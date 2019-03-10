Москвичи о новосибирцах за рулём: тупят, шарахаются и медленно едут





Многим новосибирцам кажется, что автомобильное движение в городе стало слишком плотным, агрессивным и интенсивным, а нахождение за рулем превращается в некомфортную борьбу за выживание. Портал НГС.АВТО решил выяснить, как обстоят дела с вождением в настоящем мегаполисе — городе Москве, где действительно каждый квадратный сантиметр дороги на вес золота и где никто не «тормозит» и не «спит» за рулем. О сравнении манеры езды здесь и в столице рассказывают нынешние москвичи с опытом передвижения по Новосибирску, а также новосибирец, бывающий в столице.





Дмитрий, режиссёр телепроектов. Самый большой опыт езды по Москве — он там уже 20 лет. В Новосибирске бывает дважды в год, водит и здесь. «По ощущениям в среднем Москва едет быстрее Новосибирска. Если сравнивать город, а не брать в расчет Бердское шоссе, где едут сотню. Это все при свободных дорогах, конечно. В Москве, в отличие от Новосибирска, разметка есть везде. Помню, как, уже живя в Москве, приезжал в Новосибирск и был в жутком напряге, например, двигаясь от Речного к центру. Когда до самого начала Красного проспекта либо вообще не было разметки, либо была одна, то появляющаяся, то исчезающая разделительная. Внятной рядности в Новосибирске, как мне кажется не появилось до сих пор.





В Москве водят гораздо вежливее. С пониманием. Пропускают, если встраиваешься в поток, если надо перестроиться в другой ряд. В Новосибирске придется стоять, ждать естественной паузы (короткой, конечно) и успевать выскочить.





В Москве материшься за рулем значительно меньше. Правда, весь этот абзац про вежливость относится к водителям-мужчинам. Женщины за рулем, похоже, в таком стрессе, что думать о других у них просто нет ресурса — никогда никого не пропускают.





В Новосибирске шарахаются, да. Потому что понятие ряда размытое. Буквально размытое на асфальте. Больше тупят — да. В том смысле, что не привыкли думать на дороге о других. Более эгоистичная манера, как будто ты тут один. Отсюда и тупеж, отсюда и невежливая манера. Просто "не видят" больше никого, не учитывают их интересов. Отсюда же — в Москве езда безопасней. И ощущение на дороге тоже. Чувствуешь себя безопасней. Потому что тебя "видят", тебя "учитывают"».







Дмитрий Спирин, работает в сфере строительства. Ездит по Москве 3 года. «Движение гораздо интенсивнее в Москве. Даже в пробке держать нужно ухо востро, за счет того что интенсивность в 3–4 раза точно выше. По выделенной полосе ездят, у кого денег много. Очень много камер напихано, такое впечатление, что весь город ими утыкали. Очень всё быстро, ты не можешь расслабиться. Тут гораздо больше многополосных дорог. Летом я езжу на работу на мотоцикле, не 2 часа добираюсь, а час. Для мотоциклистов в Москве удобней, их больше, и водители привыкли, что мотоциклы едут в междурядье. Видят тебя, пропускают».





Григорий Казарновский, занимается маркетингом. Передвигается по столице 12 лет. «Едут в Москве, конечно, быстрее и агрессивнее существенно. Агрессивность заключается в том, что дистанция меньше между задним и передним. Очень часто в зад напирают. Скорости здесь повыше, потому что разрешенная скорость движения на магистралях — это 80 км/ч по большей части. На Третьем транспортном кольце это 80, местами 60 км/ч. На МКАДе 100 км/ч плюс 20 километров нештрафованных, соответственно все едут 120 км/ч. Очень многие в Москве едут по обочине, а потом пытаются вклиниться в ряд при наличии впереди какой-нибудь камеры, препятствия какого-то».





Антон, музыкант. В столице ездит год. «В Москве больше камер, что реально людей дисциплинирует. Разметка есть, и разметку видно, соответственно легко зафиксировать нарушение. В Новосибе никакой разметки нет, там кругом снег, поэтому не поймешь, где ты едешь и нарушил ли ты что-нибудь. В Москве, когда загорается зелёный, если ты в течение 1 секунды не тронулся, тебе уже сзади бибикают.





Очень плотно машины друг к другу ездят, с расстоянием 50 сантиметров. Там никто не будет так резко подрезать, потому что это сразу ДТП.





Ещё там, где одна полоса, едут в три полосы — это, конечно, треш. На выделенной полосе многие "шашки" (как в такси) ставят наверх. Частая картина: подъезжает машина, прям рука высовывается, чпок "шашки" на крышу, и поехал».





Филипп Родионов, занимается организацией мероприятий. Живет в Новосибирске, часто бывает в столице и ездит там за рулем. «Мне в Москве, конечно, больше нравится движение, потом что оно более быстрое, надо быстрее соображать. У нас больше тупняка в Новосибирске за рулем, а там как-то все более драйвово и динамично. Манеру московских водителей может охарактеризовать: такая умеренная наглость. Вклинивается, допустим, там второстепенный поток, кто-то вклинится, кто-то уступит. В общем там умеренная наглость считается нормой. В Новосибирске могут обидеться, если резко вклинишься, сигналить начнут пытаться, что-то там объяснить тебе. А там это норма — такая же, как после этого поблагодарить или извиниться».





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