«Я не ругаюсь, я общаюсь матом!»

По данным социологического опроса ВЦИОМ, 6 из 10 россиян используют в повседневной жизни ненормативную лексику. Каждый день ругаются матом 18% опрошенных, несколько раз в неделю — 19%, несколько раз в месяц — 23%. За 11 лет, прошедших с момента аналогичного опроса, тех, кто использует ненормативную лексику, стало на 1% больше. Количество матерящихся каждый день или несколько раз в неделю немного сократилось, однако больше стало тех, кто использует ненормативную лексику несколько раз в месяц. Корреспонденты НГС вышли на улицы города и спросили у обычных новосибирцев: как часто и из-за чего они ругаются матом? А потом попросили вспомнить один из последних случаев, когда пришлось употребить крепкое словцо.











Ирина, 30 лет, визажист: «Очень редко использую такую лексику. Могу иногда что-нибудь сказать эмоционально. Повод? Ну на дороге, например, меня что-то или кто-то будет раздражать, я могу что-то высказать. Ну не человеку, а просто в воздух». (Смеётся.)











Алексей, 45 лет: «На самом деле остальные 40% обманывают. Я часто использую, но я не ругаюсь матом, я общаюсь матом. В разных ситуациях по-разному. Но я в принципе матерщинник. Я часто ненормативную лексику использую. Ну, кроме общения с детьми».







Станислав, 22 года, актёр: «Использую ненормативную лексику нечасто. И стараюсь меньше её использовать. В каких случаях? Да просто к слову может прийтись».







Валерия, преподаватель: «Можно, конечно, поупражняться в остроумии и спросить: "А что считать нормой? Что такое нормативная и ненормативная [лексика]?". Но я понимаю, о чём вы говорите. Нет, не употребляю. У этих слов плохая энергетика. Мысленно могу [сказать], но в адрес ситуации. В адрес человека — нет. Какие поводы? Всё совершенно безобидно: баночка с гвоздями упала в крапиву. Или наступил в кошачий корм. Хороший повод».







Сергей, 46 лет, повар: «Вы знаете, я против [ненормативной лексики]. Но самое интересное, когда на работе что-то вот такого касается, да, я использую. Но это редко. Когда, например, мои сотрудники недостаточно качественно делают свою работу. Мы русские люди, и в принципе у нас это должно быть».







Анна, 30 лет, преподаватель: «Редко приходится использовать [ненормативную лексику]. В зависимости от ситуации, в зависимости от того, с кем я общаюсь. Какие ситуации? Например, что-то произошло очень негативное. Например, тяжёлое что-то упало на ногу. Тогда я могу про себя что-то сказать. (Смеётся.) Но вслух не буду говорить».







Валерий, 64 года, пенсионер: «Нет, я не использую [ненормативную лексику]. Вообще нет. Ну, может, раз за год или два, вот так где-то. Когда уже такая ситуация, что… Что-то не получается, опаздываешь там, или что-то ещё такое».







Наталья, 29 лет, менеджер: «Пользуюсь, конечно. Но нечасто. Чаще всего, когда какие-то сложности случаются или что-то выводит из себя. Когда случилось что-то, чего ты не ожидал, что пошло не по твоему плану, например, в работе. Тогда случайно и вылетают такие слова. Очень редко, может, пару раз в неделю».







Владислав, 31 год, архитектор: «Использую [ненормативную лексику] каждый день… Но, так скажем, редко. Но бывает каждый день. Что к этому подталкивает? Какие-то неудачи, мелочи, что-то там не получилось. Запнулся, например, за угол дивана. Могу тогда выразиться. <…> Прям трёхэтажными не пользуюсь, скажем так. Вылетает иногда какое-нибудь слово. Чаще всего не [произношу] вслух, так как это на работе случается».







Гамлет, 28 лет, врач: «В обычной жизни [ненормативную лексику] не употребляю. В экстренных случаях — возможно. Это либо какие-то аварийные случаи на дороге, либо в рабочей атмосфере. Например, что-то неправильно делается, что приведёт в дальнейшем к не очень хорошему результату. Но, однако, это не показатель, чтобы её (ненормативную лексику. — Прим. ред.) использовать. Как часто использую? Не подсчитывал. Но периодически случается».









Закон, запрещающий нецензурную лексику в произведениях литературы, искусства, а также в любых СМИ, был принят в мае 2012 года. К каким-либо серьёзным изменениям в обществе, как и предполагали тогда эксперты, он так и не привёл.

