Как добиться помощи, если тебя не хотят лечить? Инструкция НГС

СК проверяет дело сибиряка, который не смог записаться к врач и умер

Новосибирцы могут прикрепиться и к другой поликлинике, если им не оказывают адекватную помощь в учреждении по месту жительства





История маркетолога Юрия Филимонова из Академгородка, который пожаловался в «Твиттере» на боль в животе и спустя 20 дней умер от рака, возмутила сотни тысяч жителей страны. Большинство из них высказываются против врачей поликлиники, вовремя не заметивших серьёзную болезнь у новосибирца. Сейчас в причинах его смерти начал разбираться уже Следственный комитет. Но оказалось, что скандал затронул и ещё одну важную проблему — многим читателям показалось, что новосибирец долго занимался самолечением и старался добиться медицинских советов в соцсетях, а это не самый эффективный путь. НГС с помощью экспертов отвечает на главные вопросы, как вовремя попасть к нужному врачу.







37-летний интернет-маркетолог Юрий Филимонов признался в «Твиттере», что у него сильная боль в животе, но он не может записаться к врачу в поликлинике: о своей боли он написал в соцсети под постом сотрудницы скорой помощи из Красноярска — она предупредила, что не стоит терпеть острую боль в животе, а нужно вовремя обратиться к врачу. Филимонов в ответ ей написал:





«Недавно у меня была сильная боль в животе. Записался к терапевту. Она говорит: "А чего это вы к хирургу сразу не побежали?" (Откуда бы я знал). Послала к хирургу. Записался. Приём через 8 дней после записи.







Вот так у нас можно попасть срочно к хирургу». Вызвать скорую он не решился. 3 марта Юрий умер.





Отец Юрия Филимонова Сергей рассказал НГС: «Конечно, я недоволен терапевтом... Как можно отправлять на запись через неделю, если человек с острой болью? Это означает, что врач берёт за руку его, ведёт к хирургу без очереди и говорит: "Прими, посмотри его без очереди"», — говорит Сергей.





Юрию Филимонову было 37 лет





После выхода новости о смерти интернет-маркетолога местный минздрав начал служебную проверку. Как рассказал автору Сергей Филимонов, с ним после публикации пока никто из чиновников не связывался.





НГС поговорил с экспертами, чтобы ответить на самые важные вопросы в этой истории, — подобное, увы, может случиться с каждым.





Нужно ли вызывать скорую, когда чувствуешь сильную боль? Или записаться к терапевту?







Если боль возникла внезапно, она острая, резкая и непроходящая, и к тому же сопровождается другими симптомами — от сильной слабости и температуры до головокружения и «мушек» в глазах, — конечно, надо вызвать скорую помощь, рассказывает консультант отдела организации медицинской помощи взрослому населению новосибирского минздрава Людмила Сопова.







«[Скорую помощь надо вызвать], если для пациента это боль, возникшая впервые, возникшая резко, она не связана, допустим, с предыдущими травмами, не связана с диагнозами, которые у него есть», — объясняет консультант.







Юрист, специализирующийся на медицинских делах, Юлия Стибикина, подчёркивает: при сильной боли нельзя заниматься самолечением и целыми днями пить обезболивающие, а советов спрашивать только в соцсетях.







«Если терапевт увидела какую-то экстренную ситуацию, [она могла] вызвать ему скорую медицинскую помощь — да, прямо в поликлинику. В данном случае он нуждался в стационарной помощи — это абсолютно очевидно», — говорит специалист.





Людмила Сопова добавляет, что в случае, если у человека обострилось хроническое заболевание, о котором он хорошо знает, ему лучше обратиться к участковому терапевту своей поликлиники, где у него уже заведена карта и есть анализы, которые помогут докторам сориентироваться.





По регламенту терапевт должен принять человека в течение 24 часов — речь идёт о плановом приёме, а не о ситуациях, когда пациенту нужна немедленная помощь.







Участковый терапевт и сам приходит к больным домой — когда у пациента нет резких болей, но его состояние не позволяет посетить поликлинику самому. Например, у человека высокая температура, которую удаётся снизить самостоятельно, но при этом сильная слабость. Или пациент в принципе не передвигается (либо передвигается только по квартире), или он перенёс трансплантацию органов, и из-за этого у него чувствительный к заболеваниям иммунитет.





