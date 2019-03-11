«Резко расхотелось»: как банки доят клиентов при покупке по программам «Первый/Семейный автомобиль»

Lada Vesta SW Cross — одна из десятка моделей, которые доступны по госпрограммам

В России только возобновились программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», а люди уже потекли в автосалоны. Их привлекает скидка в 10% от цены автомобиля. Но оказалось, что красивый дисконт существует больше на бумаге. Вот история одной покупки, которая в итоге не состоялась.







Вадим решил приобрести Lada Vesta SW Cross 1.6 МТ (что она собой представляет, мы рассказывали) в комплектации Luxe Multimedia. Такой автомобиль стоит 858 900 тысяч рублей, то есть попадает под условия обеих программ, лимит по которым теперь составляет 1 миллион рублей. У самого Вадима автомобили уже были, а вот его супруга никогда машиной не владела, поэтому могла купить его по программе «Первый автомобиль». При этом скидка дается только покупателям автомобилей в кредит.







План Вадима был таким: продать имеющуюся у него машину за 240 тысяч и использовать деньги в качестве первоначального взноса, добавив к нему скидку в 85 890 рублей (10% от цены).







Он обратился в один из автосалонов Lada в Челябинске, где ему в дополнение к госсубсидии предложили скидку в 40 тысяч рублей по программе Trade-in. Но иллюзии рассыпались сразу: за его нынешний автомобиль вместо 240 тысяч, что стоят в объявлениях аналогичные модели, ему предложили лишь 200 тысяч.







— Потом они выставят машину в салоне за 210 тысяч, а сверху получат компенсацию в 40 тысяч рублей от АВТОВАЗа, — рассуждает Вадим. — Такой вот незатейливый бизнес.







Представитель дилерской сети Lada Александр Мещеряков настаивает, что цену предложили вполне адекватную:





— Конечно, когда клиенту предлагают сумму меньше той, на которую он рассчитывал, его это расстраивает, — говорит Александр Мещеряков. — Но нужно понимать, что не всегда эта сумма является рыночной стоимостью, и пытаясь продать через объявления, клиент точно также вынужден снижать сумму. Поэтому справедливее говорить о том, что добросовестные дилеры всё же предлагают адекватную стоимость оценки по системе Trade-in, исходя из рыночных реалий. Ориентироваться на сайты объявлений я бы не стал, потому что большинство объявлений в них — частные, то есть выражают больше желания людей продать за эту стоимость, а не реальную цену модели.





Программа скидок при сдаче прошлой машины по системе Trade-in изначально тоже была государственной, сейчас скидки предлагаются за счет дистрибьютора или самого дилера





С программой «Первый автомобиль» тоже всё оказалось непросто: рекламируемая ставка от 0% для Вадима оказалась недоступна (требовался большой первоначальный взнос), и вместо неё предложили обычную — 12,9 процента годовых. Но чтобы претендовать на неё, Вадим должен был ежегодно оплачивать страховку каско в размере 35 тысяч рублей и страховку жизни в 40 тысяч рублей. Сумма страховок в 75 тысяч рублей почти съедала госскидку в 86 тысяч (10% стоимости машины) уже с первого года пользования кредитом.







— Скорее всего, если повоевать с кредитным отделом, можно снизить цену страховок за счёт франшиз или ещё каких-то условий, но мне резко расхотелось покупать, — смеётся он. — Пока эти госсубсидии выглядят разводом на деньги: загоняют покупателей в кредит под видом скидок, а реальная выгода — почти нулевая. Играют на финансовой безграмотности населения.







Мы решили проверить факты и позвонили в один из автосалонов Lada с просьбой рассчитать условия кредита на пять лет при первоначальном взносе 200 тысяч рублей. Результаты получились чуть другими, но тоже любопытными. Нам предложили ставку «в районе 12%» годовых, страховку каско за 38 тысяч рублей и страховку жизни за 2700 рублей в месяц ( 32 400 рублей в год). Итого обе страховки потянули на сумму 70 400 рублей в год, что съело 80% от государственной субсидии.







— Это очень предварительные расчёты, — заверила кредитный специалист Ольга, подразумевая, что стоимость страховок при уточнённом расчёте может как уменьшиться, так и возрасти.







— А можно застраховать жизнь в другой страховой компании? Просто у меня страховка жизни по ипотечному договору на порядок дешевле, чем ваша.







— Нет, условия диктует банк, поэтому принести страховку чужой страховой нельзя.







— Но есть ли какие-то варианты?







— Варианты всегда есть, вам нужно подъехать с документами, чтобы мы сделали уточнённый расчёт.







По программе Lada Finance работают несколько банков, но условия кредитования, по словам специалиста, плюс-минус одинаковые, так что рассчитывать на серьёзные отличия не стоит.





Из бонусов: возможность включить страховку каско в сумму кредита, а страховку жизни — в сумму ежемесячного платежа. Для нашей Lada Vesta SW Cross ценой 858 900 рублей итоговая выплата с учетом процентов, страховок, основного долга и первоначального взноса получается на уровне 1,262 млн рублей.







Идёт ли речь о «разводе»? Не совсем: специалист Ольга пояснила, что аналогичные условия действуют при покупке в кредит и без программ «Первый/семейный автомобиль».







Кроме того, можно обойтись и без страховки жизни, но тогда процентная ставка возрастёт с «примерно 12% до примерно 15%». Интересно, что добавка этих 3% увеличивает ежемесячный платёж всего на 1200 рублей, что значительно меньше 2700 рублей, которые предлагается отдавать за страховку жизни. Поэтому не гонитесь за низкой процентной ставкой: обязательно уточняйте, не съедается ли она страховками.







Александр Мещеряков считает, что требования банков застраховать автомобиль по КАСКО вполне оправданы:





— Банк защищает свои риски, ведь, фактически, вы ещё не расплатились за автомобиль, и если через три дня пользования кредитом он будет разбит о ещё более дорогой автомобиль по вашей вине, если не хватит ОСАГО, суд обяжет погасить долг перед потерпевшим, и это не считая долга банку. Но если вы настолько богаты, что можете найти деньги на всё, почему бы тогда не купить автомобиль за наличные? И никого не настораживает, что до трети автомобилистов колесят по дорогам с липовыми полисами ОСАГО либо вообще без страховки! А если такой автомобилист повредит ваше с банком имущество — автомобиль? Для рискованных людей, в конце концов, есть потребительские кредиты.





Правда, на потребительские кредиты не действуют программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».





Вадиму нравится Lada Vesta SW Cross, но не нравятся непрозрачные условия





Вадим решил отказаться от сделки:







— Почему эту скидку не дают при покупке за наличку? — рассуждает он. — Вот пришёл условный дядя Вася, у него двое детей, хочет купить без кредита, но ему скидку не дают. Получается, опять банкам кость кинули, а не людям. А если не привязываться к госпрограммам, можно найти ставку в районе 11,9% без лишних страховок, в итоге выплата будет тысячи на полторы меньше, и на круг получится выгоднее, чем с государственной субсидией.







Проблема не нова. Прежние госпрограммы субсидированного кредитования, которые действовали после кризиса 2008–2009 годов, провоцировали банки задирать процентные ставки, что позволяло им забирать субсидию себе. Поэтому для программ «Первый/семейный автомобиль» процентная ставка сразу была ограничена величиной 18%. Но банки и страховые нашли другие пути «откусить» от правительственной субсидии, так что будьте внимательны при заключении договора.







— В любом случае, нужно переходить к цивилизованному рынку, чтобы клиент имел выбор: есть наличные — покупайте за наличные, а если нет — банки-партнёры предлагают решение. Выбор всё равно за вами, — считает Александр Мещеряков.





Конечно, приведённый пример — частность, потому что условия кредитования зависят от банка, выбранной марки и самого клиента, поэтому уточняйте параметры кредита для ваших исходных данных. Просто имейте в виду, что за сказочными предложениями нередко кроются подвохи.





Впервые программы «Первый/семейный автомобиль» заработали в июле 2017 года. Спрос на них оказался высоким, и уже через три месяца выделенные государством деньги подошли к концу. Программы продлили на 2018 год, но в урезанном варианте, который действует и сейчас.