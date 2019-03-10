Детство строгого режима: детскую площадку на Титова обнесли бетонным забором

Новосибирцы часто жалуются на нехватку детских площадок и то, что они плохо оборудованы. Застройщики новые дома обычно сдают с новенькими площадками, но и они становятся проблемными: в новом квартале «Тихвинский» одна из детских площадок оказалась перекрыта бетонным забором, а жители с удивлением узнали, что пользоваться ею не смогут. Они считают это местью застройщика за то, что два дома комплекса решили сменить управляющую компанию, — эксперты говорят, что оспаривать это сложно. Подробности выяснила корреспондент НГС.

Жилой квартал «Тихвинский» — проект бизнес-группы «NORDАЗИЯ»: строит его входящая в группу ГК «СССР», обслуживает — дочерняя УК «Тихвинская». К работе последней у жителей двух домов, на улице Титова, 29/1 и Титова, 31/1, было так много вопросов, что осенью прошлого года они решили передать дома ЖЭК «Левобережная». С этого момента началась война, рассказала старшая по дому на улице Титова, 29/1 Анна Мороз.

За несколько дней до перехода домов к новой УК, перед самым Новым годом, детскую площадку, на которой жители проводили общие собрания и праздники, вдруг обнесли бетонным строительным забором.

— Это всё случилось 27 декабря, когда толком уже никто не работает, жаловаться некому. Приехали какие-то люди, поставили забор, — вспомнила Анна Мороз.



Бетонный забор вокруг площадки поставили прямо перед Новым годом, руководства застройщика и УК на месте не оказалось Фото: Предоставлено Анной Мороз

— Там не у кого было даже спрашивать: ни представителя застройщика не было, никого — просто рабочие, — добавила член совета правления дома Ася Писарева. — После Нового года мы начали писанину. Первое обращение было в прокуратуру Ленинского района, она передала его в Госстройнадзор.



В феврале ведомство выдало застройщику предписание «о необходимости устранения выявленных нарушений» (копия имеется в распоряжении редакции): оказалось, что детская площадка, которую сдали вместе с домами как элемент благоустройства, расположена на стройплощадке.

Дом на улице Титова, 29/1 застройщик в 2008 году сдавал по действовавшим на тот момент требованиям к благоустройству — с детской площадкой, парковкой и спортплощадкой, добавили в мэрии Новосибирска (копия также имеется в распоряжении редакции). Но раз у всей территории квартала один владелец, то и оборудовать их разрешили на смежных участках — в частности, на территории, которую в том же году мэрия сдала в аренду под строительство нового дома.

Сейчас ситуация выглядит довольно абсурдно даже на карте 2ГИС: пунктирный квадрат со значком детской площадки по центру, у ворот пометка — «служебный, по пропускам». На занесённой снегом в человеческий рост площадке едва видны качели, у ворот стоит автомобиль (по словам местных жителей, одного из сотрудников застройщика), а в бетонном заборе вырезан проём, который ведёт в котлован стройплощадки. Забор, помимо прочего, ещё и блокирует пожарный проезд вокруг дома на Титова, 31/1.



После закрытия доступа на детскую площадку жителям стало негде проводить праздники для детей: например, Дед Мороз к маленьким жителям приходил на площадку перед въездом в подземную парковку Фото: Предоставлено Анной Мороз

В конце января спорную площадку обсуждали в мэрии: застройщик тогда согласился перенести ограждение и открыть детскую площадку, но только в том случае, если новая УК не только примет ответственность за содержание территории, но и компенсирует застройщику стоимость аренды этой части участка.

— Это была стройплощадка, она была и есть, но управляющая компания пришла к нам: мы хотим для удобства жителей организовать детскую площадку. Пожалуйста, несите ответственность. Мы убрали забор, переделали стройгенплан, — объясняет в разговоре с корреспондентом НГС директор ГК «СССР» Михаил Кольчугин. — Всегда эта территория была для застройщика. С той компанией договорились для удобства жителей, а эта не договаривается. Ну ладно, мне до этого какое дело?

— Это вообще интересно! — смеётся в ответ директор ЖЭК «Левобережная» Павел Бобров. — Они нам предложили за полмиллиона взять в аренду детскую площадку, которая была создана для всего квартала. Мы же не отказываемся её эксплуатировать, мы только за. Мы бы её огородили, чтобы там машины не мешали, чтобы не было угрозы падения в котлован, который дальше находится, но они об этом не говорили. Больше того, 5 февраля проходила встреча в администрации Ленинского района, где участвовал застройщик, УК «Тихвинская», я и администрация, и было установлено, что они договорятся с УК «Тихвинская» — не с нами, и после этого [площадку] разгородят. Это должно быть до тёплого периода, но договорённость была устная. Теперь они ситуацию переворачивают.



В ответе мэрии жителям, который они получили 7 марта (имеется в распоряжении редакции), при этом говорится, что по итогам того совещания новая управляющая компания двух домов должна решить вопрос устройства калитки для доступа на площадку возле дома по улице Тихвинской, 1, а УК «Тихвинская» в свою очередь — рассмотреть возможность летом разместить детскую площадку на кровле подземной парковки на улице Титова, 27/1.

Площадку огородили перед Новым годом и с тех пор говорят, что вернуть её смогут только в обмен на арендную плату Фото: Александр Ощепков / НГС

Понятно, что площадку откроют в любом случае, когда закончится стройка. Разрешение на строительство трёх секций с парковкой за домами 29/1 и 31/1 мэрия выдала в 2015 году, сегодня оно продлено до 2020 года. Договор аренды, по словам Михаила Кольчугина, фактически безвременный — продляется автоматически.

На вопрос, когда же закончится строительство, директор застройщика отвечает: «Я тогда буду на пенсии точно, а чем будете вы заниматься, второй вопрос. Три, пять лет — какая разница».

Любопытно, что вторая детская площадка в квартале, тоже обнесённая забором, точно так же находится не на территории одного из домов, а на отдельном участке, предназначенном для строительства домов. Управляющий партнёр юридической компании «ЭКВИ» Кирилл Кузнецов прямого нарушения в этом не видит, но действия застройщика, как и местные жители, и руководитель ЖЭК «Левобережная», расценивает как месть.



— Застройщик обманул жильцов ещё на входе, показав им эту детскую площадку, дав попользоваться, а впоследствии оказалось, что он их кинул, — говорит юрист. — Можно попробовать подкопаться, если на момент сдачи дома были нормы, предусматривающие эту детскую площадку. Но в любом случае дома сданы и сроки давности прошли.

Верное, по его мнению, решение — активизировать мэрию по взысканию долгов по аренде, которые у застройщика могут найтись с большой вероятностью, подать на его банкротство и мэрию как кредитора обязать передать участок жителям.

Такого понятия, как междомовые места общего пользования, подчёркивает Кузнецов, не существует. За пределами границ вверенного управляющей компании дома она обслуживать ничего не обязана, в этом случае можно только договариваться.



Терпение жителей лопнуло, когда оказались закрыты павильоны для мусорных контейнеров Фото: Александр Ощепков / НГС

Договариваться жителям «Тихвинского» и новой управляющей компании с застройщиком и УК «Тихвинская» теперь придётся о многом — скорее всего, уже в суде. Последней каплей стали внезапно закрытые на замок павильоны для мусорных контейнеров, при этом ключ подходит даже не у всех жителей домов, которые обслуживает УК «Тихвинская». В качестве причины жильцам двух отделившихся домов назвали плату за обслуживание площадок.

