«Старьё бьёт новьё»: живой BMW за 1 миллион против «Форда» из салона

В новом выпуске проекта «Старьё бьёт новьё» — 1 миллион рублей и автомобили, которые можно за него купить. Это новенький Ford Fiesta и 6-летний BMW 3-Series. Разные классы, разный уровень, но нечто общее все-таки есть — компактность, управляемость, европейские гены (Ford хоть и американская марка, но Fiesta — модель сугубо для Европы). Недаром такие «Форды» называют «BMW для бедных». На новый нормальный Focus нашего миллиона уже не хватит, поэтому и рассматриваем Fiesta, этакий его уменьшенный вариант. Подробнее разберемся в обзоре НГС.АВТО.

Несмотря на кажущуюся миниатюрность «Фиесты» и мимимишность её внешнего вида, это вполне универсальный городской автомобиль, юркий, управляемый и комфортный на новосибирских дорогах, с клиренсом под 17 сантиметров. Ранее я тестировал Ford Fiesta, и машина показалась мне интересной.

Рассмотрим хорошую комплектацию Titanium и кузов седан за 1 025 000 рублей. У нас 1,6-литровый 120-сильный мотор, передний привод и 6-ступенчатый робот. Первую сотню автомобиль берет за 10,7 секунды, в городе расходует всего 7,8 литра бензина на 100 километров.

Литые колесные диски, светодиодные ходовые огни, противотуманки, электрообогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, датчики дождя и света, самозатемняющееся зеркало заднего вида, система курсовой устойчивости, 4 подушки безопасности. Неплохо для В-класса.

Материалы салона хороши, тут Fiesta выигрывает у соперников в классе. Кожаный руль с обогревом, кожаный рычаг АКП, климат-контроль, центральный подлокотник, круиз, подогрев сидений, аудиосистема с «блютузом» и голосовым управлением.

Главная проблема автомобиля (длина 4409 мм, ширина 1722 мм) — конечно, недостаток пространства в салоне. Сзади мало места для ног, а впереди плечистые мужчины будут тереться друг о друга. Но если вы не слишком крупный человек и у вас небольшая семья, этот недостаток не будет критичным.

Багажник объемом 455 литров радует своим удобством и переплюнет некоторые багажники в более габаритных авто. А клиренс в 16,7 сантиметра при короткой базе и небольших свесах — это залог успешного передвижения по заснеженным дворам и огромным ямам.

Но кому-то жалко будет отдать миллион рублей за такую маленькую машинку, хоть и новую. Можно открыть для себя премиальный мир BMW и посмотреть на третью серию всего лишь в 6-летнем возрасте. Вот например, экземпляр 2013 года выпуска 6-го поколения с 2-литровым 184-сильным бензиновым турбодвигателем, автоматом и задним приводом.

Этот BMW по-прежнему выглядит как новый, «трешка» не сильно изменилась после обновления. Уважение и престиж на дороге не сравнить с крошечной «Фиестой». Автомобиль крупнее и просторнее, 4624 мм длины, 1811 мм ширины. Но клиренс BMW всего 14 сантиметров, и «Фиеста» явно будет себя лучше чувствовать на сибирских просторах.

BMW, разумеется, динамичней и интересней в управлении. До сотни разгоняется за 7,3 секунды. При этом в городе расходует по паспорту те же 8 литров бензина. Сгладить недостатки заднего привода помогут система курсовой устойчивости, антипробуксовочная система, система распределения тормозного усилия, вспомогательная система торможения. В машине 6 подушек безопасности.

По оснащению «трешка» существенно впереди. Кожаные сиденья, электропривод сидений, кнопка запуска двигателя, двухзонный климат, круиз, обогрев руля, передние и задние парктроники, датчики дождя и света, мультимедийная система с джойстиком управления.

Есть спортивный режим движения, биксеноновые фары снабжены омывателями, в поворотах работает динамическая подсветка. Багажник чуть побольше: 480 литров. Теплится надежда, что этот 6-летний относительно простой BMW не будет сыпаться сразу после покупки. Итак, за 1 миллион мы покупаем новенький Ford — экономичный, технологичный и комфортный, но не слишком просторный. Или останавливаемся на престижном быстром BMW с соответствующими затратами на обслуживание и рисками серьезных поломок и низкой ликвидности при перепродаже.

Что выбрать за 1 миллион рублей? Новый Ford Fiesta

6-летний BMW 3-Series