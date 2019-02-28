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Кольцо за 5,5 миллиона и галстук Шварценеггера: в Новосибирске открылась выставка ювелирных изделий

НГС побывал на ней — и нашел самые дорогие, красивые и странные украшения

За подобное золотое колье просят от 300 до 400 тысяч рублей
За подобное золотое колье просят от 300 до 400 тысяч рублей


Золото и бриллианты стали неотъемлемой частью роскошного образа жизни. Если человек может выложить за маленькое колечко пару миллионов, значит у него точно есть деньги. Ежегодная выставка «Сибирский ювелир» в первый же день собрала сотни новосибирцев, которые любовались и примеряли драгоценности. Десятки производителей привезли в Экспоцентр лучшие изделия и сейчас всячески хвалят и убеждают покупателей в эксклюзивности или рассказывают, что точно такие же украшения есть у звёзд мирового шоу-бизнеса. Корреспонденты НГС прогулялись по выставке и нашли украшения, которые дороже квартиры в Новосибирске, узнали, кто подарил Арнольду Шварценеггеру галстук из серебра и где можно купить настоящий рыцарский кубок.


Несмотря на рабочий день, на «Сибирский ювелир – 2019» приехали сотни новосибирцев
Несмотря на рабочий день, на «Сибирский ювелир – 2019» приехали сотни новосибирцев


В новосибирском Экспоцентре открылась выставка «Сибирский ювелир – 2019», где горожане с 28 февраля по 3 марта смогут полюбоваться изделиями из серебра и золота, увидеть блеск якутских бриллиантов и, если найдётся нужная сумма, купить ювелирные украшения.


Изделия с «якутским изумрудом» можно найти по вполне доступной цене
Изделия с «якутским изумрудом» можно найти по вполне доступной цене


Ряды якутских производителей, без каких-либо сомнений, стали центром выставки — здесь собраны самые дорогие украшения, а традиционные северные узоры притягивают восхищённые взгляды посетителей. К каждому украшению у продавцов есть своя история — каждый консультант подчёркивает, что в их изделиях камни, которые можно найти только в Якутии. Их гордость — полудрагоценный камень хромдиопсид, который называют якутским изумрудом. Изделия с ним стоят относительно недорого — от 15 тысяч. Серьги от «Саха Алаас» на фото со скидкой стоят около 60 тысяч.


Якутским девушкам нужна крепкая шея — вес традиционных украшений может достигать 10 килограмм
Якутским девушкам нужна крепкая шея — вес традиционных украшений может достигать 10 килограмм


Консультанты на выставке работают моделями и демонстрируют на себе, как изделия смотрятся не на витрине, а живьём. Огромная часть их ассортимента — это традиционные якутские украшения или обереги. Как отмечают продавцы, раньше девушки носили до 10 килограмм серебряных украшений — они защищали и приносили удачу.


Ажурное колье с россыпью топазов и аметистов стоит меньше 100 тысяч рублей
Ажурное колье с россыпью топазов и аметистов стоит меньше 100 тысяч рублей


Титулы могут быть не только у знатных особ, но ещё и у ювелирных украшений. Колье «Сказка севера» с топазами и аметистами в серебре демонстрировалось на выставках, где стало одним из победителей. Эксклюзивное титулованное колье продают всего за 88 тысяч рублей — разве это много за титул?


Попытайтесь угадать, сколько стоит это скромное колечко с бриллиантом
Попытайтесь угадать, сколько стоит это скромное колечко с бриллиантом


Скромность изделия может быть обманчива — это кольцо стоит дороже, чем квартира в Новосибирске.


«Здесь эксклюзивный камень 2 карата, по характеристикам 2/2 — такие камни очень редко продаются на выставках. Он очень чистый. Идеальной чистоты — это 1/1. Такие камни очень редки, в основном это тройки и четвёрки. Такой крупный камень ещё более редкий. И цена у него хорошая — 5,5 миллиона. Такие чистые камни будут блестеть даже при плохом свете», — с улыбкой рассказывает консультант Clarity об одном из самых дорогих изделий «Сибирского ювелира».


Производители обещают, что такие украшения не просто будут радовать глаз, но и принесут удачу
Производители обещают, что такие украшения не просто будут радовать глаз, но и принесут удачу


В отличие от многих других ювелирных заводов якутские мастера делают ставку на этнику и к своим украшениям стараются добавить смысл — различные символы обещают привлекать к владельцу удачу, счастье или здоровье.


«Брошь и серьги с кольцом из золота, вставочки — цитрин и цирконий. Солнце — это оберег, также должен приносить процветание. Национальные изделия идут со смыслом, но есть и просто классические украшения», — рассказывают девушки об ассортименте.


