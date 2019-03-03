Город поплывет: синоптики назвали самый теплый день марта

В Новосибирск уже пришла весна, но на улицах это незаметно — город продолжают накрывать снегопады и холодный ветер. Но, как обещают синоптики, тепло уже идёт в город, только пробираться ему придётся через стены снега и дождя. Месяц обещает быть влажным и пасмурным, но зато у новосибирцев наконец-то появилась возможность спрятать пуховики и прикупить новое пальто. НГС сравнил прогнозы на март на семи популярных погодных интернет-сервисах — они расходятся, но уверены в некоторых тёплых деньках. Подробности — в обзоре НГС.

Фото: скриншот yandex.ru

«Яндекс» предрёк новосибирцам очень влажный март — в среднем целых 20 дней с длительными осадками. В понедельник сервис обещает плюсовую температуру, к середине недели — небольшое похолодание до –7, а затем тепло на уровне –3 градусов до 20-х чисел марта. Там, по усреднённым данным, в Новосибирске пойдут первые дожди, а к концу месяца потеплеет до +3.

Фото: скриншот nsk.nuipogoda.ru

Портал «Ну и погода в Новосибирске» обещает новосибирцам очень тёплый понедельник — целых +4 градуса, а дальше –5...–8. Весна вернётся в город к 20-м числам, когда температура воздуха уже уверенно установится на уровне нуля. Месяц, по данным портала, ожидается пасмурным и снежным.

Фото: скриншот pogoda.mail.ru

Один из самых холодных прогнозов на март дал портал «Погода Mail.Ru». По его данным, в ближайшую неделю не стоит ждать неожиданностей: снегопады и –1...–3, в выходные и до середины месяца днём будет около –14, а по ночам все –20 и даже –22. Далее сервис дал усреднённые данные, по которым нас ждёт тепло около нуля до самого апреля.

Фото: скриншот world-weather.ru

Портал World Weather дал почти такой же прогноз на начало следующей недели, но к выходным вместо –8 и –15, как у Mail.Ru, обещает температуру воздуха около 0 днём и –3 ночью. Во второй половине месяца, по его данным, температура продержится на уровне –1...–3, а после 23 марта перевалит в плюс.

Фото: o-pogode.ru

Пока сайт «О-Погоде!» нашёл только один солнечный день в марте — он выпадет на 8 марта. Но с середины недели температура воздуха по ночам будет держаться на уровне –15, днём –7...–10. Следующую неделю Новосибирск окутают снегопады, в следующий понедельник портал обещает целых +6, а дальше температура снова опустится ближе к нулю.

Фото: скриншот meteogu.ru

Независимый сайт MeteoGu самым тёплым днём назвал 22 марта, когда столбик термометра должен подняться до отметки +5 градусов и днём и ночью. Самым холодным окажется следующее воскресенье, когда днём будет –7. В течение месяца на город то и дело будет падать снег с дождём — солнце выйдет из-за туч не больше раза в неделю. Как-то вообще не по-весеннему.

Фото: скриншот gismeteo.ru

Gismeteo сильных холодов не видит вообще — март, по данным составителей прогноза, будет по-настоящему весенним. Температура воздуха днём в течение месяца не опустится ниже –6 днём и –13 ночью, самый тёплый день порадует новосибирцев сегодня и завтра, 4 марта. К такому выводу, к слову, пришли почти все погодные сервисы.