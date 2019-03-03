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usd 65.81
eur 74.80
Авто
Я паркуюсь как чудак
Фоторепортаж

«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ААА — людям и собакам проход воспрещен

Джип Lexus с номерами ААА в самом центре перекрыл тротуар, а джип Volvo за оперным остановил трамвай

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В новом, 113-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: стоянка дорогих джипов на тротуарах в центре Новосибирска, парковка на встречной полосе и способы остановки трамвайного движения.

Открывает выпуск чудный черный Lexus LX 570 c номерами ААА. Водитель позаботился о людях на тротуаре, даже зеркала сложил. 

«Каждый день стоит на тротуаре. Улица Жуковского, 115. ‎Здание ОСП по Заельцовскому району. На просьбы убрать автомобиль водитель "Камри" показывает удостоверение начальника отдела судебных приставов Петрищева Д.П. и говорит, что ему можно», — поднимает проблему читатель Константин.

«Вольво» остановил трамваи. 

«Припарковал свой автомобиль поперек всего тротуара, адрес: 2-й Краснодонский переулок. Я вызвала ГАИ, и в течение часа никто не приехал. После окончания хоккея парень спокойно сел в свой автомобиль и уехал. У нас полная безнаказанность. А люди лезли в сугроб, чтобы обойти машину», — рассказывает о своей борьбе Екатерина.

Почему бы не перекрыть людям проход. 

«Бояре паркуют сани прямо в детский садик, дети, наверное, такие же вырастут», — сообщают наши читатели.

Еще один возле детсада, дымит прямо в ворота. 

«Улица Пархоменко, 26. Девушка-водитель сочла нужным перекрыть лестницу в силу отсутствия парковочных мест вблизи здания», — жалуются очевидцы.

Новую дорожку натопчут, не растают. 

«Вот такой инвалид с нечитаемыми номерами паркуется каждый день около дома Лескова, 15», — пишет читатель Олег.

«Пешеходный переход между зданиями улицы 1905 года, 30 и 61 (коррекционная спецшкола). Машины не стесняясь стоят прямо на тротуаре между знаками пешеходного перехода, где, собственно, и начинается сам переход. При этом это не просто переход, а переход перед специальной коррекционной школой», — переживает за детей Илья.

Ну а это чудо-парковка «Хонды» на встречной полосе. 99-й уровень.

Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Дмитрий Косенко
Фото читателей НГС

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КОММЕНТАРИИ (2)

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пенсионеpка
3 март 2019 в 00:04

Когда уже разработают мобильное приложение для фотофиксации нарушений ПДД? Я даже смартфон уже себе купила.

Директор Завода (Ржака)
3 март 2019 в 00:03

Короли колхоза....