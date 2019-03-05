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Бизнес на стукачах: в Новосибирске резко стали популярны школы барабанщиков

НГС узнал, кто и зачем туда ходит, — и нашел мастера, который зарабатывает на квадратных барабанах

Игре на барабанах учатся люди разного возраста
Игре на барабанах учатся люди разного возраста


В Новосибирске набирают популярность курсы игры на барабанах. Есть те, которые направлены на профессиональное освоение профессии, и те, которые в первую очередь воспринимаются как интересное времяпровождение. Занятия проводят, как правило, в группах, где участники впервые берут в руки барабанные палочки, узнают теоретические азы и пробуют стучать по инструменту. Журналист НГС.БИЗНЕС узнала у представителей сферы и клинического психолога, почему люди стучат, правда ли, что совместная игра лучше, чем прослушивание записи в одиночестве, насколько популярны курсы игры на барабанах, какие ударные инструменты эволюционировали из ящиков из-под мандаринов и как их производят в Новосибирске.


В Новосибирске набирают популярность курсы игры на барабанах — новый виток рекламной компании сразу нескольких курсов пару недель назад охватил почти все социальные сети. Новосибирцев приглашают на бесплатные пробные занятия в группах, предлагая провести урок в формате вечеринки, послушать любимые песни и попробовать их сыграть. Есть проекты, которые существуют несколько лет, а есть запущенные недавно; те, которые открывают сами новосибирские музыканты, — и открытые бизнесменами по франшизе. НГС поговорил с представителями и тех и других. 


Создатель проекта Siberian Drummers, которому в конце февраля исполнилось три года, Сергей Гуляев считает, что причина популярности в том, что на рынок зашли сильные игроки. «Людям становится интересно: они пробуют — кого-то затягивает, кто-то для себя просто играет, а кто-то решает, что это будет делом всей жизни. Поэтому наличие игроков, которые создают тусовки, очень сильно влияет на интерес людей», — замечает Гуляев.


В школе барабанов «Party-уроки», которая существует с лета 2018 года, согласны, что мотивация у учеников разная: кто-то хочет научится, кто-то потусоваться: «В такой атмосфере программа проще усваивается, не как обычно в музыкальной школе — в галстуке, с серьёзным видом. Большинство на пробных занятиях говорит, что с детства было интересно: ходили на рок-концерты, нравилось, как барабанщик качает, или слышат в музыке барабаны и интересно самим попробовать», — поясняет администратор и преподаватель школы барабанов «Party-уроки» Александр Галицын.


Сергей Гуляев говорит, что игра на барабанах развивает руки и ноги, и предполагает, что развивает навык делать несколько дел одновременно — хоть, по его словам, и нет научных доказательств. Сам он совмещает преподавание, концерты и спорт
Сергей Гуляев говорит, что игра на барабанах развивает руки и ноги, и предполагает, что развивает навык делать несколько дел одновременно — хоть, по его словам, и нет научных доказательств. Сам он совмещает преподавание, концерты и спорт


Владелец этого бизнеса Сергей Саранчин рассказывает о примере одного ученика — армянина Самуэля, которому около 60 лет.


— Его мотивация такая: «Я буду тихо-тихо учиться, а потом будет свадьба, подойду к музыкантам, попрошу у барабанщика сесть на его место — и как дам! И все скажут: "Вах, какой тихий был, а так играет!"», — пересказывает Саранчин.


По его словам, после пробного занятия есть три категории людей: первая — «Куда нести деньги?», вторая — «Нет, это точно не моё», третья — те, у кого есть сомнения.


«Почему люди стучат? Я вот и не понимаю. И до сих пор не понимаю, откуда у нас около 2 тысяч человек, которые с лета записались. Когда школу открывали, я думал, что такого не может быть. Но ещё есть несколько миллионов, которые к нам не пришли», — удивляется бизнесмен.


Ученица школы барабанов «Party-уроки» после прохождения курса подарила школе такой сувенир
Ученица школы барабанов «Party-уроки» после прохождения курса подарила школе такой сувенир


Школу он открыл по франшизе, познакомившись с авторами этого проекта в Москве на бизнес-курсах. Как рассказывает Саранчин, ему были интересны представленные цифры, которые подтвердились после аудита, и бизнес-модель.


«Но до последнего я сомневался, что столько людей хотят играть на барабанах. Наверное, стучат потому же, почему на лыжах многие катаются, роликах и так далее. 


