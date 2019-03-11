Сшито по-нашему: 7 брендов одежды, которую делают в Новосибирске (в том числе бизнес дочки Локтя)

Среди производителей есть и старожилы, которым скоро стукнет 100 лет, и совсем начинающие, но уже успешные





Сейчас не проблема купить одежду, даже не выходя из дома, и всевозможные магазины представляют огромный ассортимент. В Новосибирске немало производителей одежды, которые смогли раскрутиться и выйти на оптовые продажи, открытие магазинов в разных городах России, отправки по всему миру и большое количество подписчиков в Instagram. НГС рассказывает, как и когда появились одни из самых популярных.





Создательница бренда хочет подчеркнуть нежность и натуральную красоту женщин в эпоху гиперсексуальности





Бренд Dress me Марии Локоть, работает с 2015 года:





«Как и многие начинающие в то время, я стартовала с того, что 10 лет назад привозила под заказ китайские вещи, параллельно учась в институте, а затем сидя в декрете. Но производство и свой бренд появились намного позже. Зимой 2015 года мы начали отшивать одежду. В 2016 году открыли свой цех», — вспоминает основательница бренда Мария Локоть.





В Новосибирске у бренда есть магазин и продажи через интернет — соцсети, скоро будет готов сайт и размещение в Wildberries, где представлены только уникальные модели, которые не продаются в магазине. В 2019 году бренд активно развивает оптовые продажи и франчайзинг.





В одежде Dress me сделан акцент на базовые модели. Сначала были только платья, а потом компания начала усложнять образ своей покупательницы и расширила ассортимент до блузок, юбок, брюк, жакетов и пальто.





Каждое изделие может быть подшито по фигуре





«Мы шьём одежду для реальной жизни и реальных женщин. Нас носят ежедневно. Наша одежда не пылится в шкафу после одного похода на мероприятие. И конечно же, мы сделали ставку на сервис. При среднем ценнике за изделие 3500 рублей, который чаще всего встречается в массмаркете, мы даём покупателю максимальное обслуживание. Это индивидуальная работа с каждым, приятные бонусы, система лояльности и возможность предзаказа. И безусловно, наша фишка — это индивидуальный пошив и коррекция по фигуре, которые мы делаем либо бесплатно, либо за совсем небольшую наценку», — рассказывает Мария Локоть.





Создательница бренда считает, что Dress me отличает подача и стилистика: «Наша одежда наполнена романтизмом и женственностью, и к нам приходят именно такие покупательницы. В эпоху Instagram и гиперсексуальности мне хочется внести немного нежности и натуральной красоты в образы женщин, при этом не забывая и о комфорте».





Новая летняя коллекция «Сафари»





Фабрика одежды «Приз» (три торговые марки: PRIZ, STILLA, Marchello Marchellini), работает с 1992 года:





В 1992 году в штате фабрики было 20 человек: 15 швей шили утеплённые мужские и женские куртки на синтепоне и пуховики, в 1996 году открыли свой первый магазин в Новосибирске.





На сегодняшний день «Приз» — это холдинг, который делится на фабрику (производство женской и детской одежды) и торговый дом: более 30 фирменных магазинов общей площадью 10 тысяч квадратных метров. В Новосибирске 10 фирменных магазинов.





В брючно-юбочной и блузочной линии представлено по 100 моделей с 84-го по 120-й размеры





Фабрика включена в 500 лучших компаний России, а владелец и генеральный директор компании Николай Трещев за вклад в индустрию моды получил статус почётного академика Международной академии качества и маркетинга.





По мнению заместителя директора по производству фабрики одежды «Приз» Светланы Черновой, их отличает хорошая посадка изделий: «Все модели конструктивно тщательно прорабатываются в каждой группе размеров, что позволяет нам радовать покупателей как 42-го, так и 54-го размера».





Производство бренда расположено в двух сибирских городах





Бренд DAISYKNIT, работает с 2015 года:





Этим брендом занимается семья: муж увидел потенциал в хобби жены и решил помогать ей развивать бизнес. DAISYKNIT — производитель одежды из натуральных итальянских тканей, который вырос из шоурума. У бренда есть трикотажный цех в Новосибирске с 10 сотрудниками и производство в Томске площадью 700 квадратных метров с 30 сотрудниками. И два магазина в обоих городах. Через онлайн-магазин одежда продаётся по всему миру.





«Изделия DAISYKNIT — основа базового гардероба, необходимая для создания современного городского образа. С момента основания мы проделали большой путь: из маленького шоурума и пары молодых воодушевленных людей выросли в большую команду, построили и запустили собственное производство, открыли просторный стильный магазин. Наш ассортимент расширился и теперь помимо шитого ассортимента одежды, мы выпускаем вязаные изделия, обувь, верхнюю одежду, сумки и аксессуары из кожи. Мы реализуем более 1500 изделий в месяц, и оборот компании насчитывает 100 млн рублей в год», — рассказал НГС сооснователь бренда Максим Рябыкин.





