«Некоторые вещи в больницах сложно объяснить»: журналист НГС — о том, как переболел свиным гриппом

Корреспондент НГС попал со свиным гриппом в инфекционную больницу и на себе проверил, как там кормят и лечат





Этой зимой Новосибирск пережил эпидемию «свиного» гриппа — A/H1N1. Который, если его запустить, может завершиться летальным исходом. Корреспондент НГС оказался в числе заболевших и в самый разгар вспышки этой болезни попал в городскую инфекционную клиническую больницу № 1 на улице Семьи Шамшиных, 40, где на себе проверил, как лечат и кормят в государственных больницах.







Я переболел свиным гриппом. Да-да, той самой формой гриппа, которая до сих пор пугает обывателя и в его представлении не менее страшна, чем чума или холера. От свиного гриппа умирают. Говорят, непривитые — в особой зоне риска, и я из числа таких. Ненормированный график работы журналиста плюс известная мужская беспечность всё время отодвигают мысли о прививке куда-то на задний план.





Проснувшись рано утром в одну из февральских пятниц, я понял: надо померить температуру. Через несколько минут градусник предательски показал 38,5. Желание ехать на работу резко сменилось желанием вызвать скорую, потому что, по ощущениям, температура останавливаться на этой отметке не желала.







Вместо скорой приехала неотложка, врач с небольшим чемоданчиком. И да, звонить в скорую с мобильного телефона, кто не знает, надо не 030, а 103. Звонок попадёт в систему вызовов экстренных оперативных служб, где тебя расспросят обо всём: от ФИО до адреса и причины обращения, а потом переведут на скорую. Там тебя повторно расспросят обо всём, а уже после примут решение: ехать скорой или передать вызов неотложке.







Врач, кстати, приехал через 1,5 часа. Померил температуру, вколол лекарство, выписал «Парацетамол» и «Эргоферон» (который, кстати, недавно признали гомеопатией) и посоветовал идти в понедельник в поликлинику.





До понедельника я не дотянул. В субботу температура скакнула до 39,5, а на третий день градусник показал уже 40,3 — несмотря на дозы «Парацетамола».





Тогда я не выдержал и вызвал неотложку опять. Прибывший врач снова сделал укол и посоветовал отправиться на скорой в инфекционную больницу. «У вас там возьмут анализы, сделают рентген и отпустят обратно домой», — спокойным голосом обещал врач, заполняя направление в больницу.







В городскую инфекционную клиническую больницу № 1 скорая меня привезла под вечер. Я не взял с собой вещи: после анализов и рентгена планировал вернуться болеть домой. Врачи решили по-другому.







«Странно, что вас не предупредили об этом, — не отрываясь от заполнения бумаг, сухо заметила доктор в приёмном покое. — Если скорая к нам привозит, значит на госпитализацию». За госпитализацию были и снимки флюорографии с непонятным затемнением на лёгких. Рентген делали целых четыре раза (дважды снимки не получались), заботливо укрыв мне всё ниже пояса свинцовым фартуком.







Так, на третий день болезни я попал в больницу, заняв одно из трёх последних свободных мест в отделении больных гриппом. В стране, как потом рассказала врач, шла эпидемия гриппа A/H1N1.







В больницах я не лежал давно. Последнее «больничное», что вспоминается ещё из студенческих времён, — это унылые палаты с малосъедобным обедом из непонятно как приготовленного минтая и резиновой перловки. В этот раз палата на троих человек мне показалась не такой уж унылой, может, потому что заселили меня первым, остальные двое прибыли чуть позже.







С едой здесь оказалось не так плохо, как я думал (но ложку и полотенце надо приносить свои). На завтрак были каша, печёное яблоко, чай и бутерброд из хлеба с маслом или хлеба с сыром. Все три составляющие в бутерброде почему-то ни разу не пересеклись. Обед состоял из какого-нибудь куриного супа и полноценного второго с гарниром и довольно вкусной котлетой. Один раз был кусок красной рыбы вместо минтая из далекого прошлого.







Ещё на обед давали странный напиток, который оказался компотом из свежих яблок. Но так как в стаканах, кроме слабо окрашенной жидкости, ничего не было, некоторые предполагали, что печёные яблоки были яблоками из компота. А старушка – разносчица еды постоянно шутила, что это не компот, а волшебное вино. Тёплое только.





Волшебными у неё был ещё вечерний чай и яблоки на завтрак. «Вот съешь яблоко, и желание исполнится. Хочешь, миллионы загадай, хочешь — жену, хочешь — любовницу», — улыбалась старушка, выдавая больным по яблоку.







Чего не удалось избежать в больнице, так это очередей. Привели нас как-то из отделения в другой корпус на ЭКГ, а там ещё таких человек 15 дожидаются приёма врача. В итоге просидел в очереди около полутора часов.







Зато от капельниц, которые ставили 3 раза в день и за раз вливали в вену более литра разной жидкости, в каком-то смысле можно было даже получать удовольствие. Медсёстры втыкали иголки капельниц в вены, а также шприцы в мягкие мышцы ниже спины, с удивительным профессионализмом. Иногда возникало сомнение: укол уже сделали?







Было в больнице и такое, что сложно объяснить с точки зрения формальной логики. Например, как можно пользоваться современной душевой кабинкой в отделении с мужскими и женскими палатами, когда дверь в душевую полупрозрачная? Или для кого третья кабинка в туалете, когда одна — для женщин (на ней так и написано), вторая — соответственно для мужчин, а последняя ещё и не закрывается на щеколду.







Там же появилась мысль: хочется дожить до тех времён, когда в больницах на унитазах появятся сиденья со сменными кружками. Хочется, наконец, почувствовать себя человеком, а не каким-нибудь орлом на вершине фаянсовой горы.







Диагноз «грипп A/H1N1» в нашей палате официально поставили всем. Хуже остальных чувствовал себя 19-летний студент, у которого температура под 40 несколько дней не сбивалась даже капельницами и уколами. Меня вывели из такого состояния гораздо быстрее.







Свиной грипп опасен тем, что справиться с высокой температурой в домашних условиях бывает очень сложно.





Могут возникнуть осложнения и очень быстро развиться пневмония. Ну а дальше — летальный исход. Как рассказали сами врачи, самым эффективным средством против гриппа пока считается препарат «Осельтамивир». В России он известен под маркой «Номидес» и «Тамифлю». И достаточно мощными каплями оказался «Ингарон», который убрал все неприятные симптомы в носу буквально за пару дней.







Всего я проболел две недели: первую — в больнице, вторую — дома: после больницы накатил такой упадок сил, что ничего делать и никуда идти уже не хотелось.







Во всей этой истории больше всех перепугалась моя маленькая дочь. «Папа, скажи, у тебя же не свиной грипп? — взволнованно спросила она, когда мне уже поставили диагноз. — А у то у нас в классе мальчик сказал, что это страшная болезнь и от неё все умирают». Пришлось провести с ребёнком небольшую беседу-лекцию на тему гриппа и пообещать, что не умру.





Кстати, недавно для НГС развеял различные мифы и подробно рассказал о гриппе, а также дал советы, как обезопасить себя от этой болезни, профессор-вирусолог, доктор биологических наук Сергей Нетёсов.