Хоть так и не модно считать, но я считаю, что благосостояние людей растёт. 


Есть пирамида Маслоу: когда реализовал базовые потребности, в безопасности, потом уже идёт самореализация. Выбирают увлечение. Это даёт много энергии. Мы, когда запускали школу, работали два месяца без выходных с 10 утра до трёх ночи: даже если сами не стучали, этот звук был постоянно здесь и у нас была энергия. Фибры души раскачиваются», — смеётся Саранчин.


С тем, что людям нужно самовыражение, согласен и создатель мастерской кахонов Antares Percussion Максим Максимов; кахоны — это ударные музыкальные инструменты, которые схожи со звучанием барабанной установки.



Он занимается изготовлением инструментов в Новосибирске больше года: впервые увидел в интернете, как люди на улице Испании играют на этом инструменте. Посмотрел, как делать кахоны, и поехал в строительный магазин: так как фанера продавалась только большими листами, пришлось сделать не один барабан, а пять. Столько не нужно было, поэтому начал продавать. Изначально вложения в бизнес были 5 тысяч рублей.


«Потом брал уроки игры на кахоне, есть школа в Новосибирске, где учат перкуссии — джембе, кахоны. Кахон — уникальный инструмент со своей историей. Судя по легенде, его родина — Перу, где моряки в порту садились на ящики из-под мандаринов и тарабанили, потому что на африканских барабанах играть нельзя было по каким-то причинам. В дальнейшем инструмент эволюционировал: внутри стали натягивать струны, делать его более красивым. В Испании он стал очень популярным. Многие люди, которые хотят купить кахоны, выбирают именно испанские. Средняя их цена — от 12 до 25 тысяч рублей», — объясняет Максимов.


Сначала он хотел добиться такого же звука, как у испанских кахонов, а когда смог, то большее внимание стал уделять оформлению. Его инструменты заказывают по всей России, в Казахстане и Праге.


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Публикация от Кахоны готовые и на заказ (@cajons_antares_percussion)


«Я стараюсь каждый кахон сделать индивидуальным, чтобы не фабричные коробки были, которые везде продаются. Размеры разные, гравировка по желанию клиента — всё это учитывается. Средняя цена — 6 тысяч рублей. Помимо обычных, я делаю travel-кахоны, которые удобно брать с собой в путешествия и играть в дороге например. Их вообще мало кто делает. Кахон хорош тем, что на нём можно отрабатывать чувство ритма, которое нужно музыкантам», — отмечает изготовитель кахонов.


О важности ритма и ритмичности говорит и клинический психолог Любовь Лукьянова: она считает, что именно поэтому люди идут после работы в музыкальные школы, чтобы постучать.


«Сама по себе ритмичная музыка расслабляет, позволяет отвлечься и даже войти в трансовое состояние, что улучшает состояние человека, даже при некоторых психических и неврологических расстройствах. В процессе прослушивания ритмичной музыки увеличивается выброс дофамина (нейромедиатор, отвечающий за удовольствие), что способствует релаксации. При прослушивании ритмической музыки активируется не только слуховая кора, но и двигательная, поэтому нам хочется двигаться в такт», — описывает психолог.


Психолог отмечает, что музыкальную терапию, особенно ритмичную музыку, используют как дополнительный метод в терапии психических и неврологических заболеваний таких как ПТСР, депрессивные и тревожные расстройства, при постинсультной реабилитации, деменции и так далее
Психолог отмечает, что музыкальную терапию, особенно ритмичную музыку, используют как дополнительный метод в терапии психических и неврологических заболеваний таких как ПТСР, депрессивные и тревожные расстройства, при постинсультной реабилитации, деменции и так далее


По её мнению, удовольствия больше, если человек сам начинает создавать ритмичную музыку, совмещая прослушивание и движения.


«Люди, которые играют на барабанных установках, на самом деле совершают интенсивные физические нагрузки, которые дополнительно увеличивают выброс эндорфинов, создают ощущение расслабленности и повышают настроение. 


Интересно, что совместная игра на инструментах имеет большее влияние на организм человека, чем простое прослушивание записи в одиночестве. Совместная игра на музыкальных инструментах в группе — это некая форма общения. Коллективное создание единой ритмичной композиции не просто расслабляет человека, но и создает чувство сопричастности, общности и близости», — уверена Лукьянова.

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