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Авто
ПДД для бывалых

ПДД для бывалых: как разъехаться после аварии, чтобы не сесть на 15 суток

Новая редакция правил изменила принципы оформления ДТП

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Запомним сразу: в тяжёлых ДТП с пострадавшими вызов на место сотрудников ГИБДД обязателен. Но как быть с мелкими инцидентами?

Фото: читатель сайта 74.RU

Включить аварийку после ДТП — действие почти рефлекторное. Некоторые из нас помнят, что нужно выставить знак аварийной остановки и позвонить в ГИБДД, хотя вроде бы и не всегда. Но с декабря прошлого года изменились ПДД, поэтому даже опытным водителям полезно узнать, как теперь разъезжать после аварий: об этом — в новом выпуске проекта «ПДД для бывалых». Если уверены в себе, можете сразу переходить к небольшому тесту ниже. 

Что такое ДТП

Если на стоящий автомобиль упала сосулька — это не ДТП. Если автомобиль наехал на глыбу льда и раздавил себе бампер — это ДТП.

В конце текста приведено точное определение, но пока запомним две вещи: чтобы инцидент был квалифицирован как ДТП, его причиной должно быть движение одного или нескольких транспортных средств по дороге, а следствием — ущерб имуществу или здоровью людей.

Иногда граница между понятиями истончается, например, обрызгивание пешеходов из грязной лужи может быть квалифицированно как ДТП, если пострадавшие подтвердят материальный ущерб.

Бывает, водитель причиняет вред только самому себе, как в примере с глыбой льда. Формально эти происшествия тоже считаются ДТП, хотя при отсутствии второй стороны маловероятно, что кто-то «настучит» в полицию (разве что зоркие соседи). Но будьте аккуратны с происшествиями, в которых повреждается дорожная инфраструктура, строения и тому подобное: вы раздавили вроде бы «бесхозную» урну, но у неё, вероятно, всё же есть владелец, например магазин или управляющая компания.

Большинство дорожно-транспортных происшествий — мелкие. Раньше правила разрешали водителям разъехаться, если они не имели необходимости в оформлении документов. Теперь звонок в страховую или полицию обязателен

Фото: читатель сайта 74.RU

Что грозит за побег

За сокрытие с места ДТП часть 2 статьи 12.27 КоАП предусматривает лишение прав на 1–1,5 года или арест до 15 суток. Заметьте, наказание не зависит от размера ущерба (он может быть копеечным) или последующего примирения сторон.

Но есть ещё первая часть той же статьи 12.27 КоАП, которая наказывает за невыполнение водителем обязанностей после аварии — за это предусмотрен штраф 1000 рублей. Например, по этой части наказывают за отсутствие знака аварийной остановки. То же касается водителей, которые не остановились после аварии: скажем, не сразу заметив контакт, участник ДТП уехал, но затем вернулся.

Договорились на месте: теперь это запрещено

«Злую» вторую часть статьи 12.27 КоАП могут применить и к водителям, которые решили разъехаться полюбовно ввиду мелкости и очевидности аварии. Редакция ПДД, которая действует с 8 декабря, исключает такой вариант, поэтому даже при незначительности ущерба или обещании его компенсировать, водители должны сделать одно из двух: оформить инцидент по европротоколу или позвонить в ГИБДД.

Решить по-европейски

Европротокол возможен, если в аварии участвуют две машины, оба водителя застрахованы по ОСАГО, нет разногласий о виновности и ущерб не превышает 100 тысяч. В законе об ОСАГО есть отдельный пункт, который в теории разрешает оформлять европротокол даже при наличии разногласий, а для Москвы и Петербурга — при ущербе до 400 тысяч, но для этого нужна фиксация обстоятельств аварии с помощью системы ЭРА-ГЛОНАСС или специального софта, что не всегда выполнимо на практике.

Европротокол позволяет не ждать экипаж ГИБДД и не ездить в отделение полиции. Но водитель, признавший себя виновным, обязан в течение пяти дней предоставить свой экземпляр извещения в страховую (отвезти лично или направить заказным письмом). Сделать это крайне важно, иначе страховая сможет взыскать с него выплату в порядке регресса.

Оформить европротокол можно, если в аварии пострадали только два автомобиля

Фото: читатель сайта 74.RU

Если европротокол неприменим

В этом случае звонок в полицию обязателен. В декабре прошлого года ряд СМИ со ссылкой на ГИБДД утверждали, будто возможность полюбовного разъезда осталась, просто её не прописали в ПДД из-за «очевидности». Практикующий юрист Лев Воропаев не согласен с такой интерпретацией:

— На словах ГИБДД может говорить что угодно, но порядок чётко прописан в правилах, и они стопроцентно не разрешают уезжать с места аварии, не оформив европротокол или не обратившись в ГИБДД, — объясняет он. — В судах такие дела штампуют на ура: если инцидент не оформили, вне зависимости от обстоятельств, вроде незначительности ущерба или согласия сторон, скрывшийся водитель будет лишен прав или арестован.

