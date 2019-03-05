«Старьё бьёт новьё»: редкий и дешёвый кроссовер против «страшного» «Ниссан Джук»

В новом выпуске проекта «Старьё бьёт новьё» — знаменитый Nissan Juke из салона, кого-то восхищающий, кого-то раздражающий своей внешностью. Если отбросить эмоции, то это вполне комфортный городской автомобильчик, не такой уж и тесный, с хорошим клиренсом. Против него за 1,2 миллиона рублей сразится 4-летний кроссовер Ford Kuga, незаслуженно обделенный вниманием в Сибири. В силу этого цены на «Кугу» на вторичке отличаются от конкурентов в меньшую сторону — видимо, благодаря сложившемуся мнению, что «"Форды" ломаются». Однако за «Кугой» серьезных проблем замечено не было — у него надежный автомат и атмосферный мотор. Подробнее о выборе — в обзоре НГС.АВТО.









Nissan Juke доживает последние официальные дни продаж в России, сейчас еще можно купить что-то из складских запасов. Даже базовый Juke хорошо оснащен, на нем мы и остановимся. У нас 1,6-литровый 117-сильный мотор, передний привод и вариатор CVT.













Мотора вполне хватит, чтобы таскать по городу 1,2-тонную машину, разгон до сотни 11,5 секунды. Заявленный расход топлива в городском режиме 8,3 литра, за бензин можно не переживать. Длина кроссовера составляет 4135 мм, ширина 1765 мм.













Автомобильчик заботится о безопасности водителя и пассажиров: 8 подушек безопасности, ABS, тормозной ассистент Nissan Brake Assist, система динамической стабилизации ESP. Противотуманные фары светодиодные, а задняя полусфера глубоко затонирована с завода. Кроссовер стоит на 16-дюймовых колесах с литыми дисками, его клиренс 18 сантиметров. Вкупе с 2,5-метровой колесной базой и небольшими свесами «Джук» будет проворно преодолевать городские трудности.













В салоне нас встречают кожаный руль, тканевые сиденья, аудиосистема с Bluetooth, цветной дисплей Nissan Dynamic Control System. Есть подогрев сидений, круиз-контроль, климат-контроль, электрорегулировка зеркал.













Задние сиденья можно разложить в пропорции 60/40, при полной раскладке получаем 1,2 кубометра пространства под грузы. Минимальный объем багажника составляет 354 литра, хватит для сумок из магазина. Цена комплектации 1 220 000 рублей.













Кроссовер Ford Kuga в возрасте всего лишь 4 лет будет и крупнее, и мощнее. Это уже второе поколение (дорестайл), но на вторичке мало предложений по «Куге» 2015 года, так что надо постараться, чтобы найти устраивающий экземпляр.













Длина «Куги» 4524 мм, ширина 1838 мм. Клиренс 19,7 сантиметра. Мы присмотрели автомобиль с 2,5-литровым атмосферником мощностью 150 сил и классическим автоматом. Привод передний. Мотор, конечно, не самый эффективный, но надежный. До сотни такая «Куга» разгоняется за 9,7 секунды, но в городе пожирает 11,2 литра бензина по паспорту — в реальности будет больше.













Салон «Куги» взят фактически от 3-го «Фокуса». Такая же космическая выпирающая передняя панель, но места и спереди и сзади побольше. Сиденья тканевые, руль кожаный, есть глянец и вставки под алюминий.













В списке опций подогрев сидений, двухзонный климат-контроль, кнопка запуска двигателя, цветной многофункциональный дисплей на приборке, центральный подлокотник, обогрев форсунок стеклоомывателя, электроподогрев лобового стекла, аудиосистема с 6 динамиками.













За безопасность отвечают 7 подушек, система стабилизации, ABS, система помощи при старте на подъеме. Багажник «Куги» вмещает 406 литров, тоже не слишком много. С разложенными сиденьями получаем 1,6 кубометра объема.





Что же выбрать за 1,2 миллиона? С новым Nissan Juke и его вариатором проблем не будет ближайшие 3 гарантийных года (или 100 тысяч км пробега). Еще он экономит топливо, неплохо оснащен, достаточно высоко стоит над дорогой. Либо 4-летний Ford с пробегом около 60 000 километров. Автомата и двигателя «Куги» хватит еще надолго, а вот рулевая рейка, детали подвески и «так по мелочи» — всё это на страх и риск владельца. И еще 2,5-литровая «Куга» разбрасывается бензином. Слово за читателями НГС. Также пишите в комментариях, какие проблемы у вас бывали с аналогичными «Джуком» и «Кугой».





Что купить за 1,2 миллиона?

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