Что делать, если терапевт отправляет к узкому специалисту, запись к которому только через несколько дней?







Узкий специалист может принять пациента в течение 14 дней с момента обращения. Но это касается именно планового лечения, а не экстренных случаев.







Участковый терапевт может прийти и на дом, если у пациента нет сил добраться до поликлиники





«Если консультация требуется немедленно, то терапевт либо при помощи заведующего, либо самостоятельно — в зависимости от того, как заведено в медицинской организации — он собирает консилиум и приглашает узкого специалиста», — говорит консультант отдела организации медицинской помощи.







В случае, если помощь нужна экстренно (в том числе у хирурга), врачи советуют обращаться в больницу скорой помощи — взрослая работает на улице Якушева, 41, детская работает на Красном проспекте, 3.







Что делать, если долго не можешь дозвониться до регистратуры?







Звонить на номер единой регистратуры 124, а если и туда не получается, позвонить на горячую линию министерства здравоохранения по номеру (383) 238–63–63 в рабочее время.







«Если есть сложность с дозвоном, мы по горячей линии эти обращения отрабатываем», — уверяет Людмила Сопова.







Что делать, если в единой регистратуре тоже обещают записать к врачу только через несколько дней? Могут ли записать к врачу в другой поликлинике не по месту прописки?







«Медицинская помощь именно в амбулаторном, поликлиническом звене — она организована по принципу прикрепления. Если медицинская организация имеет договорённость с другой медицинской организацией, то пациенты туда направляются», — объясняет Людмила Сопова.







Поликлиника может немедленно отправить человека в стационар — терапевт вправе вызвать своему пациенту скорую помощь





То есть пациенту нужно иметь на руках направление из своей поликлиники, чтобы попасть к врачу другой поликлиники. Либо новосибирец может прикрепиться к другой медицинской организации — если считает, что там ему окажут помощь лучше. Но по закону прикрепляться к другой поликлинике он может не чаще раза в год.







«По экстренным показаниям должны принять в любой медицинской организации. А то, что касается оказания плановой медицинской помощи, тут уже соответственно запись»,





— подчёркивает специалист министерства.







Нет возможности перейти в другую поликлинику и придётся лечиться в своей. Куда можно пожаловаться, чтобы она работала более эффективно?







Сотрудник минздрава и юрист посоветовали прежде всего обратиться к администрации самой поликлиники — пойти в кабинет к заведующему либо к главному врачу и изложить ситуацию, многие проблемы решаются после этого.







Если это не помогло, следует позвонить на ту же горячую линию минздрава или написать обращение на сайт zdrav.nso.ru — через минздрав «решается медленно и печально, но решается», констатирует Юлия Стибикина.







Она добавляет, что если у человека есть материальная возможность, то надо обратиться — хотя бы пройти обследования — в частную клинику. Потратить деньги, но не затянуть с постановкой диагноза.





Я написал жалобу руководству больницы и в минздрав, но проблема не решилась. Что делать дальше?







Есть вариант обратиться в страховую компанию, которая оформляла полис, либо в сам Территориальный фонд ОМС. Либо в прокуратуру — но надо быть готовым, что она рассматривать ваше обращение будет не один день, и стоит запастись терпением и временем (если оно вообще есть).







Специалисты посоветовали не стесняться и в случае конфликтов с врачами либо спорных ситуаций идти напрямую к руководству поликлиники





Посты в социальных сетях не дают результата — если их автор не публичный человек, ведь у контролирующих органов нет задачи мониторить все ветки обсуждений на форумах. Другое дело, если случай попадет в СМИ: по многим ситуациям, как говорит Стибикина, где человек писал в полицию и прокуратуру — и была тишина, всё менялось с участием журналистов.







«Тогда да, есть прецеденты возбуждения уголовных дел, как с Антоном Ермоленко произошло — когда начали [его] показывать, было возбуждено уголовное дело», — заключила юрист.







О случае Антона Ермоленко — бердского телеоператора, который пережил клиническую смерть после похода к стоматологу, НГС написал впервые в 2017 году. Сегодня, 5 марта, в Бердском суде было финальное заседание по делу Ермоленко — его маме и юристу удалось заключить с областной больницей мировое соглашение, и медицинская организация выплатит ему 3,5 миллиона рублей.

