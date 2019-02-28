Кольцо за 5,5 миллиона и галстук Шварценеггера: в Новосибирске открылась выставка ювелирных изделий

За подобное золотое колье просят от 300 до 400 тысяч рублей





Золото и бриллианты стали неотъемлемой частью роскошного образа жизни. Если человек может выложить за маленькое колечко пару миллионов, значит у него точно есть деньги. Ежегодная выставка «Сибирский ювелир» в первый же день собрала сотни новосибирцев, которые любовались и примеряли драгоценности. Десятки производителей привезли в Экспоцентр лучшие изделия и сейчас всячески хвалят и убеждают покупателей в эксклюзивности или рассказывают, что точно такие же украшения есть у звёзд мирового шоу-бизнеса. Корреспонденты НГС прогулялись по выставке и нашли украшения, которые дороже квартиры в Новосибирске, узнали, кто подарил Арнольду Шварценеггеру галстук из серебра и где можно купить настоящий рыцарский кубок.





Несмотря на рабочий день, на «Сибирский ювелир – 2019» приехали сотни новосибирцев





В новосибирском Экспоцентре открылась выставка «Сибирский ювелир – 2019», где горожане с 28 февраля по 3 марта смогут полюбоваться изделиями из серебра и золота, увидеть блеск якутских бриллиантов и, если найдётся нужная сумма, купить ювелирные украшения.





Изделия с «якутским изумрудом» можно найти по вполне доступной цене





Ряды якутских производителей, без каких-либо сомнений, стали центром выставки — здесь собраны самые дорогие украшения, а традиционные северные узоры притягивают восхищённые взгляды посетителей. К каждому украшению у продавцов есть своя история — каждый консультант подчёркивает, что в их изделиях камни, которые можно найти только в Якутии. Их гордость — полудрагоценный камень хромдиопсид, который называют якутским изумрудом. Изделия с ним стоят относительно недорого — от 15 тысяч. Серьги от «Саха Алаас» на фото со скидкой стоят около 60 тысяч.





Якутским девушкам нужна крепкая шея — вес традиционных украшений может достигать 10 килограмм





Консультанты на выставке работают моделями и демонстрируют на себе, как изделия смотрятся не на витрине, а живьём. Огромная часть их ассортимента — это традиционные якутские украшения или обереги. Как отмечают продавцы, раньше девушки носили до 10 килограмм серебряных украшений — они защищали и приносили удачу.





Ажурное колье с россыпью топазов и аметистов стоит меньше 100 тысяч рублей





Титулы могут быть не только у знатных особ, но ещё и у ювелирных украшений. Колье «Сказка севера» с топазами и аметистами в серебре демонстрировалось на выставках, где стало одним из победителей. Эксклюзивное титулованное колье продают всего за 88 тысяч рублей — разве это много за титул?







Попытайтесь угадать, сколько стоит это скромное колечко с бриллиантом





Скромность изделия может быть обманчива — это кольцо стоит дороже, чем квартира в Новосибирске.





«Здесь эксклюзивный камень 2 карата, по характеристикам 2/2 — такие камни очень редко продаются на выставках. Он очень чистый. Идеальной чистоты — это 1/1. Такие камни очень редки, в основном это тройки и четвёрки. Такой крупный камень ещё более редкий. И цена у него хорошая — 5,5 миллиона. Такие чистые камни будут блестеть даже при плохом свете», — с улыбкой рассказывает консультант Clarity об одном из самых дорогих изделий «Сибирского ювелира».





Производители обещают, что такие украшения не просто будут радовать глаз, но и принесут удачу





В отличие от многих других ювелирных заводов якутские мастера делают ставку на этнику и к своим украшениям стараются добавить смысл — различные символы обещают привлекать к владельцу удачу, счастье или здоровье.





«Брошь и серьги с кольцом из золота, вставочки — цитрин и цирконий. Солнце — это оберег, также должен приносить процветание. Национальные изделия идут со смыслом, но есть и просто классические украшения», — рассказывают девушки об ассортименте.





