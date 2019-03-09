Всё в дом: семья из Перми научилась вообще не выбрасывать мусор

За год у них набирается всего 5 кг — однако платить за утилизацию ЖЭУ их все равно заставляет

В руках Анны банка с мусором. Его не переработать





Анна Кондратьева в год выкидывает пять килограммов мусора. Да, это не ошибка — только пять килограммов за целый год собирает ее семья, состоящая из мужа, двух котов и собаки. Анна живет в Перми, где, если верить установленному нормативу, каждый житель должен «производить» за год 200 килограммов мусора.







На первый взгляд, секрет семьи Анны прост — мусор они сортируют и сдают в переработку; пищевые отходы, например, картофельные очистки, отдают на съедение специальным червячкам, а в пять килограммов входит то, что не подходит для сортировки. На соседство с червячками согласится не каждый, но у Анны действительно есть чему поучиться, если вы тоже думаете о том, как можно сортировать мусор и что с ним делать.









Всё, что не переработать, — в банку







Темой раздельного сбора мусора Анна заинтересовалась четыре года назад. В первую очередь она отказалась от мусорного ведра, о чем до сих пор не жалеет. Вместе с мужем они начали сортировать мусор. Сначала отделяли от общей массы только бумагу, стекло и банки, но после разобрались и с приемом других видов вторсырья. Сейчас на переработку сдают всё, что принимают в Перми, включая ветошь и электролом. А всё, что не удается рассортировать, тоже находит своё место — отправляется в стеклянную банку. Сейчас там несколько фантиков от конфет и блистеры от таблеток.







— Мне кажется очень разумной практика возврата отходов в оборот, потому что это одновременно и предотвращает загрязнение окружающей среды, и сохраняет ресурсы, — объясняет свой выбор Анна. — И чем глубже я погружаюсь в тему мусора, тем абсурднее мне кажется наше легкомысленное к ней отношение. Мы наращиваем потребление, не научившись обращаться с его последствиями — отходами. Каждый день используем одноразовые вещи — пластиковые пакеты, стаканчики для кофе навынос и одноразовые бахилы — и не видим в этом ничего плохого. А ведь у многих таких вещей заведомо нет шанса на переработку.







Красивые сеточки вместо полиэтиленовых пакетов





Не несите мусор в дом







Первый совет, который дает Анна начинающим «разделителям», — не несите мусор в дом. Замените большие пакеты на тканевые авоськи, а маленькие — на легкие сеточки. Что касается бахил, то сейчас выпускают многоразовые брезентовые, а в кофейнях уже привыкли наливать в кружки, которые клиенты принесли с собой.







— Возможности переработки достаточно ограничены, и сдать можно далеко не всё. Мы стараемся внимательно относиться к тому, что покупаем, и не нести в дом заведомо неперерабатываемые вещи, например, упаковку, — объясняет Анна. — Мы также почти не пользуемся одноразовыми вещами, такими, как пластиковые пакеты, одноразовая посуда, одноразовые стаканчики для кофе навынос, потому что они оказываются на свалке, прослужив считаные минуты. Всё это — раздельный сбор отходов, замена одноразовых вещей на многоразовые альтернативы и вдумчивый выбор продуктов в магазине — помогло нам сократить бытовой мусор до пяти килограммов в год на двоих.







Многоразовая альтернатива





Контейнер заполняется за пару месяцев







Многие переживают, что сортировка отходов занимает много времени, а главное, места. Придется ставить несколько ведер или коробок. Анна предлагает удобную альтернативу — вертикальные контейнеры. На каждом указано содержимое: бумага, стекло, пластик, металл. Такие контейнеры заполняются за пару месяцев. После этого Анна с мужем увозят всё на переработку.







— Удивительно, но люди готовы ехать на другой конец города, чтобы что-нибудь купить, но не считают нужным потратить время на правильное обращение с отходами, — сетует девушка.







Такой стеллаж занимает ненамного больше места, чем мусорное ведро





— Раздельный сбор отходов окружен множеством мифов: что это сложно, что это плохо пахнет, что это занимает много места, — говорит Анна. — Но когда начнешь разбираться и, самое главное, понимать масштабы мусорной проблемы, все аргументы против исчезают.







Червячки боятся вас не меньше, чем вы их





Нет, не выползают







Кстати, про «плохо пахнет». Анна с мужем не выкидывают даже пищевые отходы. Правда, стоит отметить, что оба они вегетарианцы, а домашние питомцы едят уже готовый корм.







— Мы поставили комнатный вермикомпостер — это контейнер, где живут черви. Они перерабатывают пищевые отходы в биогумус, — рассказывает Анна. — Если компостер правильно эксплуатировать, отходы в нем не гниют и запаха никакого нет. Черви — существа светобоязливые, поэтому из компостера они никогда не выползают.







Действительно, в закрытом виде это просто черный ящик, а если его открыть, то от него пахнет свежей землей, а червячки тут же стремятся спрятаться поглубже. Главное — туда нельзя выкидывать мясные и рыбные отходы, иначе всё загниет. Для них можно предусмотреть специальную обработку микроорганизмами. Компост, который образуется, Анна добавляет в цветы.







Овощные очистки вперемешку с землей





— Мы платим — от этого никуда не деться, — говорит девушка. — Особенно обидно сейчас, после увеличения тарифа, потому что у нас большая квартира и платить нам придется много, ведь тариф привязан к количеству квадратных метров. Если бы я хотя бы знала, что эти деньги пойдут на строительство инфраструктуры для раздельного сбора отходов, было бы легче, но пока о таких планах не слышно. Хотя внедрение раздельного сбора отходов должно начаться уже в 2020 году.







Анна с удовольствием делится своим опытом сортировки мусора, участвует в просветительских мероприятиях и всегда готова ответить на вопросы.







— Сейчас на фоне мусорной реформы и проблем со свалками тема мусора заметно оживилась. Конечно, для миллионного города сегодняшнее количество людей, разделяющих отходы, по-прежнему невелико. И причин здесь несколько: и отсутствие контейнеров для раздельного сбора отходов в шаговой доступности, и непонимание, зачем это нужно в принципе, и незнание правил сортировки отходов. Без удобной инфраструктуры и масштабной просветительской кампании, боюсь, раздельный сбор отходов так и останется уделом горстки энтузиастов.