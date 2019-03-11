истории

«Мне все улыбаются — и хочется жить»: история 93-летней блокадницы — она до сих пор работает врачом

Марьяна Семягина ставит людей на ноги — она рассказала НГС про страх голода и секрет любви к работе

Марьяна Петровна Семягина уже 40 лет работает в новосибирской больнице № 25, а всего её стаж насчитывает 70 лет
Марьяна Петровна Семягина уже 40 лет работает в новосибирской больнице № 25, а всего её стаж насчитывает 70 лет


Кабинет Марьяны Петровны в новосибирской больнице № 25 в Калининском районе знают все пациенты — она многих поставила на ноги. Врачу по лечебной физкультуре Марьяне Семягиной недавно исполнилось 93 года, и 70 лет своей жизни она работает — начинала трудиться в Ленинграде, потом переехала за мужем-военным в Новосибирск. Корреспонденты НГС побывали на работе у врача, и Марьяна Петровна поделилась воспоминаниями о годах блокады, а также рассказала, в чём её секрет общения с пациентами.


Марьяне Семягиной никто не даст 93 года — узнав о её возрасте, люди сильно удивляются. Каждое утро миниатюрная, но очень быстрая женщина (назвать её пенсионеркой не получается) с прямой осанкой заходит в свой кабинет ЛФК в терапевтическом корпусе горбольницы № 25 и работает наравне с коллегами — с 10:00 до 15:20. Марьяна Петровна ведёт групповые и индивидуальные занятия — к ней приходят пациенты с неврологическими болезнями и сердечными, с больными суставами и неприятными последствиями травм.


Даже на групповом занятии врач по лечебной физкультуре старается каждому показать технику упражнений.


— Аккуратно, аккуратно, ведите рукой, будто отталкиваетесь от меня.


За день она выполняет с каждым пациентом десятки движений — и не всегда молодые женщины за ней успевают.


На групповые занятия чаще приходят женщины 
На групповые занятия чаще приходят женщины 


«Я говорю им (пациенткам. — Прим. ред.): "Чем в палате лежать и слушать про болячки друг у друга — приходите сюда", — и они приходят и занимаются. 


Они должны [приходить по показаниям], но кое-кто не хочет делать, я же не буду его уговаривать. Не хочешь — не надо. А кое-кто, наоборот, всё спрашивает: «А можно я ещё приду?» Можно, ко мне можно! Если есть назначения, то ко мне можно ходить хоть с утра до вечера», 


— рассказывает Марьяна Петровна.


Марьяна Петровна родилась 8 февраля 1926 года в посёлке Тверской области, а в 1928 году её семья переехала в Ленинград — там и осталась в годы Великой Отечественной войны. Отец-военный ушёл на фронт, уехал и брат Борис — он приписал себе два лишних года, стал командиром танка и пошёл воевать. Шестнадцатилетняя Марьяна и её мама же остались в блокадном Ленинграде.


«Мы выжили, наверное, только потому, что мама очень часто ездила на рынок и меняла вещи, которые у нас были, на еду. Потому что она поедет на рынок, приезжает оттуда и что-нибудь привезёт — то несколько картошин, то 2–3 кусочка хлеба, то, что можно было менять… И очень хорошо я запомнила: зима, снег был. У мамы сестра — она на окраине города жила, капусту солила… Большую такую бочку. И вот мы за этой капустой ехали — это примерно 8 остановок трамвайных.


И пока ехали — я вот всё смотрела на улицы, там лежали мёртвые, голодные, занесённые снегом [тела]. Я считала их… Человек 30–32–33 за один проезд. Весной их уже всех стали убирать, а зимой они так и лежали под снегом. Люди шли просто, падали от голода. И оставались там — некому их было убирать», — рассказывает Марьяна Петровна.


Великая Отечественная война началась, когда Марьяне Семягиной было 15 лет
Великая Отечественная война началась, когда Марьяне Семягиной было 15 лет


По её словам, после войны многие сходили с ума из-за страха голода — никак не могли наесться и жутко переедали.


Она охотно говорит об упражнениях и больничных буднях — а вот воспоминания о блокаде Ленинграда будто до сих пор тяготят её. Каждый день тех лет давался с трудом — город постоянно обстреливали, а людям говорили, что кого-то из соседей больше нет в живых. Днём Марьяна Семягина, как и другие жители, рыла окопы, а ночью по очереди дежурила на чердаках домов — тушила зажигательные бомбы.


Отец Марьяны Семягиной был тяжело ранен в бою и День Победы встретил в госпитале. Брат так и не пришёл с войны, пропал без вести.


Спустя много лет после войны воспоминания о блокаде всё ещё даются тяжело
Спустя много лет после войны воспоминания о блокаде всё ещё даются тяжело


После войны Марьяна Петровна поступила в Ленинградский институт физической культуры имени Лесгафта. Она признаётся, что решающую роль играло то, что там студентов кормили.


