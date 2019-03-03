«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ААА — людям и собакам проход воспрещен

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Теперь вы можете наслаждаться любимыми форматами на сайте в подборках - они стали кликабельными! Если видите подпись "фоторепортаж", "история", "интервью" и другие - просто нажимайте на это слово и читайте подобные материалы.
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В новом, 113-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: стоянка дорогих джипов на тротуарах в центре Новосибирска, парковка на встречной полосе и способы остановки трамвайного движения.
Открывает выпуск чудный черный Lexus LX 570 c номерами ААА. Водитель позаботился о людях на тротуаре, даже зеркала сложил.
«Каждый день стоит на тротуаре. Улица Жуковского, 115. Здание ОСП по Заельцовскому району. На просьбы убрать автомобиль водитель "Камри" показывает удостоверение начальника отдела судебных приставов Петрищева Д.П. и говорит, что ему можно», — поднимает проблему читатель Константин.
«Вольво» остановил трамваи.
«Припарковал свой автомобиль поперек всего тротуара, адрес: 2-й Краснодонский переулок. Я вызвала ГАИ, и в течение часа никто не приехал. После окончания хоккея парень спокойно сел в свой автомобиль и уехал. У нас полная безнаказанность. А люди лезли в сугроб, чтобы обойти машину», — рассказывает о своей борьбе Екатерина.
Почему бы не перекрыть людям проход.
«Бояре паркуют сани прямо в детский садик, дети, наверное, такие же вырастут», — сообщают наши читатели.
Еще один возле детсада, дымит прямо в ворота.
«Улица Пархоменко, 26. Девушка-водитель сочла нужным перекрыть лестницу в силу отсутствия парковочных мест вблизи здания», — жалуются очевидцы.
Новую дорожку натопчут, не растают.
«Вот такой инвалид с нечитаемыми номерами паркуется каждый день около дома Лескова, 15», — пишет читатель Олег.
«Пешеходный переход между зданиями улицы 1905 года, 30 и 61 (коррекционная спецшкола). Машины не стесняясь стоят прямо на тротуаре между знаками пешеходного перехода, где, собственно, и начинается сам переход. При этом это не просто переход, а переход перед специальной коррекционной школой», — переживает за детей Илья.
Ну а это чудо-парковка «Хонды» на встречной полосе. 99-й уровень.
Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.
Дмитрий Косенко
Фото читателей НГС