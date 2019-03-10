Пошли на взлет: в России резко подорожали авиабилеты

Эксперты уверены, что за «Аэрофлотом» последуют другие авиакомпании





Авиакомпания «Аэрофлот» повысила топливный сбор на внутренние рейсы на 200 рублей, начиная с перевозок с 1 апреля 2019 года. Эти изменения затрагивают и две дочерние компании — «Россия» и «Аврора». За ними могут последовать и другие авиакомпании. Эксперты и так отмечают подорожание цен на авиабилеты с начала 2019 года. Журналист НГС.БИЗНЕС узнала, сколько стали переплачивать новосибирцы, билеты на какие направления выросли на 300% и следует ли ожидать дальнейшего взлёта цен.





4 марта «Аэрофлот» увеличил топливный сбор на 200 рублей, с 2265 до 2465 рублей (тарифы «Эконом / Комфорт», для «Бизнес» топливный сбор больше), для перевозок с 1 апреля 2019 года. Это не коснётся только направлений, на которых действуют так называемые плоские тарифы — города Дальнего Востока, Крым и Калининград.





Причины увеличения топливного сбора авиакомпания объясняет девальвацией рубля и ростом стоимости авиационного керосина. «Авиационный керосин, главная статья расходов "Аэрофлота", в прошлом году подорожал на 36%, что привело к дополнительным расходам в размере 48 миллиардов рублей», — цитирует представителя авиакомпании РИА Новости.





Причины повышения топливного сбора связаны с девальвацией рубля и ростом стоимости авиационного керосина. На фото — тайский остров Самуи





PR-менеджер Aviasales Юлия Домрачева тоже считает, что общий рост цен на перелёты во многом объясняется именно повышением топливного сбора и ослаблением рубля. И отмечает, что вообще стоимость авиабилетов зависит от многих факторов — стоимости топлива, курса валют, условий лизинговых платежей, стоимости обслуживания в аэропорту, размера различных сборов, сезона и спроса на конкретный рейс.





С ней согласен старший аналитик группы корпоративных рейтингов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АО) Александр Гущин. По его словам, рост стоимости перевозок — объективная необходимость: авиакомпании столкнулись с ростом расходов по ключевым статьям (топливо, лизинг, персонал), при этом на протяжении долгого периода времени цены удерживались на крайне низком уровне и не менялись.





С начала года Aviasales фиксирует рост цен из Новосибирска по разным направлениям, например в Прагу на 23%. На фото — Петршин холм в Праге





«Многие авиакомпании сейчас находятся в зоне риска, так как их доходов недостаточно для покрытия операционных расходов. Я уверен, что другие авиакомпании будут тоже постепенно повышать цены. Не берусь судить, будет ли это в части топливного сбора или в "основной стоимости" перевозки, но это и не важно», — сообщает Гущин.





По его мнению, рост стоимости перевозок охладит рынок — прирост количества пассажиров уже не будет двузначным.





«По всем признакам авиабилеты действительно стали дорожать, при этом дорожают, судя по всему, очень неравномерно, то есть на каких-то направлениях значительное удорожание, а где-то цены не меняются вообще — в первую очередь это зависит от конкуренции на конкретном маршруте и эластичности спроса на нём», — считает Александр Гущин.





Эксперты считают, что туров на регулярные рейсы из Новосибирска в Таиланд, Вьетнам, ОАЭ, Кипр изменения пока не коснутся. На фото — улица Пхукета





По данным Aviasales, средний чек в начале года на перелёты из Новосибирска внутри страны вырос на 3%, до 9244 рублей, а за границу — на 5%, до 33 536.







Больше всего средний чек (в который входят билеты туда и обратно) повысился на авиабилеты в Красноярск — на 300%, до 7 тысяч рублей (для сравнения: в прошлом году можно было слетать туда и обратно в среднем за 2 тысячи); в Ростов-на-Дону на 23%, до 8401 рубля; в Дели на 17%, до 25 тысяч; и в Прагу на 13%, до 23 тысяч рублей.





«Однако есть и подешевевшие направления: Симферополь на 7%, до 10 882 рублей; Калининград на 16%, до 11 841 рубля; Милан на 14%, до 15 748 рублей, и Барселона на 6%, до 21 тысячи рублей», — замечает Юлия Домрачева.





Специалисты сервиса путешествий «Туту.ру» по запросу НГС проанализировали бронирования авиабилетов в одну сторону с вылетами с 1 января по 7 марта 2019 и выяснили, что средняя цена на перелёт из Новосибирска по всем направлениям по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 9% (с 8370 до 9133 рублей). Авиабилеты в города России подорожали на 8% (с 8274 до 8929 рублей), а за границу — практически на 20% (с 10 006 до 11 922 рублей).







По данным «Туту.ру», на 12% снизились цены на перелёты из Новосибирска в Санкт-Петербург и Екатеринбург. В первом случае из-за снижения цен на прямые билеты «Аэрофлота» / «России» и S7, а во втором — благодаря росту спроса на билеты «Победы». На фото — храм на острове Самуи в Таиланде





По их данным, из популярных направлений действительно больше всего выросли цены на авиабилеты в Красноярск: средняя цена перелёта увеличилась почти в 2,5 раза, а доля оформленных билетов снизилась более чем в три раза. Такое сильное изменение цены эксперты связывают во многом с тем, что в прошлом году по этому направлению летала «Победа».





Руководитель пресс-службы сервиса путешествий «Туту.ру» отмечает, что в целом рост цен на авиабилеты составляет примерно 8–10% в год.





Повышение топливного сбора, по её мнению, может увеличить цены очень незначительно — на пару сотен рублей, тогда как колебания цен в зависимости от даты покупки и дня вылета составляют несколько тысяч рублей.





Анастасия Сахно тоже думает, что резкого скачка цен на туры из Новосибирска сейчас (после мартовского повышения топливного сбора рядом авиакомпаний) не стоит ожидать, потому что большинство из них формируются на основе регулярных рейсов — в Таиланд, Вьетнам, ОАЭ, Кипр. И всё, по её мнению, будет зависеть от того, смогут ли авиакомпании договориться с правительством о компенсации расходов и сдерживании резких скачков — это будет известно в середине или конце марта.





Антон Захаркин уверен, что существенных изменений цен не будет в ближайшее время, потому что у S7 и так дорогие билеты





Заместитель генерального директора ООО «География Н» Антон Захаркин не сомневается, что себестоимость перелётов уже сейчас повысилась, причем не только из-за повышения стоимости топлива, но и из-за изменения воздушных коридоров в связи с индо-пакистанским инцидентом.







«Что касается регулярных зарубежных рейсов из Новосибирска, их стоимость стабильно высокая в первую очередь из-за монополизации этих направлений авиакомпанией S7. А у неё все повышения уже заложены. Прямых вылетов из Новосибирска за границу ни у "Аэрофлота", ни у других авиакомпаний нет. Поэтому каких-то серьёзных изменений в стоимости авиаперелетов не будет — у нас и так всё дорого», — резюмирует Захаркин.