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Крыс выбрасывают в окно: семья с двумя дочками ютится в доме, который съедают плесень и трещины

Они почти накопили на новое жилье — но внезапно мама заболела раком, и все деньги ушли на лекарства

Дмитрию 37 лет, он работает по ночам в «Ашане», чтобы днём быть с детьми
Дмитрию 37 лет, он работает по ночам в «Ашане», чтобы днём быть с детьми


Семья Крегер живёт в старой двухэтажке на Горбаня. Здесь обваливается потолок, а стены постоянно покрыты плесенью, несмотря на то что ремонт в квартире делают регулярно. Полгода назад в детской рухнула часть потолка, после чего сотрудники УК запретили заходить в комнату — это элементарно опасно. В итоге семья из четырех человек уже несколько месяцев ютится в одной комнате. Младший ребенок — инвалид. У девочки синдром Дауна, врождённый порок сердца, она не может стоять и самостоятельно ходить в туалет. А её мама год назад заболела раком молочной железы и проходит курсы химиотерапии, хотя молодая женщина и не унывает и готовится к очередной операции. Подробнее — в репортаже НГС. 


Дом 5 на улице Горбаня 1 марта
Дом 5 на улице Горбаня 1 марта


Улица Горбаня — в районе Расточки. Облупившиеся двухэтажки 50-х годов выглядят одинокими и бесхозными — неопрятные стены прикрывают свисающие по всему карнизу сосульки. Понять, что это не заброшенные трущобы, можно лишь по белым пластиковым окнам в нескольких квартирах.


Семья живёт в одной комнате уже полгода 
Семья живёт в одной комнате уже полгода 


В одной из них живёт семья с двумя детьми. У Дмитрия и Инессы две дочери — Милана учится во втором классе, а маленькой Алёне всего три года. Младшая девочка — инвалид. У Алёны синдром Дауна, порок сердца. «Одна операция на сердце прошла неудачно, потом случился инсульт спинного мозга, — перечисляет диагнозы дочери Инесса. — Алёна не ходит, сама не писает, пользуемся катетерами».


У девочки синдром Дауна, врождённый порок сердца
У девочки синдром Дауна, врождённый порок сердца


Полгода назад в своей двухкомнатной квартире на первом этаже Инесса и Дмитрий сделали очередной ремонт. Но дом рушится, а стены постоянно покрываются разноцветной плесенью, от которой невозможно избавиться. Она появляется на посуде, одежде и книгах, которые семья прячет в пакеты. 


Плесень прикрывают пластиковыми панелями, но это не спасает 
Плесень прикрывают пластиковыми панелями, но это не спасает 


«Полгода назад мы ее вывели, буквально немного без нее пожили, началась осень — и снова всё зацвело, — рассказывает Дмитрий. — Составляют акты, говорят, что встроенной системы вентиляции нет, всё это так и будет, смиритесь с тем, что дом старый, дымоход завален, сделать ничего не могут».


В детской начали ремонт, но обрушилась часть потолка — сотрудники ЖЭУ сделали подпорку и запретили заходить в комнату
В детской начали ремонт, но обрушилась часть потолка — сотрудники ЖЭУ сделали подпорку и запретили заходить в комнату


В сентябре прошлого года в детской обвалилась часть потолка. В это время Милана рисовала в другом углу комнаты. «Вызывали ЖЭУ. Они предлагают полностью потолок с соседским перекрытием убрать и всё по новой поставить. Написали акт, что нужна замена перекрытия, но прошло полгода, единственный ответ: "У нас нет денег". Сказали, находиться в комнате небезопасно, так как с перекрытия падают камни. Поэтому мы здесь не находимся. Подпорку они поставили в качестве меры безопасности», — поясняет Дмитрий.


Милана учится во втором классе, Алёне ещё три года
Милана учится во втором классе, Алёне ещё три года


Инесса показывает кипу бумаг — всевозможных актов и справок. От управляющей компании, из ЖЭУ, медицинские справки младшей дочери. По закону Алёне как ребёнку-инвалиду положено дополнительное жильё. Семья встала в очередь два года назад, но рассчитывать на жильё пока нет смысла. «Кроме права на расширение мы попадали под действие приказа на внеочередное получение жилья. Но нам говорили: то одни бумажки принесите, то другие. Потом оказалось, что действие закона закончилось, — сожалеет Дмитрий. — Сейчас мы стоим только в очереди на дополнительное жильё. А как нуждающимся нам сказали ждать лет 30, потому что сейчас дают тем, кто родился в 90-е». 