Солнечный комплект стоит прилично: брошь 85 тысяч, серьги 128 тысяч, а кольцо 78 тысяч рублей, но на выставке продавцы «Узор Утум» готовы скинуть до 20%.





Носит ли свою бабочку Арнольд Шварценеггер, ювелирам неизвестно





С величественными бриллиантами соседствуют весьма забавные изделия, например галстуки-бабочки из серебра.





«Такая бабочка есть у [Юрия] Башмета, он на концертах в ней выходит, и у Шварценеггера — наш директор ему дарил, и [Ивана ] Урганта. В Якутске они расходятся на ура. Они унисекс, стоят всего 5700 рублей», — с гордостью перечисляет консультант имена всех знаменитостей, у которых есть изделия марки «Киэрге».







Раньше такие очки были у всех якутов — они не считались украшением, а были необходимостью





Что это за две большие монетки с прорезями на кожаных ремнях, догадаться непросто. Но именно так якуты представляли солнцезащитные очки.





«Это очки, чтобы снег не ослеплял глаза. Придумано ещё нашими предками, это не наше ноу-хау. Недавно подарили Ирине Хакамаде — она в восторге, носит не снимая. Раньше это была не роскошь, а необходимость, ведь солнцезащитных очков не было», — объясняет продавец. Аксессуар для эпатажных особ стоит 12 тысяч рублей.





Такие изделия делают по старинной немецкой технологии — никакого лазера, только раскалённые щипцы





Этника и роскошь соседствуют с викторианским стилем. Консультанты «Сороки» рассказывают, что сейчас покупатели всё же насытились классическими ювелирными формами и хотят экспериментировать с материалами и размерами.





Браслет из бронзы со вставками стоит около 43 тысяч рублей





«Это викторианский стиль, всё сделано в старинном исполнении и имитирует ту эпоху. В ХХI века это звучит даже странно, все думают, что это лазерная работа, но на самом деле это нажим на стекло, горячими щипцами наносится оттиск — клише, потом вручную добавляют филигрань по кругу», — рассказывают представители «Сороки».







У каждого мастера, которому разрешили работать с кристаллами Swarowski, есть свой уникальный номер сертификата — по нему можно узнать подлинность кристаллов





Альтернатива бриллиантам — массивные украшения с кристаллами Swarowski от итальянского дизайнера Андреа Мараццини, — как убеждают продавцы, сегодня женщины предпочитают крупные яркие украшения





Огромный кубок из серебра стоит 42 тысячи рублей





Здесь представлено не только то, что можно надеть на себя, но и ювелирные изделия для дома. Например, изделия из дагестанского села Кубачи, которое известно своей серебряной посудой.





«Техника существует с XV века. Всё началось с холодного оружия, кинжалов. Но со временем техника украшения перешла с оружия на посуду. Спрос на кинжалы есть, но он уменьшился, а на посуду растёт. Особенно с XX века. Чернь на этот кубок наносить не так сложно, сложно гравировать. Чтобы получить такое изделие, нужно недели провести за гравировкой. Это всё серебро», — продавец демонстрирует тонкую работу.





Шикарные сахарницы из серебра — над всеми миниатюрными деталями мастера работают вручную





Среди диковинных изделий крошечные сахарницы в виде колесниц, затейливые икорницы и даже пашотницы — подставки под яйцо пашот.











Выставка работает как раз накануне 8 Марта и явно ориентирована на женскую аудиторию — от количества серёжек и колец голова идёт кругом. Варианты есть и самые демократичные — крупные серьги из серебра с позолотой стоят около 8 тысяч рублей.





На первый день выставки приехало много женщин старше 50 лет





Выставка открылась в будний день, и пока многие на работе, к прилавкам с украшениями хлынули женщины старше 55 лет — они гуляли группами и часами перемеривали весь ассортимент. Но купить что-то, кажется, решились далеко не все.