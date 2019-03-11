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Сшито по-нашему: 7 брендов одежды, которую делают в Новосибирске (в том числе бизнес дочки Локтя)

Обзор НГС: успешные производители, которые известны по всему миру

Среди производителей есть и старожилы, которым скоро стукнет 100 лет, и совсем начинающие, но уже успешные
Среди производителей есть и старожилы, которым скоро стукнет 100 лет, и совсем начинающие, но уже успешные


Сейчас не проблема купить одежду, даже не выходя из дома, и всевозможные магазины представляют огромный ассортимент. В Новосибирске немало производителей одежды, которые смогли раскрутиться и выйти на оптовые продажи, открытие магазинов в разных городах России, отправки по всему миру и большое количество подписчиков в Instagram. НГС рассказывает, как и когда появились одни из самых популярных.


Создательница бренда хочет подчеркнуть нежность и натуральную красоту женщин в эпоху гиперсексуальности 
Создательница бренда хочет подчеркнуть нежность и натуральную красоту женщин в эпоху гиперсексуальности 


Бренд Dress me Марии Локоть, работает с 2015 года:


«Как и многие начинающие в то время, я стартовала с того, что 10 лет назад привозила под заказ китайские вещи, параллельно учась в институте, а затем сидя в декрете. Но производство и свой бренд появились намного позже. Зимой 2015 года мы начали отшивать одежду. В 2016 году открыли свой цех», — вспоминает основательница бренда Мария Локоть.


В Новосибирске у бренда есть магазин и продажи через интернет — соцсети, скоро будет готов сайт и размещение в Wildberries, где представлены только уникальные модели, которые не продаются в магазине. В 2019 году бренд активно развивает оптовые продажи и франчайзинг.


В одежде Dress me сделан акцент на базовые модели. Сначала были только платья, а потом компания начала усложнять образ своей покупательницы и расширила ассортимент до блузок, юбок, брюк, жакетов и пальто.


Каждое изделие может быть подшито по фигуре
Каждое изделие может быть подшито по фигуре


«Мы шьём одежду для реальной жизни и реальных женщин. Нас носят ежедневно. Наша одежда не пылится в шкафу после одного похода на мероприятие. И конечно же, мы сделали ставку на сервис. При среднем ценнике за изделие 3500 рублей, который чаще всего встречается в массмаркете, мы даём покупателю максимальное обслуживание. Это индивидуальная работа с каждым, приятные бонусы, система лояльности и возможность предзаказа. И безусловно, наша фишка — это индивидуальный пошив и коррекция по фигуре, которые мы делаем либо бесплатно, либо за совсем небольшую наценку», — рассказывает Мария Локоть.


Создательница бренда считает, что Dress me отличает подача и стилистика: «Наша одежда наполнена романтизмом и женственностью, и к нам приходят именно такие покупательницы. В эпоху Instagram и гиперсексуальности мне хочется внести немного нежности и натуральной красоты в образы женщин, при этом не забывая и о комфорте».


Новая летняя коллекция «Сафари»
Новая летняя коллекция «Сафари»


Фабрика одежды «Приз» (три торговые марки: PRIZ, STILLA, Marchello Marchellini), работает с 1992 года:


В 1992 году в штате фабрики было 20 человек: 15 швей шили утеплённые мужские и женские куртки на синтепоне и пуховики, в 1996 году открыли свой первый магазин в Новосибирске.


На сегодняшний день «Приз» — это холдинг, который делится на фабрику (производство женской и детской одежды) и торговый дом: более 30 фирменных магазинов общей площадью 10 тысяч квадратных метров. В Новосибирске 10 фирменных магазинов.


В брючно-юбочной и блузочной линии представлено по 100 моделей с 84-го по 120-й размеры
В брючно-юбочной и блузочной линии представлено по 100 моделей с 84-го по 120-й размеры


Фабрика включена в 500 лучших компаний России, а владелец и генеральный директор компании Николай Трещев за вклад в индустрию моды получил статус почётного академика Международной академии качества и маркетинга.


По мнению заместителя директора по производству фабрики одежды «Приз» Светланы Черновой, их отличает хорошая посадка изделий: «Все модели конструктивно тщательно прорабатываются в каждой группе размеров, что позволяет нам радовать покупателей как 42-го, так и 54-го размера».


Производство бренда расположено в двух сибирских городах
Производство бренда расположено в двух сибирских городах


Бренд DAISYKNIT, работает с 2015 года:


Этим брендом занимается семья: муж увидел потенциал в хобби жены и решил помогать ей развивать бизнес. DAISYKNIT — производитель одежды из натуральных итальянских тканей, который вырос из шоурума. У бренда есть трикотажный цех в Новосибирске с 10 сотрудниками и производство в Томске площадью 700 квадратных метров с 30 сотрудниками. И два магазина в обоих городах. Через онлайн-магазин одежда продаётся по всему миру.


«Изделия DAISYKNIT — основа базового гардероба, необходимая для создания современного городского образа. С момента основания мы проделали большой путь: из маленького шоурума и пары молодых воодушевленных людей выросли в большую команду, построили и запустили собственное производство, открыли просторный стильный магазин. Наш ассортимент расширился и теперь помимо шитого ассортимента одежды, мы выпускаем вязаные изделия, обувь, верхнюю одежду, сумки и аксессуары из кожи. Мы реализуем более 1500 изделий в месяц, и оборот компании насчитывает 100 млн рублей в год», — рассказал НГС сооснователь бренда Максим Рябыкин.


