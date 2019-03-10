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«Я паркуюсь как чудак»: «Камри» ООО и ННН — совсем распоясались

Как ведут себя водители «Камри» с правительственными номерами и как «Лексусы» стоят на Красном

В новом, 114-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: иметь в Новосибирске «Камри» с красивыми номерами — значит стоять где хочешь. А также «Мерседесы» и «Лексусы», мешающие пешеходам. 


«Я паркуюсь как чудак»: «Камри» ООО и ННН — совсем распоясались


Открывают выпуск новые зарисовки о Toyota Camry с модными номерами. «Двор, тротуар, улица Троллейная, 14. "Слуга народа" полностью перегородил тротуар, пешеходам не пройти. Совсем слуги распоясались», — читатель Кирилл предполагает, что если серия номера ООО, значит машина чиновника.



«Я паркуюсь как чудак»: «Камри» ООО и ННН — совсем распоясались


А эта Camry с не менее интересной серией ННН. «Водитель данного транспортного средства наглухо перекрыл сход с тротуара на улице Депутатской», — сообщает Виктор.



«Я паркуюсь как чудак»: «Камри» ООО и ННН — совсем распоясались


Каждый сугроб должен быть использован. 



«Я паркуюсь как чудак»: «Камри» ООО и ННН — совсем распоясались


«Припарковался прямо на территории газона, Краснообск, в районе дома номер 9», — пишет читательница Екатерина.



«Я паркуюсь как чудак»: «Камри» ООО и ННН — совсем распоясались


Это же «Мерседес», можно и обойти. 



«Я паркуюсь как чудак»: «Камри» ООО и ННН — совсем распоясались


«Дорога в лицей 185 по улице Сакко и Ванцетти. Каждый день меняемся местами — пешеходы по проезжей части и автомобилисты на тротуарах», — переживает читательница Вика.



«Я паркуюсь как чудак»: «Камри» ООО и ННН — совсем распоясались


«Два водятла более суток простояли на парковке для инвалидов у супермаркета "Горожанка". Чтоб их так любили», — информирует Юрий.



«Я паркуюсь как чудак»: «Камри» ООО и ННН — совсем распоясались


В центре с парковочными местами напряженка, дружно используем тротуар. 



«Я паркуюсь как чудак»: «Камри» ООО и ННН — совсем распоясались


«Улица Есенина, 10. Водитель паркует своё авто практически на лестнице — и так, что не пройти», — возмущены жильцы дома. 



«Я паркуюсь как чудак»: «Камри» ООО и ННН — совсем распоясались


«"Нива" на Горском — редкость, а припаркованная на тротуаре при наличии 5(!) свободных карманов рядом — ещё большая. И если люди обойти её могли, то женщина с двойней в коляске была вынуждена обходить по проезжей части», — рассказывают очевидцы. 



«Я паркуюсь как чудак»: «Камри» ООО и ННН — совсем распоясались


Стихийная парковка на тротуаре Красного проспекта возле часовни. 



«Я паркуюсь как чудак»: «Камри» ООО и ННН — совсем распоясались


Ну а этот случай — не совсем парковка, но тоже достойно внимания. «Обратите внимание на утреннюю улицу Тружеников. По дороге идет непрерывный поток машин, поперек него движется не менее непрерывный поток детей, идущих в школу. И вдруг некоторые "альтернативно одаренные" личности выезжают на полосу встречного движения и останавливаются прямо на пешеходном переходе. Страна должна знать в лицо своих героев», — пишет читатель Василий. 


Ранее НГС рассказывал о самых престижных машинах обычных марок, которым уступают на новосибирских дорогах.

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