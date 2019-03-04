фоторепортаж

Дом-иллюзия: репортаж из общаги с шикарным видом и самым суровым в мире вахтером

Здание похоже на дом с элитными квартирами — в реальности там моются в подвале и царят порядки СССР

Большинство горожан, наверное, даже не подозревает, что за окнами этого красивого здания скрываются не дорогие квартиры, а комнаты общежития
Большинство горожан, наверное, даже не подозревает, что за окнами этого красивого здания скрываются не дорогие квартиры, а комнаты общежития


Некоторые здания в Новосибирске никогда не заподозришь в том, что в них расположено общежитие, — так помпезно и величественно они выглядят. Часто тесные комнаты занимают только один этаж, как, например, в доме на Красном проспекте, 30 или в одной из «сталинок»-памятников на улице Станиславского. Но этому общежитию достались сразу 4 этажа, и все их охраняют строгие вахтёры — совсем как полвека назад. Кто жил и живёт в эркерах с видом на площадь Пименова, как изменились здесь порядки и о чём не хотят рассказывать местные жители, выяснили корреспонденты НГС.


Ансамбль площади Пименова с библиотекой, сквером и двумя зданиями-отражениями — один из самых величественных в городе
Ансамбль площади Пименова с библиотекой, сквером и двумя зданиями-отражениями — один из самых величественных в городе


В советское время ансамбль «завод – дом завода» был обычным делом — рабочие не всегда были горожанами, и им нужно было где-то жить. В Новосибирске несколько таких примеров, один из них — ансамбль, обращённый фасадами к площади Пименова и зданию ГПНТБ: завод «Оксид» и дом на улице Кирова, 80.


Здание построили в 1953 году и снабдили всеми атрибутами того времени: эркерами, лепными кронштейнами балконов и богатым декором фасада, причём не только с уличной, но и с дворовой стороны
Здание построили в 1953 году и снабдили всеми атрибутами того времени: эркерами, лепными кронштейнами балконов и богатым декором фасада, причём не только с уличной, но и с дворовой стороны


С улицы это вполне обычный жилой дом — от соседних он отличается только свойственными началу 1950-х эркерами и декором фасада. На самом деле привычных подъездов здесь только два, по краям здания. Всю выходящую на площадь Пименова центральную часть со второго по пятый этаж здесь отдали общежитию, в которое селили рабочих «Оксида».


Общежитие существует с момента строительства здания — с тех пор в нём изменилась, кажется, только отделка общих помещений
Общежитие существует с момента строительства здания — с тех пор в нём изменилась, кажется, только отделка общих помещений


Попасть внутрь общежития корреспондентам НГС удалось только со второй попытки — и только заручившись поддержкой руководства ЖЭУ, обслуживающего здание. Впрочем, выше второго этажа всё равно не пускают: «Все они одинаковые, чего туда ходить». За порядком и пропускным режимом следят вахтёры старой закалки: не то что корреспондент, мышь не проскочит.


— Документы предъявите! — мы едва вошли и ещё не видим вахтёра, но уже отлично её слышим. — Дай поднимусь, ***! — отмахивается помятого вида мужчина на костылях. — *** ты сам! — тут же парирует вахтёр.
— Документы предъявите! — мы едва вошли и ещё не видим вахтёра, но уже отлично её слышим.
— Дай поднимусь, ***! — отмахивается помятого вида мужчина на костылях.
— *** ты сам! — тут же парирует вахтёр.


— А как вы хотели, я зачем здесь сижу? Зачем мне посторонние должны так просто проскальзывать? — поясняет вахтёр в ответ на замечание корреспондентов НГС о строгости.


Представляться журналистам женщина наотрез отказалась, сниматься на посту — тоже: «Не буду афишировать сама себя, а то потом весь Октябрьский район будет смеяться». Хотя тут же заметила, что весь Октябрьский район и так знает, кто тут работает. Жильцы общежития рассказали НГС: самого сурового в мире вахтера зовут Назия, а работает она здесь пятый год, хотя в своё время и сама немало лет прожила в одной из комнат.