Речь идёт о ситуациях, когда водители вроде бы договорились, разъехались, но потом одному из них стукнуло в голову вернуться на место инцидента и заявить о нём в полицию.

«Оформляйте сами!»

Если инцидент мелкий, с большой вероятностью дежурный предложит оформить его самостоятельно, но не сделайте ошибки — это всё равно подразумевает появление в ГИБДД.

— Да, они часто говорят заполнить документы самим или вызвать комиссара, но чтобы выполнить требования правил, затем нужно явиться в отделение ГИБДД для дальнейшего оформления документов, — говорит Лев Воропаев.

Самостоятельное оформление мелких ДТП всё равно подразумевает приезд участников в отделение для финализации процесса

Фото: читатель сайта 74.RU

Разъехаться полюбовно имеет смысл в случае, когда у вас есть железобетонная уверенность в том, что вторая сторона вас не подставит. Но мы вам этого не говорили.

Аварии с пострадавшими, включая лёгкие наезды на пешеходов, требуют обязательного вызова полиции, даже если сам пешеход сбежал. Всегда есть вероятность, что сбежал он прямиком в больницу, где зафиксирует травму, после чего врач обязан будет сообщить об инциденте в полицию.

Что ещё сделать после ДТП

В тяжелых авариях внимание в первую очередь уделяется пострадавшим и вызову помощи.

Современные ПДД делают акцент на фиксации последствий аварии на фото и видео, и здравый смысл подсказывает то же самое. Снимите общий вид места аварии, детализируйте повреждения, покажите состояние проезжей части, расположение знаков, разметки, светофоров.

Очень внимательно отнеситесь к схеме ДТП: при разборе от неё будет зависеть многое

Фото: читатель сайта 74.RU

Сразу после ДТП запишите контакты очевидцев. Из основных документов на месте ДТП оформляется схема происшествия и заполняется бланк извещения на каждого участника (прилагается к полису ОСАГО).

Если аварийная машина создает помехи другим автомобилям, в отсутствие пострадавших правила требуют убрать её с проезжей части, но уже после того, как последствия аварии зафиксированы (схема, фото, видео). В авариях с пострадавшими освобождать проезжую часть нужно только в случае, если машины полностью блокируют проезд. В целом это требование не жёсткое, и сотрудник ГИБДД сможет вас наказать лишь штрафом в 1000 рублей.

Можно ли оформить это происшествие по европротоколу?

Можно ли оформить это происшествие по европротоколу?
  • Да, если ущерб зданию менее 100 тысяч рублейРазмер ущерба в данном случае не важен: европротокол действует, когда в аварии пострадали только два автомобиля
  • Нет, ущерб причинён не только автомобилямВерно, европротокол действует, когда в аварии пострадали только два автомобиля
  • Нет, ОСАГО не покрывает ущерб зданиямОСАГО покрывает ущерб зданиям, но оформить такие инциденты по европротоколу нельзя

«Автор» мелкой аварии признал вину и на месте рассчитался с пострадавшим. Можно ли разъезжаться?

«Автор» мелкой аварии признал вину и на месте рассчитался с пострадавшим. Можно ли разъезжаться?
  • Да, написав друг другу расписки о том, что претензий нетРаньше ПДД предусматривали такой вариант, но с декабря 2018 года его вычистили из правил
  • Нет, установить сумму ущерба на месте невозможноОценить ущерб на месте действительно сложно, но дело не в этом
  • Нет, потому что в случае заявления в ГИБДД об инциденте уехавшего могут лишить правВерно, если один из участников вернётся на место или об инциденте сообщит в ГИБДД очевидец, сбежавшие водители рискуют быть наказанными

Считается ли ДТП наезд велосипеда на автомобиль, запаркованный на проезжей части?

Считается ли ДТП наезд велосипеда на автомобиль, запаркованный на проезжей части?
  • Да, потому что это инцидент с участием автомобиляЗначимым является участие в инциденте транспортного средства, которое двигалось по дороге, и велосипед к таковым относится
  • Да, потому что велосипед — это транспортное средство Верно, аварии с участием велосипеда на дороге являются дорожно-транспортными происшествиями
  • Нет, отсутствует движение автомобиляВелосипед тоже является транспортным средством, поэтому достаточно того, что двигался он

Может ли владелец Peugeot (второй автомобиль в «паровозике») оформить наезд на Volkswagen Touareg по европротоколу?

