Самый честный блиномер: считаем, сколько блинов влезет в вас на Масленицу

Успевайте есть блины, ведь с завтрашнего дня уже Великий пост





В Масленую неделю полагается гулять и есть блины — столько, чтобы их не хотелось весь православный пост как минимум, ну или весь год как максимум. Диетологи рекомендуют есть по два–три блина два–три раза за всю неделю, но мы предлагаем перестраховаться и проверить свои возможности с помощью блиномера.







Расскажите немного о себе: в табличке заполните данные о росте, весе, укажите пол и не забудьте представиться. Алгоритм сам рассчитает, сколько блинов вы еще успеваете проглотить.



