Общежитие занимает 4 этажа, всего здесь 92 комнаты, по 23 на этаже, площадью 17–24 кв. метра. 


Примерно 15 лет назад их начали активно приватизировать, и сегодня только 12 не находятся в частной собственности, а принадлежат муниципалитету.


Жильцы в последние годы меняются часто, сетует Назия. В муниципальных комнатах надолго не задерживаются, частные сдают в аренду студентам — молодёжь каждые 5 минут пробегает по лестнице то вверх, то вниз. Спрос на комнаты здесь, кажется, неплохой: на портале N1.RU в аренде комнат нет совсем, а в продаже всего 5, стоимостью от 940 тысяч до 1 миллиона рублей.


Когда комнаты ещё не были приватизированы, на посту по ячейкам раскладывали почту — сейчас редкую корреспонденцию можно забрать непосредственно у вахтёров
Когда комнаты ещё не были приватизированы, на посту по ячейкам раскладывали почту — сейчас редкую корреспонденцию можно забрать непосредственно у вахтёров


На вопрос, сложно ли помнить всех «своих», вахтёр пожимает плечами: спрашивай и «фотографируй» глазами.


— Этот у меня сегодня поселился, а тот 2 недели назад. Не помнишь — спрашиваешь.


— А правду говорят?


— Да, в основном. Потому что с нами шутки плохи! — немного угрожающе смеётся женщина.


Обувь в коридоре возле комнаты, казалось бы, типичный маркер общежития, но на самом деле выставлять её по правилам запрещено — об этом напоминают сразу два объявления на посту вахты
Обувь в коридоре возле комнаты, казалось бы, типичный маркер общежития, но на самом деле выставлять её по правилам запрещено — об этом напоминают сразу два объявления на посту вахты


Изначально общежитие было молодёжным — здесь жили молодые рабочие «Оксида», по 4–5 в комнате. В советское время только несколько комнат были «квартирными», как их называет вахтёр, — выдавались сразу в собственность с ордерами. Сейчас все они, можно сказать, «квартирные»: в них живут либо по одному, либо семьями.


Каждая комната — одновременно и прихожая, и кухня, и гостиная, и спальня
Каждая комната — одновременно и прихожая, и кухня, и гостиная, и спальня


У части комнат есть балконы, классические или узкие, в некоторых — эркеры. Но престижа комнатам это не добавляло: в середине прошлого века сам факт получения койко-места в общежитии был престижным, потому что вместе с ним можно было получить и городскую прописку.


Общей кухней пользуются преимущественно жители прилегающего к ней крыла — возможно, это одна из причин, почему здесь так чисто и аккуратно
Общей кухней пользуются преимущественно жители прилегающего к ней крыла — возможно, это одна из причин, почему здесь так чисто и аккуратно


Правда, получить койко-место было непросто: сперва твою кандидатуру тщательно рассматривало руководство цеха, потом специальный комитет в жилищном управлении. Нужно было усердно работать (а в идеале — быть ударником на производстве), не опаздывать и вести активную жизнь, включающую в себя турслёты, спортивные и партийные мероприятия. Ждать свою очередь можно было несколько лет. Кому-то, как старожилу общежития Людмиле, повезло больше: она получила место без очереди, через год после начала учёбы в училище при заводе.


В санузлах установлено по небольшой ванне — изначально для стирки, но теперь и для быстрого принятия душа тоже
В санузлах установлено по небольшой ванне — изначально для стирки, но теперь и для быстрого принятия душа тоже


На этаже есть два санузла и общая кухня, но последней пользуются не все, призналась Людмила: в основном те, кто живёт в прилегающем к ней крыле, а остальные готовят в комнатах — причём так было и в советское время. Некоторым удалось даже провести в комнаты воду и установить умывальники, хотя владельцы помещений на первом этаже не разрешают проводить воду в комнаты.


— Видите, кладовка прямо? Через кладовку проведена раковина в комнату. И в конце, где туалет, где можно провели раковины, — пояснила женщина.