Дом 5 на Горбаня построен в 1959 году
Дом 5 на Горбаня построен в 1959 году


Ждать, конечно, можно, но дом практически в аварийном состоянии и в нем страшно находиться, говорит Инесса. Особенно в межсезонье, когда всё заливает. В квартирах на первом этаже бегают крысы, которых жильцы просто выбрасывают в окно. 


Семья завела кошку, чтобы хоть как-то отпугивать крыс, которые залезают через пластиковые панели
Семья завела кошку, чтобы хоть как-то отпугивать крыс, которые залезают через пластиковые панели


В этой квартире они живут по соцнайму. После рождения Алёны семья хотела использовать материнский капитал и взять ипотеку, но все пошло наперекосяк: год назад у Инессы нашли рак молочной железы. «Мне сделали операцию, вырезали доброкачественное образование. Сказали, что всё хорошо. Несколько месяцев не было ни химиотерапии, ничего. А потом выяснилось, что ошиблись с диагнозом — опухоль оказалась злокачественной, — рассказывает Инесса. — Сейчас начинается четвёртый курс химиотерапии, весной будет повторная операция».


Инессе 35 лет, в прошлом году у неё обнаружили онкологию
Инессе 35 лет, в прошлом году у неё обнаружили онкологию


Подруги Инессы собрали деньги, чтобы помочь ей съездить на консультацию в московскую клинику. Во время последнего курса химиотерапии ей было особенно тяжело — у женщины началась кардиопатия, появились сильные отёки. «Да, химиотерапия — это не витаминки, — с невероятным оптимизмом сообщает Инесса. — Но лечиться надо». Само лечение бесплатное, но деньги уходят на дополнительные лекарства, которые помогают хоть как-то восстановиться после химии.


Но самое тяжелое даже не это, поделилась Инесса, а то, что всё это на глазах у детей, потому что все живут в одной комнате. На ночь они раскладывают полутораспальный диван для девочек, а сами выносят лишнее в коридор и ложатся на пол. 


Пока детской не пользуются из-за обрушившегося потолка
Пока детской не пользуются из-за обрушившегося потолка


Детская сейчас на замке, поэтому для занятий с Алёной совсем нет места. Девочке нужны коляски, ходунки и ещё много всего, часть есть, а остальное родители не покупают, в том числе потому, что не смогут воспользоваться. «Ребенок не ходит, ей нужны технические средства, они очень большие, поэтому пока просто некуда ставить. Тренажеры, инвалидная коляска и так далее. Пока носим на руках, но уже сложно», — разводит руками Дмитрий.


Для маленькой Алёны нужны ходунки, коляски, но семья купила лишь часть, потому что пока и этим сложно пользоваться в небольшой квартире
Для маленькой Алёны нужны ходунки, коляски, но семья купила лишь часть, потому что пока и этим сложно пользоваться в небольшой квартире


Он говорит одновременно со своей женой, но уже не об отдельной комнате, а о том, что после химии ей очень нужен хороший воздух, чтобы не подхватить очередную инфекцию. Квартиру проветривают, но это не сильно спасает, к тому же есть страх, что опять обвалится потолок. «Дача — это была моя мечта, — говорит Инесса. — А сейчас купили кварцевую лампу. У меня такой страх из-за плесени. Просто страшно за детей. Я читала, что многие виды плесени вызывают онкологию, особенно жёлтая. У Миланы постоянно бронхиты, трахеиты, недавно даже врач сказала, что нужно сдать анализ на ВИЧ, потому что не можем вылечиться».


Ремонт в квартире делали полгода назад, но в межсезонье плесень появляется снова, в кухне также сыплется потолок
Ремонт в квартире делали полгода назад, но в межсезонье плесень появляется снова, в кухне также сыплется потолок


Рак есть в новом перечне на внеочередное получение жилья, говорит Инесса. «Но это когда уже распад опухоли, самая последняя стадия. Человек уже даже не успеет собрать документы, чтобы встать на эту очередь», — объясняет она.


Недавно они опять затеяли ремонт, даже купили материалы, но делать всё снова пока не хочется. Нужно либо делать капитальный ремонт, либо расселять, считает Дмитрий. 


