«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ААА — людям и собакам проход воспрещен

В новом, 113-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: стоянка дорогих джипов на тротуарах в центре Новосибирска, парковка на встречной полосе и способы остановки трамвайного движения.



Открывает выпуск чудный черный Lexus LX 570 c номерами ААА. Водитель позаботился о людях на тротуаре, даже зеркала сложил.

«Каждый день стоит на тротуаре. Улица Жуковского, 115. ‎Здание ОСП по Заельцовскому району. На просьбы убрать автомобиль водитель "Камри" показывает удостоверение начальника отдела судебных приставов Петрищева Д.П. и говорит, что ему можно», — поднимает проблему читатель Константин.



«Вольво» остановил трамваи.

«Припарковал свой автомобиль поперек всего тротуара, адрес: 2-й Краснодонский переулок. Я вызвала ГАИ, и в течение часа никто не приехал. После окончания хоккея парень спокойно сел в свой автомобиль и уехал. У нас полная безнаказанность. А люди лезли в сугроб, чтобы обойти машину», — рассказывает о своей борьбе Екатерина.

Почему бы не перекрыть людям проход.

«Бояре паркуют сани прямо в детский садик, дети, наверное, такие же вырастут», — сообщают наши читатели.



Еще один возле детсада, дымит прямо в ворота.

«Улица Пархоменко, 26. Девушка-водитель сочла нужным перекрыть лестницу в силу отсутствия парковочных мест вблизи здания», — жалуются очевидцы.

Новую дорожку натопчут, не растают.

«Вот такой инвалид с нечитаемыми номерами паркуется каждый день около дома Лескова, 15», — пишет читатель Олег.

«Пешеходный переход между зданиями улицы 1905 года, 30 и 61 (коррекционная спецшкола). Машины не стесняясь стоят прямо на тротуаре между знаками пешеходного перехода, где, собственно, и начинается сам переход. При этом это не просто переход, а переход перед специальной коррекционной школой», — переживает за детей Илья.