В самих кладовках одно время были душевые, но от сырости начала отваливаться штукатурка, и их спешно убрали — теперь кладовки переданы в распоряжение соседних с ними комнат.


Ванны устанавливать на этажах тоже нельзя: деревянные перекрытия могут не выдержать. Небольшие есть в санузлах — сперва их использовали только для стирки, вспоминает Людмила, а сейчас иногда в них и моются.


Путь в душ в цоколе здания идёт через отделанный вагонкой «предбанник»
Путь в душ в цоколе здания идёт через отделанный вагонкой «предбанник»


Полноценные душевые сейчас оборудованы в цокольном этаже. Чтобы туда попасть, нужно взять у вахтёра ключ, спуститься и открыть соседнюю со входом в общежитие дверь. То, что внизу душевые, понятно сразу, можно даже не проверять: из двери валит тёплый пар. Вход в душевые — через небольшой «предбанник», рядом с бронированной дверью в бомбоубежище (теоретически функционирующее, заверили нас в управляющей компании). Понедельник — санитарный день, а на остальные есть расписание.


— Какое это расписание, Назия? Я захотела — пошла, за мной кто-то из мужской половинки пошёл, — вспоминает Людмила.


Вахтёру возразить нечего. Раньше, вспоминает, было проще: у мужчин было два дня, потому что их было всего 5 комнат на всё общежитие, все остальные дни были женскими. Но даже с таким дефицитом мужчин в общежитиях создавались семьи, а на дискотеки по выходным вход был вообще свободный.


Рядом с душевой — функционирующее бомбоубежище
Рядом с душевой — функционирующее бомбоубежище


— У нас красный уголок был на пятом этаже, по субботам была дискотека, плакат висел на полстены. Потом здесь было две комнаты, — вспоминает Назия. — Но после одиннадцати чтобы все вышли, чтобы вас здесь никого не было. У нас вахтёры знаешь, какие были — ещё хлеще меня. Это сейчас свободнее стало, а раньше эта дверь (кивает на дверь между первым и вторым этажами) на замок закрывалась, он вешался на дверь в 12 часов. А кто на вахте — фиг тебя пустит.


— Ночуй где хочешь?


— Да. Или, как я, сидишь на лестнице: «Баб Кать, пусти!». Минут 40 посидишь, она тебя запустит, чтобы была наука.


— Или до 6 часов сидишь на лавочке, — добавляет Людмила.


Пост вахтёра перемещался по общежитию с этажа на этаж в зависимости от ситуации и распределения жильцов
Пост вахтёра перемещался по общежитию с этажа на этаж в зависимости от ситуации и распределения жильцов


Потом комнату с красным уголком заселили, и веселье ушло — как и дополнительная возможность пообщаться. В 90-е, вспоминает вахтёр, в общежитии жили наркоманы и «распальцованные», а на площадках нижних этажей ночевали бомжи — тогда вахта располагалась на 4-м этаже, а второй и третий были семейными.


Но про это время и какие-то случаи вспоминать местные не хотят.


— Всё всё равно не расскажешь и не припомнишь, а некоторое, хоть ты меня и подводишь, не расскажу, что было. И так чересчур больше, чем надо, рассказала, — отрезала Назия.


Плакаты о пожарной безопасности висят здесь, кажется, не один десяток лет...
Плакаты о пожарной безопасности висят здесь, кажется, не один десяток лет...


Перед уходом уже обращаем внимание на предупреждающие плакаты возле поста вахтёра: оказалось, что Паша — реальный персонаж, но жители настолько привыкли к нему на плакате, что очень удивились вопросу о нём.


...и точно знают, кто на самом деле может стать причиной пожара
...и точно знают, кто на самом деле может стать причиной пожара


— А-а-а… — улыбается строгая Назия. — Ну было такое, оставим для истории.


— Вы помните этого Пашу?


— Ой, лучше про этого Пашу не спрашивайте!

Прочтений: 815

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (3)3
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено