инструкция

Как добиться помощи, если тебя не хотят лечить? Инструкция НГС

СК проверяет дело сибиряка, который не смог записаться к врач и умер

Новосибирцы могут прикрепиться и к другой поликлинике, если им не оказывают адекватную помощь в учреждении по месту жительства 
Новосибирцы могут прикрепиться и к другой поликлинике, если им не оказывают адекватную помощь в учреждении по месту жительства 


История маркетолога Юрия Филимонова из Академгородка, который пожаловался в «Твиттере» на боль в животе и спустя 20 дней умер от рака, возмутила сотни тысяч жителей страны. Большинство из них высказываются против врачей поликлиники, вовремя не заметивших серьёзную болезнь у новосибирца. Сейчас в причинах его смерти начал разбираться уже Следственный комитет. Но оказалось, что скандал затронул и ещё одну важную проблему — многим читателям показалось, что новосибирец долго занимался самолечением и старался добиться медицинских советов в соцсетях, а это не самый эффективный путь. НГС с помощью экспертов отвечает на главные вопросы, как вовремя попасть к нужному врачу.


37-летний интернет-маркетолог Юрий Филимонов признался в «Твиттере», что у него сильная боль в животе, но он не может записаться к врачу в поликлинике: о своей боли он написал в соцсети под постом сотрудницы скорой помощи из Красноярска — она предупредила, что не стоит терпеть острую боль в животе, а нужно вовремя обратиться к врачу. Филимонов в ответ ей написал:


«Недавно у меня была сильная боль в животе. Записался к терапевту. Она говорит: "А чего это вы к хирургу сразу не побежали?" (Откуда бы я знал). Послала к хирургу. Записался. Приём через 8 дней после записи. 


Вот так у нас можно попасть срочно к хирургу». Вызвать скорую он не решился. 3 марта Юрий умер.


Отец Юрия Филимонова Сергей рассказал НГС: «Конечно, я недоволен терапевтом... Как можно отправлять на запись через неделю, если человек с острой болью? Это означает, что врач берёт за руку его, ведёт к хирургу без очереди и говорит: "Прими, посмотри его без очереди"», — говорит Сергей. 


Юрию Филимонову было 37 лет
Юрию Филимонову было 37 лет


После выхода новости о смерти интернет-маркетолога местный минздрав начал служебную проверку. Как рассказал автору Сергей Филимонов, с ним после публикации пока никто из чиновников не связывался.


НГС поговорил с экспертами, чтобы ответить на самые важные вопросы в этой истории, — подобное, увы, может случиться с каждым.


Нужно ли вызывать скорую, когда чувствуешь сильную боль? Или записаться к терапевту?


Если боль возникла внезапно, она острая, резкая и непроходящая, и к тому же сопровождается другими симптомами — от сильной слабости и температуры до головокружения и «мушек» в глазах, — конечно, надо вызвать скорую помощь, рассказывает консультант отдела организации медицинской помощи взрослому населению новосибирского минздрава Людмила Сопова.


«[Скорую помощь надо вызвать], если для пациента это боль, возникшая впервые, возникшая резко, она не связана, допустим, с предыдущими травмами, не связана с диагнозами, которые у него есть», — объясняет консультант.


Юрист, специализирующийся на медицинских делах, Юлия Стибикина, подчёркивает: при сильной боли нельзя заниматься самолечением и целыми днями пить обезболивающие, а советов спрашивать только в соцсетях.


«Если терапевт увидела какую-то экстренную ситуацию, [она могла] вызвать ему скорую медицинскую помощь — да, прямо в поликлинику. В данном случае он нуждался в стационарной помощи — это абсолютно очевидно», — говорит специалист.


Людмила Сопова добавляет, что в случае, если у человека обострилось хроническое заболевание, о котором он хорошо знает, ему лучше обратиться к участковому терапевту своей поликлиники, где у него уже заведена карта и есть анализы, которые помогут докторам сориентироваться. 


По регламенту терапевт должен принять человека в течение 24 часов — речь идёт о плановом приёме, а не о ситуациях, когда пациенту нужна немедленная помощь.


Участковый терапевт и сам приходит к больным домой — когда у пациента нет резких болей, но его состояние не позволяет посетить поликлинику самому. Например, у человека высокая температура, которую удаётся снизить самостоятельно, но при этом сильная слабость. Или пациент в принципе не передвигается (либо передвигается только по квартире), или он перенёс трансплантацию органов, и из-за этого у него чувствительный к заболеваниям иммунитет.


Что делать, если терапевт отправляет к узкому специалисту, запись к которому только через несколько дней?


