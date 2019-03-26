«Более выгодного курса уже не будет». Эксперты — о курсе доллара и евро в апреле

Эксперты считают, что стабильная ситуация для рубля будет сохраняться в апреле





Вчера утром на Московской бирже доллар и евро упали по отношению к рублю — к вечеру они стоили 64,45 и 72,88 соответственно. Журналист НГС.БИЗНЕС узнала у экономистов, будет ли эта тенденция сохраняться в апреле, стоит ли ждать ещё более выгодного курса и как новосибирцы могут воспользоваться ситуацией сейчас: стоит ли бежать за путёвками и авиабилетами или зарабатывать на покупке и продаже валюты.







«Всё очень стабильно, всё очень спокойно. Апрель — это не такой месяц, чтобы какие-то показатели резко изменились. Всё было предопределено в первые два месяца 2019 года. Если даже что-то и изменится, то только в худшую сторону для доллара. Сейчас, как никогда, США взялись за дела, которые они не могут потянуть. Это я говорю о Чили, Венесуэле, попытке консолидации Латинской Америки вокруг себя, про Европу, Англию, которую они просто профукали», — уверен профессор кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Владимир Баликоев.







По его мнению, рубль может только укрепиться, но это плохо скажется на экспорте: «Нас тоже не должно сильно радовать, но в любом случае укрепление рубля — это стабильность. Это признали во всём мире — признали, как говорится, сквозь зубы и сами американские рейтинговые агентства», — добавил Баликоев.







По мнению Владимира Клисторина, если изменения и будут, то в сторону понижения курса доллара





Ведущий научный сотрудник ИЭОПП СО РАН Владимир Клисторин согласен, что всё стабильно и изменения могут быть только в сторону минимального понижения курса доллара. Он считает, что сложившаяся ситуация такая в том числе из-за сезонного фактора.







«Дело в том, что сейчас конец квартала, выплата налогов, — и при прочих равных условиях курс обычно либо стабилен, либо немного снижается. Налоги выплачиваются в рублях, поэтому крупные налогоплательщики, имеющие валюту на счетах, вынуждены её конвертировать в рубли, то есть продавать. Они могут делать это разными путями, но всё равно продают. Это влияет на изменение курса, но это сезонное явление, которое уже практически закончилось», — замечает Клисторин.







Преподаватель финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Александр Стрельников отмечает, что в последние дни на рынке волатильность (изменчивость) повышена: курсы меняются, поэтому предугадать краткосрочные колебания сложно.







«А если отвечать на вопрос, какой курс ожидать в ближайшее время, то как минимум я не жду более плохого. Курс сейчас полностью регулируется Банком России, поэтому панических вариантов я бы и не ждал: резких скачков Центральный Банк не допустит. Тренда на ослабление рубля я сейчас не вижу», — говорит Стрельников.







Эксперты считают, что крупно выиграть или проиграть в сложившейся ситуации жители города не могут





По мнению старшего научного сотрудника ИЭОПП СО РАН Ольги Валиевой, с курсом доллара пока ничего существенного не произойдёт, но он начнёт укрепляться перед началом сезона отпусков:







«Поэтому более выгодного курса уже не будет. Центральный банк обещает снизить ключевую ставку — это тоже может привести к незначительному росту инфляции и обесцениванию рубля. В условиях таких колебаний, пытаясь сыграть на курсовой разнице, обычный потребитель редко когда остаётся в выигрыше. На мой взгляд, можно только пользоваться акциями на сезонных распродажах авиабилетов и ранним бронированием гостиниц», — подчёркивает эксперт.







Владимир Клисторин, напротив, считает, что покупки туров, авиабилетов зависят больше не от изменений курса, а от раннего бронирования.







«Если люди собираются куда-то ехать, лечиться, учиться, то я бы для сохранения нервов сейчас бы купил, и всё. Но я ничего не советую, говорю о том, как поступил бы сам», — замечает он.







Экономисты сходятся во мнению, что тем, кто планирует путешествие в ближайшее время, стоит взять путёвки или билеты и не обращать внимания на краткосрочные колебания курса





Владимир Баликов считает, что покупать доллары не стоит: «Я всегда, даже в самые тяжёлые годы, лихие 90-е, был сторонником рубля. Потому что даже тогда на рубль можно было по эквиваленту купить больше, чем на доллар. И сейчас картина сохраняется: если вы возьмёте 66 или 67 рублей и 1 доллар и представите, что можно на них купить, то рубль по покупательной способности в два-три раза сильнее. Это так называемый паритет покупательной способности. Я всегда сторонник рубля: если что-то можно делать на рубли, то надо делать на рубли».





Александр Стрельников не видит необходимости сейчас покупать доллары, потому что предполагает дальнейшее падение курса.





«Сейчас не надо бежать покупать доллары, потому что курс может быть лучше. На краткосрочных спекулятивных операциях не заработать, поэтому простым людям спекуляциями заниматься не нужно. Я думаю, что если у человека есть возможность приобрести путёвку сейчас, то он может это делать и не бояться, что что-то потеряет», — подытожил он.