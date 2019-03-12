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Рубль полетел: в России запустили систему быстрых переводов по номеру телефона

Банки не берут за это комиссию — НГС протестировал, как она работает

Для перевода достаточно номера телефона, к которому привязана карта, и мобильного приложения банка-участника 
Для перевода достаточно номера телефона, к которому привязана карта, и мобильного приложения банка-участника 


В России запустили систему быстрых платежей — она позволяет людям быстро и бесплатно переводить друг другу деньги на банковскую карту по номеру телефона. Пока система работает только с 12 банками и в тестовом режиме, но воспользоваться бесплатными переводами уже могут многие новосибирцы. НГС попробовал перевести деньги по новой системе и составил инструкцию о том, как это делать. Подробности — в материале НГС.


Систему быстрых платежей (СБП) официально запустили в России в последний день февраля. Она позволяет держателям дебетовых карт переводить друг другу деньги бесплатно и всего в течение нескольких секунд. По данным «Национальной системы платёжных карт», пока в проекте приняли участие 11 банков: «Райффайзенбанк», «Тинькофф», «СКБ-банк», «Совкомбанк», «РНКО», «Росбанк», «Газпромбанк», «Альфа-Банк», «Ак Барс Банк», «Промсвязьбанк» и Qiwi. 


Собственные системы переводов есть у многих банков, но создатели СБП акцентируют внимание на том, что теперь переводы можно делать в любой день, в любое время и очень быстро — в течение 15 секунд. 


Чтобы перевести деньги, достаточно знать номер телефона клиента вместо длинного номера карты или банковского счёта. По данным портала Banki.ru, пока СБП не поддерживает так называемый чарджбэк — возвратный платёж, — то есть отменить операцию и вернуть переведённые деньги нельзя, делать это придётся через заявление в банк. 


Кроме того, Система быстрых платежей сделала все переводы бесплатными, тогда как обычно банки за переводы на карты других банков берут несколько процентов от суммы в качестве комиссии. Но СБП планируют держать бесплатной только в течение этого года — с 2020 года банки будут сами назначать и брать комиссию, которая составит до трёх рублей и которую будут забирать оба банка. То есть для пользователей комиссия максимум составит шесть рублей — за её размером будут следить Центробанк и антимонопольная служба. 


«Комиссию за перевод денежных средств в рамках СБП устанавливают банки, которые предлагают своим клиентам этот сервис. В свою очередь, Банк России, как оператор СБП, на 2019 год установил комиссию с банков-участников системы ноль рублей, чтобы они могли установить низкие комиссии для своих клиентов», — пояснили НГС в «НСПК». Перевести деньги по СБП можно через официальное мобильное приложение одного из банков-участников проекта. Максимальная сумма одного перевода составляет 600 тысяч рублей.


Рубль полетел: в России запустили систему быстрых переводов по номеру телефона (инфографика)


Чтобы воспользоваться системой, нужно выбрать опцию «Перевод частному лицу по номеру телефона» или «Перевод с карты на карту» — у разных банков они называются по-разному, ввести номер телефона того, кому нужно перевести деньги. Один номер может быть привязан к разным банкам и банковским картам, поэтому приложение просит выбрать нужный. Его можно установить по умолчанию для каждого номера. Затем нужно указать сумму перевода, а ещё можно написать сообщение, например «Возвращаю долг» или «Спасибо за шоколадку». И нажать «Отправить». 


Корреспондент НГС попробовал перевести 100 рублей одному из сотрудников редакции с помощью приложения «Райффайзенбанка» на Android. Систему быстрых платежей здесь нужно подключить отдельно — через меню настроек. Для этого нужно подтверждение через SMS — утром приложение выдавало ошибку, но повторная отправка решила проблему. 


Настроить систему быстрых платежей в приложении «Райффайзенбанка» можно в меню настроек
Настроить систему быстрых платежей в приложении «Райффайзенбанка» можно в меню настроек


Теперь из главного меню можно быстро и бесплатно переводить деньги. Для этого нужна опция «Платежи и переводы» — «По номеру телефона в другой банк». Теперь нужно ввести номер телефона (или выбрать контакт из справочника), а также выбрать банк — мы выбрали «Тинькофф». К телефону друга может быть привязано несколько карт в разных банках, можно выбрать любой из списка (там те же 11 банков) или не выбирать вообще — деньги придут на ту карту, которую владелец номера сделал своей основной. У себя выбрать основной банк можно также через настройки мобильных переводов. Осталось ввести нужную сумму и убедиться, что комиссии за операцию нет. Приложение предупреждает, что перевод осуществляют через Систему быстрых платежей. 


Перевести деньги по номеру телефона можно буквально в пять шагов
Перевести деньги по номеру телефона можно буквально в пять шагов


На том конце провода деньги получили за две секунды и приняли без комиссии. При выборе телефона приложение отображает имя владельца. Также имя отправителя видно тому, кто получил деньги, обычно в формате «имя, отчество и первая буква фамилии». 


Операция прошла успешно и быстро 
Операция прошла успешно и быстро 


В приложении банка «Тинькофф» дополнительно настраивать ничего не понадобилось. Должник просто выбрал переводы по номеру телефона, так же ввёл телефонный номер, выбрал банк — «Райффайзен» (в списке оказались ещё три банка, к которому привязан номер телефона) и нажал «Отправить». 


Приложение показывает, к каким банковским картам привязан указанный номер телефона — можно выбрать любой банк
Приложение показывает, к каким банковским картам привязан указанный номер телефона — можно выбрать любой банк


Банковские переводы — одна из самых популярных услуг у новосибирцев. В пресс-службе Сибирского ГУ Банка России корреспонденту НГС рассказали, что в прошлом году жители Новосибирской области перевели деньги с карты на карту 76,5 миллиона раз, общая сумма переводов достигла 462 миллиардов рублей. За год количество переводов с карты на карту увеличилось чуть больше, чем вдвое. К 1 января этого года у жителей области насчитали 5,8 миллиона банковских карт. 


Как добавили НГС в пресс-службе «НСПК», к СБП хотят подключиться ещё 100 банков, среди которых, возможно, окажется и «Сбербанк».

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