Узкий специалист может принять пациента в течение 14 дней с момента обращения. Но это касается именно планового лечения, а не экстренных случаев.


Участковый терапевт может прийти и на дом, если у пациента нет сил добраться до поликлиники
Участковый терапевт может прийти и на дом, если у пациента нет сил добраться до поликлиники


«Если консультация требуется немедленно, то терапевт либо при помощи заведующего, либо самостоятельно — в зависимости от того, как заведено в медицинской организации — он собирает консилиум и приглашает узкого специалиста», — говорит консультант отдела организации медицинской помощи.


В случае, если помощь нужна экстренно (в том числе у хирурга), врачи советуют обращаться в больницу скорой помощи — взрослая работает на улице Якушева, 41, детская работает на Красном проспекте, 3.


Что делать, если долго не можешь дозвониться до регистратуры?


Звонить на номер единой регистратуры 124, а если и туда не получается, позвонить на горячую линию министерства здравоохранения по номеру (383) 238–63–63 в рабочее время.


«Если есть сложность с дозвоном, мы по горячей линии эти обращения отрабатываем», — уверяет Людмила Сопова.


Что делать, если в единой регистратуре тоже обещают записать к врачу только через несколько дней? Могут ли записать к врачу в другой поликлинике не по месту прописки?


«Медицинская помощь именно в амбулаторном, поликлиническом звене — она организована по принципу прикрепления. Если медицинская организация имеет договорённость с другой медицинской организацией, то пациенты туда направляются», — объясняет Людмила Сопова.


Поликлиника может немедленно отправить человека в стационар — терапевт вправе вызвать своему пациенту скорую помощь
Поликлиника может немедленно отправить человека в стационар — терапевт вправе вызвать своему пациенту скорую помощь


То есть пациенту нужно иметь на руках направление из своей поликлиники, чтобы попасть к врачу другой поликлиники. Либо новосибирец может прикрепиться к другой медицинской организации — если считает, что там ему окажут помощь лучше. Но по закону прикрепляться к другой поликлинике он может не чаще раза в год.


«По экстренным показаниям должны принять в любой медицинской организации. А то, что касается оказания плановой медицинской помощи, тут уже соответственно запись», 


— подчёркивает специалист министерства.


Нет возможности перейти в другую поликлинику и придётся лечиться в своей. Куда можно пожаловаться, чтобы она работала более эффективно?


Сотрудник минздрава и юрист посоветовали прежде всего обратиться к администрации самой поликлиники — пойти в кабинет к заведующему либо к главному врачу и изложить ситуацию, многие проблемы решаются после этого.


Если это не помогло, следует позвонить на ту же горячую линию минздрава или написать обращение на сайт zdrav.nso.ru — через минздрав «решается медленно и печально, но решается», констатирует Юлия Стибикина.


Она добавляет, что если у человека есть материальная возможность, то надо обратиться — хотя бы пройти обследования — в частную клинику. Потратить деньги, но не затянуть с постановкой диагноза. 


Я написал жалобу руководству больницы и в минздрав, но проблема не решилась. Что делать дальше?


Есть вариант обратиться в страховую компанию, которая оформляла полис, либо в сам Территориальный фонд ОМС. Либо в прокуратуру — но надо быть готовым, что она рассматривать ваше обращение будет не один день, и стоит запастись терпением и временем (если оно вообще есть).


Специалисты посоветовали не стесняться и в случае конфликтов с врачами либо спорных ситуаций идти напрямую к руководству поликлиники
Специалисты посоветовали не стесняться и в случае конфликтов с врачами либо спорных ситуаций идти напрямую к руководству поликлиники


Посты в социальных сетях не дают результата — если их автор не публичный человек, ведь у контролирующих органов нет задачи мониторить все ветки обсуждений на форумах. Другое дело, если случай попадет в СМИ: по многим ситуациям, как говорит Стибикина, где человек писал в полицию и прокуратуру — и была тишина, всё менялось с участием журналистов.


«Тогда да, есть прецеденты возбуждения уголовных дел, как с Антоном Ермоленко произошло — когда начали [его] показывать, было возбуждено уголовное дело», — заключила юрист.


О случае Антона Ермоленко — бердского телеоператора, который пережил клиническую смерть после похода к стоматологу, НГС написал впервые в 2017 году. Сегодня, 5 марта, в Бердском суде было финальное заседание по делу Ермоленко — его маме и юристу удалось заключить с областной больницей мировое соглашение, и медицинская организация выплатит ему 3,5 миллиона рублей.

Прочтений: 1343

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (24)24
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено