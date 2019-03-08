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Медицинский скандал, первые клещи и прогулка белых мишек в зоопарке. Главное за неделю

Обзор НГС: важные (и милые) новости, которые вы могли пропустить, но лучше этого не делать

На этой неделе НГС рассказал историю семьи с ребёнком-инвалидом, которая живет в разваливающемся доме
На этой неделе НГС рассказал историю семьи с ребёнком-инвалидом, которая живет в разваливающемся доме


Рабочая неделя была короткой, но даже за 4 дня в Новосибирске произошло много событий. Начало недели омрачила история новосибирца, который умер от рака, — страшный диагноз семья узнала только после его смерти. Как утверждают друзья, сибиряк ходил к терапевту, но не дождался своей очереди к узкому специалисту. Также на этой неделе губернатор Андрей Травников всё-таки подписал документы о строительстве нового онкоцентра в регионе — планируется, что при стационаре на 800 коек будет работать ещё и специализированная поликлиника. А ещё на этой неделе впервые вышли из берлоги новорождённые медвежата — малыши Кая и Герды осмелели и изучают вольер. НГС выбрал главные события и самые обсуждаемые истории Новосибирска с 4 по 7 марта, которые вы могли пропустить в предпраздничной суете.






  • Семья Крегер живёт в старой двухэтажке на Горбаня. Здесь обваливается потолок, а стены постоянно покрыты плесенью, несмотря на то что ремонт в квартире делают регулярно. Полгода назад в детской рухнула часть потолка, после чего сотрудники УК запретили заходить в комнату — это элементарно опасно. В итоге семья из четырех человек уже несколько месяцев ютится в одной комнате. 

Прокуратура начала проверку в доме, где живёт семья Крегер, после статьи на НГС
Прокуратура начала проверку в доме, где живёт семья Крегер, после статьи на НГС


Младший ребенок — инвалид. У девочки синдром Дауна, врождённый порок сердца, она не может стоять и самостоятельно ходить в туалет. А её мама год назад заболела раком молочной железы и проходит курсы химиотерапии, хотя молодая женщина и не унывает и готовится к очередной операции. Подробнее — в репортаже НГС.


После репортажа НГС прокуратура решили проверить соблюдение законодательства чиновниками и управляющей компанией.


  • Во вторник, 5 марта, Бердский городской суд Новосибирской области рассмотрел дело телеоператора Антона Ермоленко, который пережил клиническую смерть после визита к стоматологу. Мать Ермоленко заключила мировое соглашение с больницей, ей заплатят более 3 миллионов рублей.


«В отношении бердской больницы от иска отказались, потому что экспертизой была установлена вина областной больницы. Областная больница [будет выплачивать]. На самом деле это самая крупная компенсация по мировому соглашению с бюджетным учреждением — и по моральному вреду, и по присужденным суммам — в нашей практике, и я не слышала в Новосибирске больших сумм по мировому соглашению», — пояснила юрист, представляющая семью Ермоленко в суде, Юлия Стибикина.



  • Мишки-двойняшки наконец-то вышли на первую прогулку. Медвежата уже вовсю гуляют вместе с мамой, играют и задирают друг друга — подойти к ним близко пока нельзя, но наш фотограф просидел в засаде несколько часов и смог сделать первые кадры новорожденных малышей.


У Кая и Герды впервые родилась двойня — малыши уже окрепли и гуляют недалеко от берлоги
У Кая и Герды впервые родилась двойня — малыши уже окрепли и гуляют недалеко от берлоги



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