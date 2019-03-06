Тюльпанов день: цветы, алкоголь и странные подарки — магазины устроили распродажу в честь 8 Марта

Практически в каждом гипермаркете города перед праздником открыли свои цветочные лавки





Нужно признать, 8 Марта любят сильнее, чем 23 Февраля. К Международному женскому дню продают не только цветы, в магазинах начинаются акции на коробки шоколадных конфет, шампанские и вина — всё это в предпраздничном ажиотаже скупают и мужчины, и женщины. Прилавки новосибирских магазинов уже завалены не только тюльпанами и всевозможными безделушками, но и готовыми подарками для коллег, мам и подруг. Корреспонденты НГС прогулялись по магазинам крупных торговых сетей и посмотрели, что в этом году предлагают дарить женщинам, а что можно купить по акции в честь праздника — некоторые предложения могут вызывать недоумение.





Розы стоят от 38,8 рубля





Первое, с чем ассоциируется 8 Марта, — это цветы. Перед входом в «Ашан» традиционно на неделю устраивают цветочный базар, где продают поштучно розы, тюльпаны, хризантемы, готовые букеты и растения в горшках. Здесь один из самых выгодных вариантов для покупки большого количества цветов — пусть бутоны у роз не самые пышные, а стебли короткие, зато всего по 38,8 рубля за штуку.





Тюльпаны уже собраны в букеты и завёрнуты в упаковку





В «Ашане» собирают букеты из 3, 5, 7, 9 или 11 тюльпанов — один цветок здесь стоит 29 рублей.





На входе в каждый супермаркет выстроили ряды стеллажей с цветами, конфетами и шампанским





Второй универсальный подарок — это шоколадные конфеты. На часть ассортимента сладостей сейчас действуют скидки. Традиционно скидки на 8 Марта есть на любимые многими конфеты Raffaello — сейчас в гипермаркетах можно взять коробку за 170–189 рублей.





Ритейлеры отступили от привычных подарочных наборов из крема для рук и геля для душа и предлагают подарки, которые точно в хозяйстве пригодятся





Иногда взгляд «Ашана» на подарки к 8 Марта может удивить — например, в рядах с подарками к празднику можно найти наборы из стеклоочистителей и салфеток. С другой стороны, практичный подарок для кого-то может быть куда приятнее тюльпанов, которые рискуют не дожить до следующей рабочей недели.





Под призывом «8 Марта дарите знаки внимания!» можно найти даже кошачий корм. Ну разве ваша кошка не женщина, в самом деле?





Праздник — отличное время для ритейлеров, чтобы устроить скидки. Однако, когда продавец пытается выставить акционный товар вместе с подарочными наборами, выходит весьма неоднозначно. Например, в гипермаркете «Лента» на оформленных к 8 Марта стойках предлагают купить кошачий корм. Мурке, конечно, будет приятно получить добавку в честь праздника, но выглядит это забавно. На соседней стойке лежат блинные сковородки, мука и растительное масло со скидками — видимо, Масленица перекочевала в Международный женский день. В самом конце подарочных рядов лежат капроновые колготки по 199 рублей.







Если вы хотите подарить по тюльпану каждой женщине в коллективе, можно купить в «Ленте» всего один букет за 300 рублей





Зато в «Ленте» большой выбор готовых букетов, а тюльпаны можно купить пачками — отличный вариант для тех, кому нужно поздравить всех женщин в коллективе. Букет из 11 тюльпанов здесь по карте постоянного покупателя стоит всего 299,99 рубля — по 27,7 рубля за штуку.







Букеты из разных видов цветов стоят в «Ленте» от 450 рублей, монобукеты дешевле — маленький букет тюльпанов можно взять за 120 рублей





Букеты из 3 хризантем здесь предлагают за 349,99 рубля, а если хочется подарить букет из разных цветов, то придётся выложить уже больше 450 рублей.





Тюльпан, десерт и шампанское — самый стандартный набор к 8 Марта по версии гипермаркетов Новосибирска





В каждом гипермаркете следом за цветами и конфетами идут ряды с шампанским и винами — в гипермаркете «Гигант» алкоголь поставили ещё и над тортами. Видимо, для тех, кто не успел взять пару бутылочек на входе. Зачастую на алкоголь есть скидки — конечно, не 30–50%, но в среднем вина по акции стоят на 100–200 рублей дешевле.





Тюльпаны в гипермаркетах стоят 25–30 рублей





Также в «Гиганте» самые дешёвые тюльпаны — всего 24,9 рубля за штуку. Правда, выбор здесь пока что скромнее, чем у конкурентов, здесь нет такого разнообразия расцветок. Кроме тюльпанов есть букеты из 7 роз по 299,9 рубля.





Вам подарили носки на 23 Февраля? Вот достойный ответ на 8 Марта





Каждый год перед 23 Февраля все кому не лень шутят про носки в подарок. Дошутились. Теперь среди идей для подарков стоит корзина с женскими носками. Кстати, предложение очень даже выгодное — 3 пары всего за 95,9 рубля.





В среднем чайный набор стоит столько же, сколько букет цветов





Если посмотреть ассортимент торговых сетей, может показаться, что женщины постоянно пьют чай и бьют посуду. Иначе как ещё объяснить, что каждый год продают подарочные наборы посуды. В «Гиганте» десяток видов кружек и блюдец в подарочных упаковках. Разнообразные наборы посуды стоят от 350 до 1735 рублей в зависимости от того, что в них входит.





Такое «Кольцо с бриллиантом» стоит всего 459,9 рубля





Здесь есть и весьма забавные варианты. Кружка «Кольцо с бриллиантом». Миниатюрная кружечка для кофе, у которой ручка покрыта золотой краской, а в центре красуется блестящий камушек. Если взять кружку в руки и просунуть один палец в ручку, то, как уверяет производитель, ваша рука будет выглядеть, словно вы носите кольцо с бриллиантом. Отличный вариант для мужчин, которым жалко денег на настоящее кольцо с бриллиантом.







Если вы хотите, чтоб ваш подарок не лежал без дела, можно купить полотенца и кухонные прихватки по акции





Ещё одна полезная в быту вещь в красивой коробке и уже с пожеланием или комплиментом — на полотенцах вышиты надписи «Любимой сестре», «Самой очаровательной» и другие приятные слова. В «Гиганте» такие полотенца предлагают за 283,58 рубля.





Бутоны у пионовидных тюльпанов выглядят пышнее, чем у обычных





В «Леруа Мерлен» есть оригинальные тюльпаны — пионовидные. За букет здесь придётся отдать 275 рублей, выходит почти по 40 рублей за штуку.





Цветы можно будет купить не только в супермаркетах и цветочных салонах — каждое 7 марта на оживлённых улицах Новосибирска открывается стихийный цветочный рынок, где горожане пытаются заработать, продавая тюльпаны.