Tiguan, гораздо более оснащенный и без раздражающего робота DSG. Но расходы на топливо, постгарантийное обслуживание и ремонты будут выше. Вероятны проблемы с турбиной, впрочем, на моторах объемом 2 литра ресурс агрегатов довольно высок. Выбирают читатели НГС. 


Что купить за 1,2 миллиона рублей?

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  • Новый Ford EcoSport
  • 4-летний Volkswagen Tiguan
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Ранее НГС рассказывал о самых престижных машинах обычных марок, которым уступают на новосибирских дорогах.

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