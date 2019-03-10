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Самый честный блиномер: считаем, сколько блинов влезет в вас на Масленицу

Тест, который избавит вас от стеснения за праздничным столом

Успевайте есть блины, ведь с завтрашнего дня уже Великий пост
Успевайте есть блины, ведь с завтрашнего дня уже Великий пост


В Масленую неделю полагается гулять и есть блины — столько, чтобы их не хотелось весь православный пост как минимум, ну или весь год как максимум. Диетологи рекомендуют есть по два–три блина два–три раза за всю неделю, но мы предлагаем перестраховаться и проверить свои возможности с помощью блиномера.


Расскажите немного о себе: в табличке заполните данные о росте, весе, укажите пол и не забудьте представиться. Алгоритм сам рассчитает, сколько блинов вы еще успеваете проглотить.






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