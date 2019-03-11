Подержанная «японка» за 450 тысяч: что может позволить себе обычный новосибирец на рынке авто

Названа средняя цена «бэушной» машины в Новосибирске — что покупают за эти деньги





Аналитики агентства «Автостат» проанализировали рынок подержанных автомобилей по стране и вычислили среднюю стоимость машины на вторичке в 2018 году, в частности по Новосибирску. Наш городской средний автомобиль стоит 448 000 рублей, это почти вдвое дешевле, чем в Москве, но дороже, чем во многих регионах России. Портал НГС.АВТО подробнее ознакомился с ценами на машины в разных городах страны и подобрал варианты авто, которые можно купить за 448 тысяч.





В исследование «Автостата» вошли 30 крупнейших рынков — регионов подержанных автомобилей, они оценивались по емкости рынка в рублях и в его доле от всей вторички России. Ожидаемо самым крупным рынком стала Москва — за год здесь купили 286 900 подержанных машин на 247,19 млрд рублей, доля 9,91%.





«Ёмкость — это выручка, то, что потратили жители на покупку машин, сумма затраченных денег жителями региона. Новосибирская область на 9-м месте, 2,36% рынка от общего объема», — объясняет Азат Тимерханов, руководитель пресс-службы агентства «Автостат».





Крупнейшие рынки подержанных авто





Всего за год новосибирцы купили на вторичке 131 600 машин и потратили на это 58,9 млрд рублей. Впереди Новосибирска идут Подмосковье, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская область, Ростовская область, Татарстан, Башкортостан. У остальных городов-миллионников (с областями) наш регион выигрывает.





Стоимость усредненного подержанного автомобиля в Новосибирске достигла 448 000 рублей. В Москве, к примеру, среднее авто стоит 861 200 рублей, в Санкт-Петербурге — 686 500 рублей. Но есть регионы, где эта цифра существенно ниже: Алтайский край — 368 000 рублей, Омская область — 384 300 рублей, Саратовская область — 349 100 рублей.





Что же можно купить за 448 тысяч и какова средняя типичная машина с пробегом для Новосибирска — посмотрим на примере основных сегментов. В бюджетном В-классе это, безусловно, корейский Hyundai Solaris или схожий KIA Rio. За такие деньги предлагаются варианты 2011–2012 годов выпуска, первое поколение, 1,4- или 1,6-литровый двигатель, автомат.





Автомобили размером побольше, С-класс, будут старее. Например, популярная Toyota Corolla 10-го поколения с 1,6-литровым мотором и классическим автоматом — только 2006–2008 годы выпуска. Если хочется С-класс посвежее, тогда 1,6-литровый Ford Focus — уже третье поколение, 2011–2012 годы.





Toyota Corolla, самый массовый автомобиль на новосибирской вторичке





В праворульном сегменте можно подобрать Subaru Forester 2002 года с 2-литровым мотором и полным приводом. Из малолитражек в городе популярны Honda Fit 2008–2009 года (1,3 литра, вариатор), Toyota Vitz 2010 года (1 литр, вариатор).





Купить кроссовер на автомате за эти деньги — опять же надо смотреть преимущественно на праворульные варианты.





Популярный Honda CR-V можно отыскать 2002–2003 года, уже во втором поколении. Это будет 2-литровое авто с полным приводом. Nissan X-Trail окажется чуть свежее, 2003–2004 годы, аналогично 2 литра и полный привод.





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