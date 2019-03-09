Съесть, чтобы похудеть: готовим на Масленицу правильные блины с фитнес-тренером
Можно ли их отличить на вкус от обычных, проверил «эксперт по блинчикам»
Можно ли объедаться блинами без ущерба для фигуры? Неужели золотистые блинчики могут быть полезными? «Да!» — отвечает эксперт наших коллег из UFA1.RU по фитнесу и правильному питанию Алина Насырова.
Стройное тело и промасленные блинчики идут порознь, но есть «здоровая» альтернатива классическим блинам — «овсяноблин». Они нисколько не уступают по вкусу традиционным, а для здоровья это блюдо гораздо полезнее.
Давайте сравним! Угадать, где обычный, а где — «ПП» (правильное питание), взялся муж Алины, «эксперт по блинчикам», атлет категории «классический бодибилдинг» Ринат.
«Блины классические»
На 10–15 блинов вам потребуется:
- 0,5 литра молока;
- 2 куриных яйца;
- щепотка соды;
- 1 столовая ложка сахара;
- 1 чайная ложка соли;
- 2 стакана муки;
- масло для смазывания блинов.
Приготовление: смешиваем молоко, яйца, соду, соль и сахар. Постепенно добавляем к смеси муку, смешиваем до исчезновения комочков. Частями выливаем смесь на сковороду, жарим по 1–2 минуты с каждой стороны.
Примерная калорийность на 100 г продукта: от 150–200 калорий.
«Овсяноблин»
На 1 «овсяноблин» вам потребуется:
- 3 столовых ложки овсяных хлопьев (долгой варки);
- 1 куриное яйцо;
- 2–3 столовых ложки молока;
- соль по вкусу.
Приготовление: перемолоть овсяные хлопья, добавить яйцо, молоко и щепотку соли. Тщательно перемешать.
Внимание, важный секрет: выпекать блин нужно на сковороде с антипригарным покрытием без добавления масла!
Примерная калорийность на 100 г продукта: от 80–120 калорий.
Оценка от «Эксперта по блинчикам»
— Очень вкусно! Особенно, если смазать блины сгущенкой, — эксперт слопал один за другим оба блина и даже не заметил разницы.
Еще два важных секрета: лучшее время для блинов — от завтрака до полудня. Тогда калории успеют израсходоваться в течение дня и не отложатся на бедрах и талии. От сладкой и калорийной сгущенки все же лучше отказаться. Ее можно заменить джемом без сахара, свежими ягодами или обезжиренным творогом.
Алина Насырова