В бойлерной постоянно затапливает. Жильцы кладут отраву для крыс, которые залезают в квартиры 
В бойлерной постоянно затапливает. Жильцы кладут отраву для крыс, которые залезают в квартиры 


В управляющей компании «Домовой плюс», которая обслуживает дом № 5 на улице Горбаня, рассказали, что в последний раз БТИ делало паспорт здания в 2014 году, когда началась программа капремонта. На тот момент износ дома был 66%. 


«Если собственники хотят узнать новый процент износа, они должны сами идти в БТИ, заказывать эту справку и всё это оплачивать, — объяснила НГС директор управляющей компании Галина Черногузова. — Если экспертиза показывает, что да, все конструктивные элементы — стена, фундамент, крыша — аварийные, несут угрозу для жизни, то тогда данные передаются в межведомственную комиссию при департаменте, они уже принимают решение».


Семья живёт в квартире по соцнайму
Семья живёт в квартире по соцнайму


Но экспертизу жильцы пока сделать не могут, говорит Дмитрий. В доме всего 8 квартир, и большая часть владельцев — пожилые люди, поэтому 30 тысяч на справку пока не собрали.


По словам директора УК, капитальный ремонт дома в планах на 2023–2025 годы. Всё, что они сейчас могут сделать, — отремонтировать перекрытие. По словам Галины Черногузовой, сообщение о «провисании перекрытия» пришло к ним в декабре. Работы начнут после мартовских праздников и сделают за неделю. Но только в том случае, если не будет проблем с жильцами квартиры на втором этаже.


Пока маленькую Алёну носят на руках и непонятно, сможет ли она встать на ноги
Пока маленькую Алёну носят на руках и непонятно, сможет ли она встать на ноги


Плесень в квартире директор управляющей компании объяснила тем, что в доме нет системы вентиляции, так как раньше здесь было печное отопление, а при переходе на центральное дымоходы не все переделали. «В данной квартире дымоход сделан так, что вентиляцией он не работает. И так как еще у собственника установлены пластиковые окна, то вообще притока воздуха нет. Если в доме есть маленькие дети, постоянные стирки, готовки, то само собой будет большой конденсат», — объясняет Черногузова. По её словам, жильцам предложили установить вентиляцию за свой счет, и это не является нарушением со стороны управляющей компании.


Но, чтобы сделать вентиляцию, нужны отверстия в перегородках санузла и кухни, а они сгнили, и неясно, чем это закончится. «Состояние электросети дома и квартиры ставит под большой вопрос вообще всю затею. Вентиляторы ставить надо, и не один, для этого всю проводку менять в периметре коридор — ванная — кухня — туалет. Даже без учёта стоимости всех работ будет очень дорого, а денег таких нет. В прошлый раз мы на ремонт кредит брали», — объясняет Дмитрий. 


Очередь на квартиру подойдёт не скоро. Корреспондент направила в мэрию запрос, чтобы узнать, сколько семей с детьми-инвалидами стоят в очереди на получение жилья. На прошлой неделе, отвечая на вопрос корреспондента про очередь на жильё для детей-инвалидов, мэр Анатолий Локоть сказал, что «всё ведётся в соответствии с законом РФ, поступающими средствами», и напомнил, что деньги здесь не городские, а из областного бюджета. 


Семья ютится в одной комнате, но здесь сумели сделать школьный уголок для старшей девочки и полку с фотографиями 
Семья ютится в одной комнате, но здесь сумели сделать школьный уголок для старшей девочки и полку с фотографиями 


Инесса и Дмитрий не ждут, но надеются. Пока ходунки Алёны стоят в коридоре, коляска — в закрытой комнате. Девочку хотели водить в бассейн и проходить как можно больше программ реабилитации, чтобы поднять её на ноги. Но пока деньги и силы уходят на борьбу с раком.


«С августа идёт прогрессирование. Я переживаю, потому что всё это в одной комнате. Это я сейчас немного отошла, в понедельник опять начнется химия, — говорит Инесса. — В прошлый раз 10 дней я просто лежала пластом. Не знаешь, как это может повернуться, поэтому не хотелось бы, чтобы дети это видели».


Инесса пока не смогла выйти из декрета — она работала специалистом в банке
Инесса пока не смогла выйти из декрета — она работала специалистом в банке


Недавно они сами делали подпорки и заливали бетоном часть стены в коридоре. Заплесневелые стены умело скрыты красивыми шторами, уголок Миланы украшен девчачьими картинками. А на полках в рамочках стоят фотографии счастливой семьи — без проблем с плесенью, падающих потолков и страшных диагнозов.

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