Солнечный комплект стоит прилично: брошь 85 тысяч, серьги 128 тысяч, а кольцо 78 тысяч рублей, но на выставке продавцы «Узор Утум» готовы скинуть до 20%.


Носит ли свою бабочку Арнольд Шварценеггер, ювелирам неизвестно
Носит ли свою бабочку Арнольд Шварценеггер, ювелирам неизвестно


С величественными бриллиантами соседствуют весьма забавные изделия, например галстуки-бабочки из серебра. 


«Такая бабочка есть у [Юрия] Башмета, он на концертах в ней выходит, и у Шварценеггера — наш директор ему дарил, и [Ивана ] Урганта. В Якутске они расходятся на ура. Они унисекс, стоят всего 5700 рублей», — с гордостью перечисляет консультант имена всех знаменитостей, у которых есть изделия марки «Киэрге».


Раньше такие очки были у всех якутов — они не считались украшением, а были необходимостью
Раньше такие очки были у всех якутов — они не считались украшением, а были необходимостью


Что это за две большие монетки с прорезями на кожаных ремнях, догадаться непросто. Но именно так якуты представляли солнцезащитные очки.


«Это очки, чтобы снег не ослеплял глаза. Придумано ещё нашими предками, это не наше ноу-хау. Недавно подарили Ирине Хакамаде — она в восторге, носит не снимая. Раньше это была не роскошь, а необходимость, ведь солнцезащитных очков не было», — объясняет продавец. Аксессуар для эпатажных особ стоит 12 тысяч рублей.


Такие изделия делают по старинной немецкой технологии — никакого лазера, только раскалённые щипцы
Такие изделия делают по старинной немецкой технологии — никакого лазера, только раскалённые щипцы


Этника и роскошь соседствуют с викторианским стилем. Консультанты «Сороки» рассказывают, что сейчас покупатели всё же насытились классическими ювелирными формами и хотят экспериментировать с материалами и размерами. 


Браслет из бронзы со вставками стоит около 43 тысяч рублей
Браслет из бронзы со вставками стоит около 43 тысяч рублей


«Это викторианский стиль, всё сделано в старинном исполнении и имитирует ту эпоху. В ХХI века это звучит даже странно, все думают, что это лазерная работа, но на самом деле это нажим на стекло, горячими щипцами наносится оттиск — клише, потом вручную добавляют филигрань по кругу», — рассказывают представители «Сороки».


У каждого мастера, которому разрешили работать с кристаллами Swarowski, есть свой уникальный номер сертификата — по нему можно узнать подлинность кристаллов
У каждого мастера, которому разрешили работать с кристаллами Swarowski, есть свой уникальный номер сертификата — по нему можно узнать подлинность кристаллов


Альтернатива бриллиантам — массивные украшения с кристаллами Swarowski от итальянского дизайнера Андреа Мараццини, — как убеждают продавцы, сегодня женщины предпочитают крупные яркие украшения


Огромный кубок из серебра стоит 42 тысячи рублей
Огромный кубок из серебра стоит 42 тысячи рублей


Здесь представлено не только то, что можно надеть на себя, но и ювелирные изделия для дома. Например, изделия из дагестанского села Кубачи, которое известно своей серебряной посудой.


«Техника существует с XV века. Всё началось с холодного оружия, кинжалов. Но со временем техника украшения перешла с оружия на посуду. Спрос на кинжалы есть, но он уменьшился, а на посуду растёт. Особенно с XX века. Чернь на этот кубок наносить не так сложно, сложно гравировать. Чтобы получить такое изделие, нужно недели провести за гравировкой. Это всё серебро», — продавец демонстрирует тонкую работу.


Шикарные сахарницы из серебра — над всеми миниатюрными деталями мастера работают вручную 
Шикарные сахарницы из серебра — над всеми миниатюрными деталями мастера работают вручную 


Среди диковинных изделий крошечные сахарницы в виде колесниц, затейливые икорницы и даже пашотницы — подставки под яйцо пашот.


Кольцо за 5,5 миллиона и галстук Шварценеггера: в Новосибирске открылась выставка ювелирных изделий


Выставка работает как раз накануне 8 Марта и явно ориентирована на женскую аудиторию — от количества серёжек и колец голова идёт кругом. Варианты есть и самые демократичные — крупные серьги из серебра с позолотой стоят около 8 тысяч рублей.


На первый день выставки приехало много женщин старше 50 лет
На первый день выставки приехало много женщин старше 50 лет


Выставка открылась в будний день, и пока многие на работе, к прилавкам с украшениями хлынули женщины старше 55 лет — они гуляли группами и часами перемеривали весь ассортимент. Но купить что-то, кажется, решились далеко не все.

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