ПДД для бывалых: что делать, если знаки приоритета противоречат светофору

Что важнее: знаки приоритета или светофоры?





В проекте «ПДД для бывалых» мы вспоминаем пункты правил, которые водители забывают сразу после автошколы. Читатель Владимир Иванов прислал нам интересное видео, на котором видна простейшая, на первый взгляд, ситуация, которая едва не закончилась столкновением. Кто прав? В конце вас ждёт небольшой тест.







Водитель белой Honda считает, что при прочих равных знаки приоритета позволяют ему проезжать первым





Логика автора видео понятна — он ехал прямо на разрешающий сигнал светофора, а потому встречная машина при повороте налево должна была уступить дорогу. Но у оппонента на белой Honda своё видение ситуации: раз зелёный горел обоим, он предпочёл руководствоваться знаками приоритета. И поскольку автор видео выезжал со второстепенной дороги, водитель Honda посчитал себя оскорблённым. На чьей стороне вы?







На первый взгляд, позиция водителя Honda абсурдна. Каждый водитель помнит, что на оснащённых светофором перекрёстках руководствоваться знаками приоритета нужно, если светофоры выключены или работают в режиме жёлтой мигалки (пункт 13.3 ПДД). Вопрос лишь в том, «отключаются» ли знаки приоритета, когда работает светофор.







Казалось бы, ясность вносит пункт 6.15 ПДД, который в числе прочего говорит, что при наличии противоречий между знаками приоритета и светофором водители должны руководствоваться сигналами последнего.







Шах и мат? Но владелец Honda, со слов Владимира Иванова, не согласен:







— Он считает, что противоречия между зелёным сигналом и знаками приоритета в данном случае нет, а значит, руководствоваться нужно и сигналами светофора, и знаком «Направление главной дороги».







За разъяснением мы обратились к практикующему автоюристу Льву Воропаеву:







— Действительно, в правилах эти пункты сформулированы неоднозначно, что порождает подобные споры, в том числе и при оформлении аварий сотрудниками ГИБДД. Но судебная практика сформировалась давно, и она абсолютно однозначна: на регулируемых перекрёстках знаки приоритета не действуют. На видео водитель Honda должен был уступать.







Но в целом в России не стоит расслабляться, даже если вы едете на свой зелёный. Например, в Казани, где мы тестировали SKODA Kodiaq, возле самого кремля есть перекрёсток улицы Право-Булачной и проезда от улицы Профсоюзная.





Казань, выезд на улицу Право-Булачную: гостям города часто кажется, что при включении зелёного они имеют приоритет на этом пересечении





Приоритет имеют те, кто движутся по самой улице Право-Булачной: у них главная дорога





Подъезжая к нему со стороны проезда, кажется, будто это обычный регулируемый перекрёсток, на котором знаки приоритета «выключаются» при работе светофора. На самом же деле пересечение проезда с улицей Право-Булачная — это отдельный нерегулируемый перекрёсток, где нужно соблюдать знаки приоритета, а если бы их не было — руководствоваться «правилом правой руки». Светофор же в данном случае относится к большому перекрёстку с улицей Ташаяк, который виден за ним.





Этот перекрёсток кажется Т-образным пересечением с обширной прилегающей территорией (прямо по курсу)...





...но с другой стороны он выглядит четырёхсторонним пересечением, и проезд со стороны «прилегающей территории» регулируется отдельной секцией светофора





А вот ещё одно крайне спорное место: Т-образный перекрёсток с территорией, которая находится у «вершины» буквы Т. Перекрёсток имеет знаки приоритета, в том числе знак «Уступи дорогу» на выезде с территории. Но кто должен уступать: автомобили, поворачивающие налево, или те, кто выезжает со второстепенной? Если это четырёхсторонний перекрёсток, светофоры «отключают» знаки приоритета, но если речь всё же о выезде с прилегающей территории, знак «Уступите дорогу» нужно соблюдать.







— Практика по таким делам очень неоднородна, в том числе потому что зачастую сложно определить на глаз, это всё-таки прилегающая территория или полноценная улица, — объясняет Лев Воропаев. — Многое зависит от деталей, например, от наличия секции светофора, которая обращена в сторону территории, которую мы считаем прилегающей. Если светофора нет и по всем признакам это выезд, например, с АЗС или парковки, судебная практика склоняется к тому, что уступать должен тот, кто выезжает — это предписывает пункт 8.3 ПДД.







Проблема очень напоминает о трудностях с помехой справа. В спорных случаях лучше уступать: иногда статус проезжей части удаётся определить, лишь запросив план города, и разбор таких аварий всегда сложен.







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А теперь небольшой тест.





При повороте направо по стрелке водитель тёмной «Лады» должен быть готов уступить дорогу остальным, потому что...

… у него знак «Уступи дорогу»

… на основном светофоре горит красный

… при повороте по стрелке уступать нужно всем





Должны ли водители руководствоваться знаком «Пешеходный переход», если для пешеходов работает светофор?

Должны пропускать пешеходов в любом случае

Должны учитывать знак, но пешеходов пропускать на их зелёный

Нет, светофор отменяет действие знака «Пешеходный переход»





При проезде этого перекрёстка очерёдность проезда регулируется в первую очередь...

… сигналами светофора



… знаком «Круговое движение»

… знаком «Уступите дорогу»





Эта разметка означает, что...

… знаки приоритета на этом пересечении важнее светофора

… такой разметки не существует

… запрещает выезд на обозначенный прямоугольник при заторе впереди





При отключении светофора этот перекрёсток будет считаться...

… пересечением равнозначных дорог

… пересечением неравнозначных дорог

… пересечением, но не перекрёстком





Выдержки из ПДД







6.15. Водители и пешеходы должны выполнять требования сигналов и распоряжения регулировщика, даже если они противоречат сигналам светофора, требованиям дорожных знаков или разметки. В случае если значения сигналов светофора противоречат требованиям дорожных знаков приоритета, водители должны руководствоваться сигналами светофора.







8.3. При выезде на дорогу с прилегающей территории водитель должен уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам, движущимся по ней, а при съезде с дороги — пешеходам и велосипедистам, путь движения которых он пересекает.







13.3. Перекрёсток, где очередность движения определяется сигналами светофора или регулировщика, считается регулируемым. При жёлтом мигающем сигнале, неработающих светофорах или отсутствии регулировщика перекрёсток считается нерегулируемым, и водители обязаны руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков и установленными на перекрестке знаками приоритета.





А вот подробности о том, как засудить дорожников за нечищеную проезжую часть.





ПДД для бывалых: что делать, если знаки приоритета противоречат светофору Правильные ответы: 5/10 Перекрёстки вам лучше проезжать вслепую — больше шансов (шутка) Пройти тест еще раз

ПДД для бывалых: что делать, если знаки приоритета противоречат светофору Правильные ответы: 5/10 Средний результат: невредно перечитать ПДД Пройти тест еще раз

ПДД для бывалых: что делать, если знаки приоритета противоречат светофору Правильные ответы: 5/10 Хорошо! Пройти тест еще раз