Может ли владелец Peugeot (второй автомобиль в «паровозике») оформить наезд на Volkswagen Touareg по европротоколу?
  • Да, если ущерб Toureg не превышает 100 тысяч рублейВ данном случае этого условия недостаточно: нужно ещё убедиться, что каждый из наездов является отдельным ДТП с двумя участниками
  • Да, если ущерб Toureg не превышает 100 тысяч рублей и аваркомы пришли к выводу, что это три «попарных» ДТПЭто рискованный путь, но формально, если наезды произошли не одновременно и налицо три «попарных» ДТП, применение европротокола возможно: он и был использован участниками аварии, хотя и добавил им головной боли впоследствии
  • Нет, вызывать ГИБДД в таких случаях нужно всегдаЭто более безопасный путь, но формально, если наезды произошли не одновременно и налицо три «попарных» ДТП, применение европротокола возможно. Эта схема и была использована участниками аварии, хотя и добавила им головной боли впоследствии

Можно ли оформить по европротоколу этот инцидент, если у обоих водителей есть ОСАГО? 

Можно ли оформить по европротоколу этот инцидент, если у обоих водителей есть ОСАГО? 
  • Да, если ущерб менее 100 тысяч и кто-то взял вину на себяВерно, при выполнении всех условий можно оформить европротокол, а при наличии ЭРА-ГЛОНАСС формально можно сделать это и при наличии разногласий, хотя наработанной практики ещё нет
  • Да, если оба автомобиля оборудованы системой ЭРА-ГЛОНАССЭта система в будущем, скорее всего, упростит оформление европротокола, но пока приоритетными критериями являются размер ущерба и отсутствие разногласий между водителями
  • Нет, потому что инцидент произошёл в жилой зонеЕвропротокол распространяется на аварии в жилых зонах
  • Нет, картина ДТП слишком спорнаяГлавное, чтобы между водителями не было разногласий, а ущерб не превышал 100 тысяч

Выдержки из ПДД

Дорожно-транспортное происшествие — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб.

2.5. При дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки в соответствии с требованиями пункта 7.2 Правил, не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию. При нахождении на проезжей части водитель обязан соблюдать меры предосторожности.

2.6. Если в результате дорожно-транспортного происшествия погибли или ранены люди, водитель, причастный к нему, обязан:

  • принять меры для оказания первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь и полицию;
  • в экстренных случаях отправить пострадавших на попутном, а если это невозможно, доставить на своем транспортном средстве в ближайшую медицинскую организацию, сообщить свою фамилию, регистрационный знак транспортного средства (с предъявлением документа, удостоверяющего личность, или водительского удостоверения и регистрационного документа на транспортное средство) и возвратиться к месту происшествия;
  • освободить проезжую часть, если движение других транспортных средств невозможно, предварительно зафиксировав, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, и принять все возможные меры к их сохранению и организации объезда места происшествия;
  • записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников полиции.

2.6.1. Если в результате дорожно-транспортного происшествия вред причинен только имуществу, водитель, причастный к нему, обязан освободить проезжую часть, если движению других транспортных средств создается препятствие, предварительно зафиксировав любыми возможными способами, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, и повреждения транспортных средств.

Водители, причастные к такому дорожно-транспортному происшествию, не обязаны сообщать о случившемся в полицию и могут оставить место дорожно-транспортного происшествия, если в соответствии с законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств оформление документов о дорожно-транспортном происшествии может осуществляться без участия уполномоченных на то сотрудников полиции.

Если в соответствии с законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств документы о дорожно-транспортном происшествии не могут быть оформлены без участия уполномоченных на то сотрудников полиции, водитель, причастный к нему, обязан записать фамилии и адреса очевидцев и сообщить о случившемся в полицию для получения указаний сотрудника полиции о месте оформления дорожно-транспортного происшествия.

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Нередки случаи, когда водителей обвиняют в сокрытии с места ДТП, которого они не заметили. При оформлении ДТП с несколькими автомобилями по европротоколу важно убедиться, что речь идёт о нескольких «попарных» авариях. В предыдущем выпуске проекта «ПДД для бывалых» мы рассказывали о подвохах «правила правой руки».

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ТЕКСТ

Артём Краснов

ТЕГИ

законликбезпдд для бывалых

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КОММЕНТАРИИ (19)

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-=Даниил=-
4 март 2019 в 08:16

Если сотрудники ГИБДД отказываются выезжать на место ДТП, то может стоит на них повесить услуги аваркома?

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Сocok
4 март 2019 в 09:31

Не знают,как людям жизнь усложнить.....
Всякую чепуху напридумывают,и все как овцы должны разбираться и вникать в бестолковые законы.....

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inspector
4 март 2019 в 08:44

далек писака от ПДД, в суде нужно доказать что была авария, а это очень и очень тяжело. Все водители тут же бросаться, будут брать вину за каждое свое нарушения. Занимайте очередь в суд.

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