Ещё в Ленинграде Марьяна Семягина встретила любовь своей жизни — молодого военного Рэма, вместе с ним она в 1959 году и переехала в Сибирь, где и осталась навсегда.


«Было так: он пришёл домой и сказал: "Мне предложили Уральск и Новосибирск, куда поедем?". Я сказала: "Новосибирск", потому что я увидела картинку, на ней мост, вот так стоят два дома больших и солнце — солнце было такое высокое!» — говорит дочь Марьяны Петровны Наталья Ступакова.


Когда семья переехала, Наталье было 10 лет — а сейчас, по словам дочери врача, она «ровесница с маминым трудовым стажем». Но не все 70 лет стажа Марьяна Петровна трудилась врачом ЛФК, она работала и тренером в Доме спорта на улице Богдана Хмельницкого (его снесли в 2016 году), вела занятия по лёгкой атлетике, лыжам, конькам и плаванию. У неё была и группа врачей — они её и сманили на работу в городскую больницу № 25.


«До 55 лет я работала в спорте, была заведующей учебно-спортивным отделом и вела группы. А раньше же и зарплату, и пенсию платили только врачам и бухгалтерам! Меня в больницу позвали: "Будешь получать и зарплату, и пенсию". Я сюда и пришла работать — с тех пор и работаю. 


Получается, врачом ЛФК я работаю уже около 40 лет. А когда только пришла сюда работать, я объездила весь город и смотрела, как и где работают врачи ЛФК», — вспоминает Марьяна Петровна.


Единственный раз, когда она поссорилась с коллегой, случился около 15 лет назад. Расхождения во взглядах на лечебную физкультуру с одним профессором были такими сильными, что Семягина хотела даже уволиться. Но в какой-то момент они решили откровенно поговорить — беседа длилась полдня, но решила многолетний конфликт, они даже стали друзьями и соратниками. 


С тех пор, как рассказывает собеседница НГС, больше не было желания уволиться и пойти на заслуженный отдых.


Дочь врача Наталья Ступакова смеётся, что она ровесница маминого трудового стажа — в этом году будет 70 лет
Дочь врача Наталья Ступакова смеётся, что она ровесница маминого трудового стажа — в этом году будет 70 лет


По словам дочери врача, совсем недавно Марьяна Петровна перестала работать с тяжёлыми пациентами в палатах — и теперь ведёт только занятия в своём кабинете.


«Я маму убедила, что надо поменьше работать!» — с улыбкой говорит Наталья Ступакова, намекая на то, что сделать это было нелегко. По словам самой Марьяны Петровны, её держат на работе не деньги, а общение с коллегами и пациентами.


У неё часто спрашивают рецепт молодости и активности, но Марьяна Петровна смущается таких вопросов. Но всё равно объясняет, что секрет не только в строгости диеты и в режиме тренировок.


«Самое важное — это доброе отношение к людям. Ты к пациенту подошёл, погладил его, сказал: "Как ты хорошо выглядишь". И у человека настроение другое, он и делать тогда будет всё по-другому. Это очень важно. И мне все здесь улыбаются, приходят сюда, обнимаются — вот уже и жить хочется»,


 — говорит Марьяна Семягина.


Сейчас Марьяна Петровна изучает, как работать на планшете, чтобы изучать информацию и общаться с коллегами и друзьями по интернету
Сейчас Марьяна Петровна изучает, как работать на планшете, чтобы изучать информацию и общаться с коллегами и друзьями по интернету


Её мужа уже нет в живых, но рядом с Марьяной Петровной большая семья: не только двое детей, внуки и правнук, но и больница. Сама врач скромничает, когда её спрашивают о заслугах в работе, но коллеги говорят, что врач действительно поставила на ноги сотни человек.


«Помню случай один, очень яркий. Пришёл к тебе как-то пациент с палочкой — у него одна нога не двигалась вообще. Через какое-то время он ушёл и забыл палочку! Спустя какое-то время он принёс тебе букет роз, заходит с цветами и говорит: "Марьяна Петровна, я палочку забыл!"», — с воодушевлением говорит дочь ветерана, поскольку сама врач стесняется рассказывать о таких моментах.


Марьяна Петровна подчёркивает, что самое важное в общении с пациентом — это доброе к нему отношение 
Марьяна Петровна подчёркивает, что самое важное в общении с пациентом — это доброе к нему отношение 


Есть ещё одна настоящая семья — люди, пережившие блокаду Ленинграда. В этом году страна праздновала 75-й годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, но её участники отмечают дату в своих городах. Раньше Марьяна Петровна часто приезжала в Петербург — сейчас отмечает праздник с новосибирским обществом.


Но участников с каждым годом всё меньше. По словам Марьяны Петровны, ещё несколько лет назад в Калининском районе собирались по 200 блокадников и вспоминали тяжёлые годы. В последний раз на празднике было всего 22 человека, из них могла самостоятельно ходить только половина.


Прочтений: 348

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (4)4
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено