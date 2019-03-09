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Съесть, чтобы похудеть: готовим на Масленицу правильные блины с фитнес-тренером

Можно ли их отличить на вкус от обычных, проверил «эксперт по блинчикам»

Главным блюдом праздника можно радовать близких хоть всю неделю — и без вреда для талии
Главным блюдом праздника можно радовать близких хоть всю неделю — и без вреда для талии


Можно ли объедаться блинами без ущерба для фигуры? Неужели золотистые блинчики могут быть полезными? «Да!» — отвечает эксперт наших коллег из UFA1.RU по фитнесу и правильному питанию Алина Насырова. 


Стройное тело и промасленные блинчики идут порознь, но есть «здоровая» альтернатива классическим блинам — «овсяноблин». Они нисколько не уступают по вкусу традиционным, а для здоровья это блюдо гораздо полезнее. 


Давайте сравним! Угадать, где обычный, а где — «ПП» (правильное питание), взялся муж Алины, «эксперт по блинчикам», атлет категории «классический бодибилдинг» Ринат.


«Блины классические»


Для «ПП»-блинов важна и начинка — подойдет джем без сахара, а еще лучше просто ягоды
Для «ПП»-блинов важна и начинка — подойдет джем без сахара, а еще лучше просто ягоды


На 10–15 блинов вам потребуется:


  • 0,5 литра молока;
  • 2 куриных яйца;
  • щепотка соды;
  • 1 столовая ложка сахара;
  • 1 чайная ложка соли;
  • 2 стакана муки;
  • масло для смазывания блинов.


Угадывал, где блин простой, а где — правильный, супруг Алины Ринат


Приготовление: смешиваем молоко, яйца, соду, соль и сахар. Постепенно добавляем к смеси муку, смешиваем до исчезновения комочков. Частями выливаем смесь на сковороду, жарим по 1–2 минуты с каждой стороны.


Примерная калорийность на 100 г продукта: от 150–200 калорий.


«Овсяноблин»


Рецепт «ПП»-блинов прост: жирного и сладкого нужно добавлять поменьше 
Рецепт «ПП»-блинов прост: жирного и сладкого нужно добавлять поменьше 


На 1 «овсяноблин» вам потребуется:


  • 3 столовых ложки овсяных хлопьев (долгой варки);
  • 1 куриное яйцо;
  • 2–3 столовых ложки молока;
  • соль по вкусу.
Выпекайте «овсяноблин» на сковороде с антипригарным покрытием без масла


Приготовление: перемолоть овсяные хлопья, добавить яйцо, молоко и щепотку соли. Тщательно перемешать. 


Внимание, важный секрет: выпекать блин нужно на сковороде с антипригарным покрытием без добавления масла!


Примерная калорийность на 100 г продукта: от 80–120 калорий.


Оценка от «Эксперта по блинчикам»


— Очень вкусно! Особенно, если смазать блины сгущенкой, — эксперт слопал один за другим оба блина и даже не заметил разницы. 


Еще два важных секрета: лучшее время для блинов — от завтрака до полудня. Тогда калории успеют израсходоваться в течение дня и не отложатся на бедрах и талии. От сладкой и калорийной сгущенки все же лучше отказаться. Ее можно заменить джемом без сахара, свежими ягодами или обезжиренным творогом.


Видео: Тимур Шарипкулов
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