«Туарег» и «Тахо»: самые престижные машины обычных марок, которым уступают на новосибирских дорогах

У многих автомобильных производителей есть машины, которые стоят особняком, живут самостоятельной жизнью и больше запоминаются людям именно названием модели, а не марки. Например Land Cruiser от «Тойоты» — автомобиль, казалось бы, масс-сегмента, но воспринимаемый как премиум и стоящий довольно дорого. Какие ещё машины простых марок стоят наравне с именитыми и дорогостоящими моделями — подробнее в обзоре НГС.АВТО.









Toyota Land Cruiser

Пожалуй, самый очевидный пример того, насколько сильно модель автомобиля отстранилась от «материнской» марки и фактически играет в премиум-сегменте. Созданный в 50-х годах как надежный, простой и неприхотливый внедорожник, в нашем веке Land Cruiser превратился в комфортабельный, богатый, статусный автомобиль, который по большей части эксплуатируется в городе. «Крузак», в отличие от «Тойоты» в целом, воспринимается как символ большого достатка и успеха. И неудивительно, ведь стоимость актуального Land Cruiser 200 составляет 3 959 000 — 6 044 000 рублей, за такие деньги можно купить внедорожники от Mercedes, BMW или Land Rover.













Volkswagen Touareg



Ситуация аналогичная: вот есть весь народный Volkswagen, а вот — отдельный внедорожник Touareg для богатых. Созданный в 2002 году на единой платформе со статусным Porsche Cayenne, Touareg быстро стал истинным флагманом марки (мертворожденный Volkswagen Phaeton не в счет). Внедорожник сочетал в себе высокое качество отделки, управляемость, динамику, отличную проходимость. С выходом нового поколения Touareg стал еще крупней, солидней и роскошней, но несколько утратил внедорожные качества. По стоимости автомобиль вплотную приближается к Audi Q7, при этом он гораздо интереснее по дизайну. Ценовая вилка для Touareg составляет 3 399 000 – 4 789 000 рублей, а для Audi Q7 — 3 900 000 – 5 260 000 рублей.













Nissan GTR

Суперкар этой массовой японской марки даже продается в специальных дилерских центрах, которые заслужили право представлять эту выдающуюся модель. Бывший Skyline, ныне GTR является чуть ли не единственным японским суперкаром мирового уровня. Автомобиль отличается особой управляемостью, его коробка передач расположена в задней части авто для лучшей развесовки по осям. Продаваемый в России GTR развивает 570 «лошадей», разгоняется до сотни за 2,8 секунды и стоит от 7 499 000 рублей.













Ford Mustang



Ещё один автомобиль-гонка, с легендарным американским прошлым. Появившийся в 1964 году Mustang благодаря своей доступности открыл широкой публике мир спортивных машин. Узнаваемый дизайн модели сохранялся в той или иной степени в каждом поколении, а самый последний Mustang стал переосмысленным на современный лад возвратом к оригинальным формам самого первого спорткара. В России можно официально купить Ford Mustang c двигателями мощностью 310–526 л.с. по цене от 4 до 8 миллионов рублей.













Chevrolet Tahoe



Огромный и роскошный американский внедорожник делит название марки с такими крошками, как Aveo или Spark. В России от малолитражек отказались, а вот «Тахо» продолжают продавать. «Американец» выделяется своими размерами, гипертрофированной радиаторной решеткой, обилием хромированного декора. Его длина 5,2 метра, чистый вес 2,7 тонны. В движение автомобиль приводит 6,2 литровый олдскульный атмосферник мощностью 426 л.с. В США модель задействована в кортежах президента, также на Tahoe передвигаются тамошние «крутые перцы». У нас автомобиль продается по цене от 4 370 000 рублей.













Hyundai/Genesis



Genesis — это уже не название модели, а премиальный суббренд корейской компании Hyundai. Появился он в 2008 году, и сейчас уже на «Генезисах» красуется собственный логотип, а не какой-то там массовый «Hyundai». За 10 лет корейцем удалось наладить производство красивых и качественных седанов представительского класса по ценам вдвое ниже немецких Mercedes и BMW. Однако заслужить репутацию и получить настоящий престиж Genesis сможет только через несколько лет — так же как отстаивается хорошее дорогое вино. На сегодня в Новосибирске марка представлена моделями G70, G80 и G90, стоят они от 1 999 000 до 5 975 000 рублей.





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