Одежда создаётся из итальянских тканей





«Считаю, что в первую очередь нас отличает честное отношение. Мы действительно делаем качественный продукт из натуральных тканей и постоянно акцентируем на этом внимание. Это наша философия и честный посыл потребителям, с которыми связаны все процессы на нашем производстве. Мы искренне верим в то, что делаем не просто бизнес, а нечто большее. Компания старается сделать жизнь клиентов бренда комфортней, наша отличительная черта в том, что мы стараемся не вредить окружающей среде», — дополнил Рябыкин.





У фабрики много моделей мужской и женской одежды





Фабрика «Синар», работает с 1921 года:





Автономная государственная швейно-чулочная фабрика «Автомат», которая пришла на смену разрозненным мастерским по пошиву изделий для нужд Красной армии, открылась в Новосибирске в 1921 году. В первые годы существования на ней работало 60 человек и было 60 швейных машин марки «Зингер». Своё современное название — «Синар» — она получила в 1993 году, тогда же открылся и первый магазин в Новосибирске. Название стало сокращением от «Сибирского наряда».





Сейчас товары «Синар» можно приобрести более чем в 350 магазинах розничной сети «Синар» и партнёров. Ткани закупают у поставщиков в Италии, Португалии, Испании, Турции, России и Китае.





Фабрика существует 98 лет, сейчас на ней работают более 600 человек





«Стать популярными удалось за счёт качества товаров, моделей собственной конструкции, ориентированных на российского покупателя, учитывающих все особенности фигуры. И интересного покупателям соотношения цены и качества», — считает начальник отдела рекламы и PR АО «Синар» Алёна Мухина.





По её мнению, фабрику отличает то, что они отсматривают каждый сантиметр ткани и безжалостно отбраковывают куски с плохим прокрасом или дефектами ткани: «Служба контроля пошива работает на каждом этапе конвейера, и уважают её — как ОТК в Советском Союзе. Чтобы продукция была в тренде, постоянно ездим на все ведущие выставки отрасли (как в России, так и за рубежом). И регулярно проводим замеры — вот почему наши пиджаки отлично садятся на фигуру».





У бренда шесть магазинов в разных городах России





Бренд Achers, работает с 2013 года:





Бренд основала Катерина Чернигова, она же является и главным дизайнером. Сначала это были интернет-продажи свитшотов с героями, сегодня интернет-магазин насчитывает более 300 моделей, около 5 тысяч постоянных клиентов в 50 городах по всему миру. Каждая посылка оформляется вручную и индивидуально. Первое, что видит покупательница, открывая её, — именную открытку с приятными личными пожеланиями и благодарностью за сделанный выбор.





В 2015 году открылся первый розничный магазин в Новосибирске, в 2016 году открыта продажа франшизы. «В дизайне одежды для меня главным был ответ на вопрос: "Надела ли бы это я сама?". Именно поэтому каждое изделие проходит строгий контроль качества. Благодаря производству в России мы можем постоянно поддерживать уровень качества каждого изделия. Все коллекции вдохновлены путешествиями, образами ACHERS GIRLS — наших клиенток и, конечно, собственным виденьем моды. Благодаря комбинации этих составляющих все модели легко сочетаются друг с другом, и любая девушка сможет легко подобрать для себя что-то "то единственное"», — цитирует владелицу бренда сайт компании.





На фотографиях сама создательница бренда — Виталина Крюгер





Vitalyan Dress, работает с 2016 года:





Ещё одна семейная история: изначально Виталина Крюгер начала шить одежду для себя: «Благодаря распространившемуся ведическому знанию я в числе многих девушек захотела выглядеть иначе: женственно, целомудренно и со вкусом. Ситуация в магазинах с такой одеждой на тот момент была ещё хуже, чем сейчас! Я шила себе, потом знакомым, потом подписчицам. Здесь вы не найдете мини-юбок, потому что женственность не равно сексуальность», — рассказывает она на сайте компании.





Когда девушке стало сложно справляться с объёмами заказов, в дело решил вступить муж: Владимир Крюгер помог жене развить этот бизнес.





В какой-то момент создательница бренда задумалась о том, что нужно выпускать верхнюю одежду, которая подходит под юбки и платья. А когда родила, выпустила одежду, которая подходит для кормления. Но, как сообщается на сайте, она понравилась не только кормящим мамам, но и некормящим девушкам, которые оценили дизайн. Сейчас одежду Vitalyan Dress покупают по всему миру.





У бренда есть детский ассортимент





«Просто красиво», работают с 2016 года:





Создательница бренда Анастасия Хандоженко, как написано на сайте компании, любит качественную и красивую одежду, но её сложно найти в массмаркете, считает она. Именно поэтому она начала делать её сама. И теперь её изделия заказывают девушки по всему миру.





«Я верю в то, что нужно окружать себя только лучшим, поэтому создаю женскую одежду из натуральных материалов: льна, хлопка, вискозы, шерсти, вкладывая в неё частичку души», — уверена девушка.