НЭТИ возвращается, обыски в «Горводоканале» и смерть депутата Прибаловца. Главное за неделю

Новость о смерти Дмитрия Прибаловца шокировала многих горожан





Последняя неделя зимы выдалась богатой на события, зачастую не самые радостные. В понедельник стало известно о смерти депутата горсовета Новосибирска Дмитрия Прибаловца, которому было всего 47 лет, — он защищал свой район и добился признания улицы Богдана Хмельницкого достопримечательным местом города. Проводить его в последний путь пришли сотни коллег и горожан. Также в Новосибирске, кажется, уже и не бывает ни одной недели без обысков — в пятницу силовики пришли в «Горводоканал» и вынесли оттуда компьютеры. Кроме этого, один из самых популярных университетов города решил вернуть своё историческое название — Новосибирский государственный технический университет вновь станет НЭТИ. НГС собрал 10 самых важных и обсуждаемых новостей и статей последней недели зимы, которые нельзя пропустить.





Неделя началась с печальной новости — 25 февраля от сердечного приступа скончался депутат горсовета Дмитрий Прибаловец. Весь Новосибирск знал его как защитника улицы Богдана Хмельницкого — вместе с жителями он хотел защитить архитектуру и исторической облик Богдашки и выступал против точечной застройки в своём округе. Редакция НГС собрала самые важные достижения Дмитрия Прибаловца, о которых стоит помнить всем новосибирцам.





В пятницу, 1 марта, силовики устроили обыски в здание «Горводоканала» — сотрудники СОБРа выносили компьютеры и документы из офиса. Помощник директора «Горводоканала» Игорь Хорошавин уехал вместе с полицией. Спустя несколько часов в мэрии заявили, что следственные действия не касаются руководства «Горводоканала».







14-летнего подростка из Новосибирска подозревают в сексуальном насилии над трёхлетней девочкой — следователи возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). «27 февраля 2019 года в послеобеденное время подросток под предлогом игры позвал малолетнюю в душевую комнату общежития, расположенного в Октябрьском районе города Новосибирска, и, используя её беспомощное состояние в силу своего возраста, совершил насильственные действия сексуального характера», — рассказали в Следственном комитете НСО.







Жительница Новосибирска Ирина Верхградская создала коллекцию кукол «Дорогие мои старики» с милыми изображениями пожилых людей — сюжетными композициями с авторскими куклами она занимается вот уже 30 лет, в её коллекции более 1600 работ.







Ирина Верхградская создаёт авторские куклы уже 30 лет





«Сначала появилась фигурка одной бабушки, она получилась такой домашней и уютной, захотелось сделать ещё. Тема одиночества и заброшенности пожилых людей трогает, и мне захотелось, чтобы люди внимательнее относились к пожилым», — рассказала корреспонденту НГС художница Ирина Верхградская.







Два года назад хирург забыла часть трубки в животе Натальи Белоглазовой и отпустила её домой пешком — сибирячке стало плохо, едва она успела выйти из областной больницы. Однако Следственный комитет всё ещё не может довести расследование до конца — семья пациентки писала жалобу даже в Генпрокуратуру РФ, но так и не смогла добиться отстранения врача от должности. Корреспондент НГС узнала, почему следствие так долго идёт и что делать пациентам, которые столкнулись с подобной ситуацией.







НЭТИ возвращается — Новосибирский государственный технический университет объявил, что вузу вернут прежнее название. Студентам представили вариант нового логотипа университета на латинице — NETI.









«Одним из главных изменений станет возвращение университету его исторического имени "НЭТИ", которое получит новые смыслы и новые варианты расшифровки. Исследования показали, что это название до сих пор используют не только преподаватели и выпускники, но и подавляющая часть студентов. Вместе с тем в официальных документах университет будет по-прежнему использовать название "НГТУ"», — сообщил пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов.





Многим может показаться, что дорожники работают только летом — ремонтируют дороги, укладывают новый асфальт, а долгую зиму отсиживаются в ожидании нового сезона. На деле же работы зимой у дорожников не меньше — они чистят заснеженные трассы и в морозы спасают застрявших водителей.





В сильные холода дорожники спасают и отогревают тех, кто застрял на трассе





Корреспонденты НГС провели целый день вместе с дорожниками на Ордынской трассе — они рассказали о круглогодичной работе «в полях», запахе асфальта, плохом настроении водителей и признались в любви к Крыму.





Семейная пара Наталья и Александр Лигай нашли коляску на сайте частных объявлений «Авито», отдали продавцу Дмитрию Соколову тысячу рублей в качестве предоплаты. Когда супруги приехали посмотреть коляску, оказалось, что это другая модель, и они решили не покупать коляску, но продавцы отказались возвращать залог и выставили Лигаев за дверь. Александр сказал, что всё равно вернёт свои деньги, и начал фотографировать дом и машину продавца, на что, как утверждает Александр, Дмитрий спустил собак. Алабай повалил Наталью и вцепился в ногу. Скорая помощь увезла Наталью в горбольницу — у сибирячки оказалась глубокая рваная рана. По словам Дмитрия, собаки среагировали на конфликт и поспешили на защиту хозяина, потому что Александр ударил его рюкзаком по спине.







Инженер Игорь Тартышев строит удивительные и уютные дома, но не для людей — особняки, где есть абсолютно всё, покупают для кукол. Он долго искал своё призвание — менял города, работал на заводе Чкалова, на мебельных фабриках, но однажды понял, что хочет делать красивые дома в миниатюре.





Средняя цена домика в масштабе 1:12 — 30 тысяч рублей





«Я уволился с работы, где был руководителем в рубашке, и пошёл работать рядовым оператором — и не одного станка, а сразу двух. Мне очень повезло с компанией: не только потому, что я получил огромный опыт, но и потому, что попал в мастерскую, где был сам по себе. Научился виртуозно работать на двух станках, как на пианино. Я работал с утра до ночи несколько лет. И всё это время после работы я занимался миниатюрой — строгал домики, моделировал, чертил», — вспоминает Игорь, как начинал своё дело.







В Новосибирск привезли десятки чистейших бриллиантов из Якутии, роскошные колье с россыпью драгоценных камней и точные копии украшений, которые есть у Ивана Урганта, Арнольда Шварценеггера и Ирины Хакамады.





Титулованное колье стоит на выставке меньше 100 тысяч рублей





Корреспонденты НГС прогулялись по ежегодной выставке «Ювелирная Сибирь» и посмотрели, чем же в этом году мастера решили удивить новосибирцев — например, кольцом с редким камнем, которое стоит дороже хорошей двухкомнатной квартиры.





Никто не любит ходить в больницы и сдавать анализы. Вот и маленькая обезьянка тоже нервничает перед процедурами — хозяйка дала ей колбасу, чтобы та не испытывала стресс. Посмотрите, с каким удовольствием обезьяна уплетает кусок за куском.



