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Что нас ждёт в марте: коммунальный рай для жильцов и строительный ад для дачников

Свежая подборка законодательных инициатив, которые работают или заработают со дня на день

Аварийные службы будут в считаные минуты реагировать на каждый звонок жильцов
Аварийные службы будут в считаные минуты реагировать на каждый звонок жильцов


Законы, которые вступают в силу в этом месяце, усложнят жизнь дачникам и коммунальщикам, зато облегчат тем, кто решит купить первое авто или получить российское гражданство. Подробнее - в нашем обзоре.


Маркировка на сигаретах стала обязательной


Март кардинально меняет жизнь табачников и тех, кто сигареты продаёт: с 1-го числа маркировка табачной продукции становится обязательной. Для производителей это означает, что штрихкод с данными о месте и времени упаковки должен стоять на каждой пачке и каждом блоке папирос, а также сигарет с фильтром и без. Для продавцов это новая угроза: пачка без кода будет считаться контрафактной и ответственность за неё понесёт реализатор. Кроме того, чтобы пробить табачную продукцию, магазинам нужны 2D-сканеры, а это дополнительные траты.


Автобусы будут возить пассажиров по лицензии


Без разрешительной бумаги возить людей в путешествия и даже на работу автобусам уже нельзя
Без разрешительной бумаги возить людей в путешествия и даже на работу автобусам уже нельзя


С марта пассажирские автобусы подсядут на лицензию: разрешительную бумагу обязаны иметь компании, занимающиеся перевозками школьников, туристов, работников предприятий, а также выполняющие заказные маршруты. Закон не трогает лишь автобусы госструктур и автобусы, маршруты которых не проходят по дорогам общего пользования.


За отсутствие лицензии физическое лицо заплатит штраф 50 тысяч рублей, предприниматель — 100 тысяч, а юридическое лицо — 400 тысяч рублей. Во второй раз нарушителю грозит конфискация автобуса или запрет на перевозку в течение трех месяцев.


Закон, который ускорит аварийные службы ЖКХ


Для аварийных бригад и служб, обслуживающих многоквартирные дома, вводится целый ряд правил. Если они реально начнут работать, то жизнь жильцов станет похожа на коммунальный рай! Ведь отныне:


  • дежурные должны отвечать на звонки в течение пяти минут или перезванивать/отвечать на голосовые и электронные сообщения в течение 10 минут;
  • заявка о коммунальном ЧП регистрируется по телефону — для этого разговор с аварийной службой должен записываться;
  • о грядущих работах собственников жилья аварийные службы будут предупреждать в течение получаса с момента регистрации заявки;
  • аварийщики должны приезжать на место в течение 30 минут с момента регистрации заявки;
  • мелкие неисправности должны чиниться круглосуточно. На ликвидацию засоров в системе водоотведения отводится два часа, на коммунальную аварию в масштабах дома — до трех суток;
  • ликвидировать засор в мусоропроводе необходимо за 23 часа.


Разрешение на дачный домик


Захотели дом на даче? Расскажите об этом главе местной администрации
Захотели дом на даче? Расскажите об этом главе местной администрации


Вступает в силу еще один блок поправок, разделивших россиян на дачников и огородников. Если вы владелец дачного участка и решите вдруг построить дом или снести существующий, то вам придется уведомить чиновников о своих планах: лично, заказным письмом, через госуслуги или МФЦ. При хорошем сценарии в течение семи дней власти дают добро, тогда вы готовите техплан и начинаете большую стройку. Только помните, что дом должен быть не выше 20 метров (и не более трех этажей), а земля не должна относиться к водоохранной зоне или зоне аэропорта. Как только стройка закончится, вам придется писать в администрацию снова. Жирный бонус за все бюрократические мучения — возможность прописаться на своей даче. Огородникам такое не дозволено.


Строить без спроса по-прежнему можно баню, беседку или сарай.


«Первый» и «Семейный» автомобили — снова для всей страны


С сегодняшнего дня возобновляется программа льготного кредитования на авто для тех, кто покупает машину впервые или семей с двумя детьми и более. Последний год она действовала только на Дальнем Востоке, а с 1 марта будет вновь для всей страны.


По программе можно купить машину стоимостью до 1 миллиона рублей (в прошлом году — до 1,45 миллиона рублей). Планку опустили для того, чтобы поддержать массовый сегмент автомобилей и сконцентрировать поддержку на социально приоритетных слоях населения — именно так Владимиру Путину объяснил глава Минпромторга Денис Мантуров на встрече в конце февраля. Размер скидок на первоначальный взнос не меняется: 25% — для ДФО и 10% — остальным регионам. Совокупный бюджет программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в 2019 году — 3 миллиарда рублей.


Duty Free присоседят к таможне


В Duty Free могут делать покупки только пассажиры 
В Duty Free могут делать покупки только пассажиры 


С 4-го числа новые правила торговли вводятся с для магазинов Duty Free: теперь торговые залы обязаны быть в зоне таможенной границы. Иными словами, покупки могут делать только пассажиры воздушных и речных портов — те, кто въезжает в РФ или покидает её пределы.


Во многих аэропортах и раньше действовала систем прохода в «Дьютик» при наличии паспорта и посадочного талона, однако в конце 2018 года правительство расширило зону Duty Free, добавив морские и речные пункты (раньше были только аэропорты) и пополнив список воздушных гаваней. Магазины, где можно купить алкоголь, табак, технику, ювелирные украшения, часы и прочее без наценок и налогов, недавно открылись в Перми, Уфе, Чите, Москве (дополнительные бутики в Шереметьево и Домодедово).


Гражданство РФ по упрощёнке


29 марта у Владимира Путина появится право решать, кто может получить российское гражданство в упрощенном порядке. Об этом говорится в поправке к закону «О гражданстве РФ», там же используется формулировка «в гуманитарных целях» — то есть инициатива в первую очередь работает на соотечественников, проживающих в странах со сложной политической обстановкой, где происходят смена режима или вооруженные конфликты.


Ожидается, что закон облегчит процедуру получения гражданства для жителей юго-востока Украины. Кроме того, по упрощёнке полноправными россиянами станут участники программы переселения соотечественников, получившие разрешение на временное проживание в России или вид на жительство. Они могут подать заявление по месту фактического проживания.

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