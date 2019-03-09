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Всё в дом: семья из Перми научилась вообще не выбрасывать мусор

За год у них набирается всего 5 кг — однако платить за утилизацию ЖЭУ их все равно заставляет

В руках Анны банка с мусором. Его не переработать
В руках Анны банка с мусором. Его не переработать


Анна Кондратьева в год выкидывает пять килограммов мусора. Да, это не ошибка — только пять килограммов за целый год собирает ее семья, состоящая из мужа, двух котов и собаки. Анна живет в Перми, где, если верить установленному нормативу, каждый житель должен «производить» за год 200 килограммов мусора.


На первый взгляд, секрет семьи Анны прост — мусор они сортируют и сдают в переработку; пищевые отходы, например, картофельные очистки, отдают на съедение специальным червячкам, а в пять килограммов входит то, что не подходит для сортировки. На соседство с червячками согласится не каждый, но у Анны действительно есть чему поучиться, если вы тоже думаете о том, как можно сортировать мусор и что с ним делать.



Всё, что не переработать, — в банку


Темой раздельного сбора мусора Анна заинтересовалась четыре года назад. В первую очередь она отказалась от мусорного ведра, о чем до сих пор не жалеет. Вместе с мужем они начали сортировать мусор. Сначала отделяли от общей массы только бумагу, стекло и банки, но после разобрались и с приемом других видов вторсырья. Сейчас на переработку сдают всё, что принимают в Перми, включая ветошь и электролом. А всё, что не удается рассортировать, тоже находит своё место — отправляется в стеклянную банку. Сейчас там несколько фантиков от конфет и блистеры от таблеток.


— Мне кажется очень разумной практика возврата отходов в оборот, потому что это одновременно и предотвращает загрязнение окружающей среды, и сохраняет ресурсы, — объясняет свой выбор Анна. — И чем глубже я погружаюсь в тему мусора, тем абсурднее мне кажется наше легкомысленное к ней отношение. Мы наращиваем потребление, не научившись обращаться с его последствиями — отходами. Каждый день используем одноразовые вещи — пластиковые пакеты, стаканчики для кофе навынос и одноразовые бахилы — и не видим в этом ничего плохого. А ведь у многих таких вещей заведомо нет шанса на переработку.


Красивые сеточки вместо полиэтиленовых пакетов
Красивые сеточки вместо полиэтиленовых пакетов


Не несите мусор в дом


Первый совет, который дает Анна начинающим «разделителям», — не несите мусор в дом. Замените большие пакеты на тканевые авоськи, а маленькие — на легкие сеточки. Что касается бахил, то сейчас выпускают многоразовые брезентовые, а в кофейнях уже привыкли наливать в кружки, которые клиенты принесли с собой.


— Возможности переработки достаточно ограничены, и сдать можно далеко не всё. Мы стараемся внимательно относиться к тому, что покупаем, и не нести в дом заведомо неперерабатываемые вещи, например, упаковку, — объясняет Анна. — Мы также почти не пользуемся одноразовыми вещами, такими, как пластиковые пакеты, одноразовая посуда, одноразовые стаканчики для кофе навынос, потому что они оказываются на свалке, прослужив считаные минуты. Всё это — раздельный сбор отходов, замена одноразовых вещей на многоразовые альтернативы и вдумчивый выбор продуктов в магазине — помогло нам сократить бытовой мусор до пяти килограммов в год на двоих.


Многоразовая альтернатива
Многоразовая альтернатива


Контейнер заполняется за пару месяцев


Многие переживают, что сортировка отходов занимает много времени, а главное, места. Придется ставить несколько ведер или коробок. Анна предлагает удобную альтернативу — вертикальные контейнеры. На каждом указано содержимое: бумага, стекло, пластик, металл. Такие контейнеры заполняются за пару месяцев. После этого Анна с мужем увозят всё на переработку.


— Удивительно, но люди готовы ехать на другой конец города, чтобы что-нибудь купить, но не считают нужным потратить время на правильное обращение с отходами, — сетует девушка.


Такой стеллаж занимает ненамного больше места, чем мусорное ведро
Такой стеллаж занимает ненамного больше места, чем мусорное ведро


— Раздельный сбор отходов окружен множеством мифов: что это сложно, что это плохо пахнет, что это занимает много места, — говорит Анна. — Но когда начнешь разбираться и, самое главное, понимать масштабы мусорной проблемы, все аргументы против исчезают.


Червячки боятся вас не меньше, чем вы их
Червячки боятся вас не меньше, чем вы их


Нет, не выползают


Кстати, про «плохо пахнет». Анна с мужем не выкидывают даже пищевые отходы. Правда, стоит отметить, что оба они вегетарианцы, а домашние питомцы едят уже готовый корм.


— Мы поставили комнатный вермикомпостер — это контейнер, где живут черви. Они перерабатывают пищевые отходы в биогумус, — рассказывает Анна. — Если компостер правильно эксплуатировать, отходы в нем не гниют и запаха никакого нет. Черви — существа светобоязливые, поэтому из компостера они никогда не выползают.


Действительно, в закрытом виде это просто черный ящик, а если его открыть, то от него пахнет свежей землей, а червячки тут же стремятся спрятаться поглубже. Главное — туда нельзя выкидывать мясные и рыбные отходы, иначе всё загниет. Для них можно предусмотреть специальную обработку микроорганизмами. Компост, который образуется, Анна добавляет в цветы.


Овощные очистки вперемешку с землей
Овощные очистки вперемешку с землей


— Мы платим — от этого никуда не деться, — говорит девушка. — Особенно обидно сейчас, после увеличения тарифа, потому что у нас большая квартира и платить нам придется много, ведь тариф привязан к количеству квадратных метров. Если бы я хотя бы знала, что эти деньги пойдут на строительство инфраструктуры для раздельного сбора отходов, было бы легче, но пока о таких планах не слышно. Хотя внедрение раздельного сбора отходов должно начаться уже в 2020 году.


Анна с удовольствием делится своим опытом сортировки мусора, участвует в просветительских мероприятиях и всегда готова ответить на вопросы.


— Сейчас на фоне мусорной реформы и проблем со свалками тема мусора заметно оживилась. Конечно, для миллионного города сегодняшнее количество людей, разделяющих отходы, по-прежнему невелико. И причин здесь несколько: и отсутствие контейнеров для раздельного сбора отходов в шаговой доступности, и непонимание, зачем это нужно в принципе, и незнание правил сортировки отходов. Без удобной инфраструктуры и масштабной просветительской кампании, боюсь, раздельный сбор отходов так и останется уделом горстки энтузиастов.

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