Одежда создаётся из итальянских тканей
Одежда создаётся из итальянских тканей


«Считаю, что в первую очередь нас отличает честное отношение. Мы действительно делаем качественный продукт из натуральных тканей и постоянно акцентируем на этом внимание. Это наша философия и честный посыл потребителям, с которыми связаны все процессы на нашем производстве. Мы искренне верим в то, что делаем не просто бизнес, а нечто большее. Компания старается сделать жизнь клиентов бренда комфортней, наша отличительная черта в том, что мы стараемся не вредить окружающей среде», — дополнил Рябыкин.


У фабрики много моделей мужской и женской одежды
У фабрики много моделей мужской и женской одежды


Фабрика «Синар», работает с 1921 года:


Автономная государственная швейно-чулочная фабрика «Автомат», которая пришла на смену разрозненным мастерским по пошиву изделий для нужд Красной армии, открылась в Новосибирске в 1921 году. В первые годы существования на ней работало 60 человек и было 60 швейных машин марки «Зингер». Своё современное название — «Синар» — она получила в 1993 году, тогда же открылся и первый магазин в Новосибирске. Название стало сокращением от «Сибирского наряда».


Сейчас товары «Синар» можно приобрести более чем в 350 магазинах розничной сети «Синар» и партнёров. Ткани закупают у поставщиков в Италии, Португалии, Испании, Турции, России и Китае.


Фабрика существует 98 лет, сейчас на ней работают более 600 человек
Фабрика существует 98 лет, сейчас на ней работают более 600 человек


«Стать популярными удалось за счёт качества товаров, моделей собственной конструкции, ориентированных на российского покупателя, учитывающих все особенности фигуры. И интересного покупателям соотношения цены и качества», — считает начальник отдела рекламы и PR АО «Синар» Алёна Мухина.


По её мнению, фабрику отличает то, что они отсматривают каждый сантиметр ткани и безжалостно отбраковывают куски с плохим прокрасом или дефектами ткани: «Служба контроля пошива работает на каждом этапе конвейера, и уважают её — как ОТК в Советском Союзе. Чтобы продукция была в тренде, постоянно ездим на все ведущие выставки отрасли (как в России, так и за рубежом). И регулярно проводим замеры — вот почему наши пиджаки отлично садятся на фигуру».


У бренда шесть магазинов в разных городах России
У бренда шесть магазинов в разных городах России


Бренд Achers, работает с 2013 года:


Бренд основала Катерина Чернигова, она же является и главным дизайнером. Сначала это были интернет-продажи свитшотов с героями, сегодня интернет-магазин насчитывает более 300 моделей, около 5 тысяч постоянных клиентов в 50 городах по всему миру. Каждая посылка оформляется вручную и индивидуально. Первое, что видит покупательница, открывая её, — именную открытку с приятными личными пожеланиями и благодарностью за сделанный выбор.


В 2015 году открылся первый розничный магазин в Новосибирске, в 2016 году открыта продажа франшизы. «В дизайне одежды для меня главным был ответ на вопрос: "Надела ли бы это я сама?". Именно поэтому каждое изделие проходит строгий контроль качества. Благодаря производству в России мы можем постоянно поддерживать уровень качества каждого изделия. Все коллекции вдохновлены путешествиями, образами ACHERS GIRLS — наших клиенток и, конечно, собственным виденьем моды. Благодаря комбинации этих составляющих все модели легко сочетаются друг с другом, и любая девушка сможет легко подобрать для себя что-то "то единственное"», — цитирует владелицу бренда сайт компании.


На фотографиях сама создательница бренда — Виталина Крюгер
На фотографиях сама создательница бренда — Виталина Крюгер


Vitalyan Dress, работает с 2016 года:


Ещё одна семейная история: изначально Виталина Крюгер начала шить одежду для себя: «Благодаря распространившемуся ведическому знанию я в числе многих девушек захотела выглядеть иначе: женственно, целомудренно и со вкусом. Ситуация в магазинах с такой одеждой на тот момент была ещё хуже, чем сейчас! Я шила себе, потом знакомым, потом подписчицам. Здесь вы не найдете мини-юбок, потому что женственность не равно сексуальность», — рассказывает она на сайте компании.


Когда девушке стало сложно справляться с объёмами заказов, в дело решил вступить муж: Владимир Крюгер помог жене развить этот бизнес.


В какой-то момент создательница бренда задумалась о том, что нужно выпускать верхнюю одежду, которая подходит под юбки и платья. А когда родила, выпустила одежду, которая подходит для кормления. Но, как сообщается на сайте, она понравилась не только кормящим мамам, но и некормящим девушкам, которые оценили дизайн. Сейчас одежду Vitalyan Dress покупают по всему миру.


У бренда есть детский ассортимент
У бренда есть детский ассортимент


«Просто красиво», работают с 2016 года:


Создательница бренда Анастасия Хандоженко, как написано на сайте компании, любит качественную и красивую одежду, но её сложно найти в массмаркете, считает она. Именно поэтому она начала делать её сама. И теперь её изделия заказывают девушки по всему миру.


«Я верю в то, что нужно окружать себя только лучшим, поэтому создаю женскую одежду из натуральных материалов: льна, хлопка, вискозы, шерсти, вкладывая в неё частичку души», — уверена девушка.

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