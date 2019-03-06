Тюльпанов день: цветы, алкоголь и странные подарки — магазины устроили распродажу в честь 8 Марта
НГС изучил ассортимент крупных торговых сетей и узнал, где цветы дешевле
Нужно признать, 8 Марта любят сильнее, чем 23 Февраля. К Международному женскому дню продают не только цветы, в магазинах начинаются акции на коробки шоколадных конфет, шампанские и вина — всё это в предпраздничном ажиотаже скупают и мужчины, и женщины. Прилавки новосибирских магазинов уже завалены не только тюльпанами и всевозможными безделушками, но и готовыми подарками для коллег, мам и подруг. Корреспонденты НГС прогулялись по магазинам крупных торговых сетей и посмотрели, что в этом году предлагают дарить женщинам, а что можно купить по акции в честь праздника — некоторые предложения могут вызывать недоумение.
Первое, с чем ассоциируется 8 Марта, — это цветы. Перед входом в «Ашан» традиционно на неделю устраивают цветочный базар, где продают поштучно розы, тюльпаны, хризантемы, готовые букеты и растения в горшках. Здесь один из самых выгодных вариантов для покупки большого количества цветов — пусть бутоны у роз не самые пышные, а стебли короткие, зато всего по 38,8 рубля за штуку.
В «Ашане» собирают букеты из 3, 5, 7, 9 или 11 тюльпанов — один цветок здесь стоит 29 рублей.
Второй универсальный подарок — это шоколадные конфеты. На часть ассортимента сладостей сейчас действуют скидки. Традиционно скидки на 8 Марта есть на любимые многими конфеты Raffaello — сейчас в гипермаркетах можно взять коробку за 170–189 рублей.
Иногда взгляд «Ашана» на подарки к 8 Марта может удивить — например, в рядах с подарками к празднику можно найти наборы из стеклоочистителей и салфеток. С другой стороны, практичный подарок для кого-то может быть куда приятнее тюльпанов, которые рискуют не дожить до следующей рабочей недели.
Праздник — отличное время для ритейлеров, чтобы устроить скидки. Однако, когда продавец пытается выставить акционный товар вместе с подарочными наборами, выходит весьма неоднозначно. Например, в гипермаркете «Лента» на оформленных к 8 Марта стойках предлагают купить кошачий корм. Мурке, конечно, будет приятно получить добавку в честь праздника, но выглядит это забавно. На соседней стойке лежат блинные сковородки, мука и растительное масло со скидками — видимо, Масленица перекочевала в Международный женский день. В самом конце подарочных рядов лежат капроновые колготки по 199 рублей.
Зато в «Ленте» большой выбор готовых букетов, а тюльпаны можно купить пачками — отличный вариант для тех, кому нужно поздравить всех женщин в коллективе. Букет из 11 тюльпанов здесь по карте постоянного покупателя стоит всего 299,99 рубля — по 27,7 рубля за штуку.
Букеты из 3 хризантем здесь предлагают за 349,99 рубля, а если хочется подарить букет из разных цветов, то придётся выложить уже больше 450 рублей.
В каждом гипермаркете следом за цветами и конфетами идут ряды с шампанским и винами — в гипермаркете «Гигант» алкоголь поставили ещё и над тортами. Видимо, для тех, кто не успел взять пару бутылочек на входе. Зачастую на алкоголь есть скидки — конечно, не 30–50%, но в среднем вина по акции стоят на 100–200 рублей дешевле.
Также в «Гиганте» самые дешёвые тюльпаны — всего 24,9 рубля за штуку. Правда, выбор здесь пока что скромнее, чем у конкурентов, здесь нет такого разнообразия расцветок. Кроме тюльпанов есть букеты из 7 роз по 299,9 рубля.
Каждый год перед 23 Февраля все кому не лень шутят про носки в подарок. Дошутились. Теперь среди идей для подарков стоит корзина с женскими носками. Кстати, предложение очень даже выгодное — 3 пары всего за 95,9 рубля.
Если посмотреть ассортимент торговых сетей, может показаться, что женщины постоянно пьют чай и бьют посуду. Иначе как ещё объяснить, что каждый год продают подарочные наборы посуды. В «Гиганте» десяток видов кружек и блюдец в подарочных упаковках. Разнообразные наборы посуды стоят от 350 до 1735 рублей в зависимости от того, что в них входит.
Здесь есть и весьма забавные варианты. Кружка «Кольцо с бриллиантом». Миниатюрная кружечка для кофе, у которой ручка покрыта золотой краской, а в центре красуется блестящий камушек. Если взять кружку в руки и просунуть один палец в ручку, то, как уверяет производитель, ваша рука будет выглядеть, словно вы носите кольцо с бриллиантом. Отличный вариант для мужчин, которым жалко денег на настоящее кольцо с бриллиантом.
Ещё одна полезная в быту вещь в красивой коробке и уже с пожеланием или комплиментом — на полотенцах вышиты надписи «Любимой сестре», «Самой очаровательной» и другие приятные слова. В «Гиганте» такие полотенца предлагают за 283,58 рубля.
В «Леруа Мерлен» есть оригинальные тюльпаны — пионовидные. За букет здесь придётся отдать 275 рублей, выходит почти по 40 рублей за штуку.
Цветы можно будет купить не только в супермаркетах и цветочных салонах — каждое 7 марта на оживлённых улицах Новосибирска открывается стихийный цветочный рынок, где горожане пытаются заработать, продавая тюльпаны.
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Дарья Януш
Фото Ольги Бурлаковой