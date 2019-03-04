Весна бьет в голову: невролог — о том, как пережить смену сезона

Снегопады и серость — картина картина. Это отчасти объясняет хмурость местных жителей





Труднее просыпаться, чаще болит голова, повысилась утомляемость. Замечали за собой это в последнее время? Всё дело в погоде! А точнее — в вашей метеозависимости. О том, кто наиболее чувствителен к изменениям погоды, почему так происходит и как с этим справиться, нашим коллегам 59.RU рассказала доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии ПГМУ Юлия Каракулова.







Профессор считает, что здоровый человек должен адекватно реагировать на природные изменения





— Метеозависимость — это болезнь?







— С научной точки зрения, — это определенное избыточное реагирование человека на изменения условий окружающей среды. Такое реагирование распространено среди нашего населения, люди часто говорят: «Я чувствую изменения погоды». Связано это с работой вегетативной нервной системы — она обеспечивает саморегуляцию процессов внутри человеческого организма и его реакцию на происходящее вокруг.







Здоровый человек, со слов профессора, должен адекватно реагировать на природные изменения. Меняется погода — меняются параметры гомеостаза (саморегулирующийся процесс, с помощью которого биологические системы поддерживают внутреннюю стабильность, приспосабливаясь к оптимальным для выживания условиям. — Прим. авт.): давление, пульс, терморегуляция и другое. И это нормально.







Если же человек чувствует природные изменения, это, как правило, связано либо с наличием хронического заболевания, либо с неправильной работой вегетативной нервной системы. По мнению Юлии Каракуловой, к «избыточному ощущению себя» больше склонны люди с тревожным характером. Им профессор советует воспользоваться простыми психологическими методами. Например, от неприятных самоощущений может помочь какое-то приятное отвлечение: разговор с другом, поход в спортзал или на танцы. Реже нужны успокоительные таблетки — но последние следует принимать, проконсультировавшись с врачом.





Доступное и действенное лекарство от плохого самочувствия — разговор с любимым человеком

Отдельная тема — погодные катаклизмы. На них реагируют уже многие. Дело в том, что из-за резкой смены температуры организм не успевает перестроиться, давление поднимается или падает.







— В каком возрасте человек может почувствовать изменения состояния при смене погоды?







— Возрастной критерий тоже связан с вегетативной нервной системой. Проблемами с ней страдают в определенные периоды жизни. Первая категория — подростки, у них меняется гормональный фон. Именно в этот период проверяется, насколько эта система хорошо заложилась и работает. Подростки часто еще не адаптированы к погодным изменениям, у них может болеть голова, появляться избыточное потоотделение, «стучать» сердце. Часто так проявляется вегетативная дистония.





Подростки — уязвимая категория в отношении метеозависимости

Также люди менее защищены в климактерический период. Он, кстати, бывает и у мужчин — вне зависимости от пола в период с 50 до 55 лет у человека меняется гормональный фон. Профессор говорит: в организме в это время начинается настоящий хаос, из-за потери гормонов он перестраивается и становится более уязвим и чувствителен к погоде, проявляются «молчащие» болезни, обостряются хронические. В это время часто поднимается давление, а если это не контролировать, есть риск возникновения гипертонической болезни и ее осложнений — острых инфарктов и инсультов.







— Связана ли смена настроения со сменой сезона? Если да, то в какое время года человеку становится радостнее, а в какое — наоборот? Можно ли это исправить витаминами и питанием?





— Если мы рассмотрим нашу планету по количеству солнечных дней в году, то самые «солнечные» люди — это итальянцы, мексиканцы. Они на самом деле самые веселые, у них практически нет депрессий, они пьют меньше таблеток. Если взять Швецию, Данию, Финляндию, ну и наш север тоже — всё наоборот.





Больше солнца — больше счастья

Здесь дело тоже в гормонах. Все процессы зависимы от выделения гормональных и трансмиттерных веществ (химических веществ, выделяемых нервными клетками. — Прим. авт.). Солнце же активирует серотонин — гормон счастья. Так как зимой нам не хватает солнечного излучения, в это время люди больше склонны к апатии, у них пропадает желание что-либо делать. Проще говоря, меньше солнца — больше депрессий.







Кроме того, в стволе мозга человека есть ретикулярная формация — по-простому, энергетическая батарейка. Она может «заряжаться» во сне, от положительных эмоций или спорта. Когда человек работает на износ, принимает большое количество информации и мало спит, такая батарейка садится, и силы заканчиваются. В это время мозг не работает с системой адаптации организма и может усилиться метеозависимость. Самое главное и простое в таком случае — поддерживать режим труда и отдыха. У работающих людей отпуск должен быть несколько раз в год.







— Как сон влияет на восприятие смены погоды?







— 1% людей чувствует себя хорошо, если спит 4,5 часа. 70% нужно 6–7,5 часа. Этого хватает, чтобы переработать информацию и восстановить память, органы накопят энергию, чтобы пережить день. Есть и люди, которым надо спать еще больше.





Нужно переработать информацию? Спите!





— Почему при смене погоды тело «ломит»? Как такие ощущения объясняются физиологически? Что с этим делать, как снять такое состояние?







— У некоторых людей уже есть болезнь, и во время смены погоды недуг будет обостряться. Например, артрит — болезнь суставов. Когда погода меняется, организм чувствует это через суставы — в них выделяются эндогенные болевые вещества (кислород, натрий, калий, фосфор. — Прим. авт.). Нужно принимать профилактическое лечение от основной болезни своевременно под контролем врача.







— Почему в снегопад с утра голова «железная» и «тяжелая»? Как такие ощущения объясняются физиологически? Что с этим делать, как снять такое состояние?







— Речь наверняка о голове в «тисках», когда она болит диффузно. Чаще это происходит во второй половине дня, после нагрузки и повышенной ответственности — это называется «головная боль напряжения», она связана с умственным, эмоциональным напряжением. Такая боль носит больше психогенный характер.







Если вы «перегрузились» на работе, то выйдя с нее в солнечный день и встретив друга или любимого человека, вы просто забудете о головной боли. Так происходит из-за выработки дофамина и серотонина.





Даже в такие снегопады можно чувствовать себя счастливым и здоровым

— Получается, проблема решается, когда человек просто меняет среду?







— Она решается, но надо, чтобы человек это понимал. Поэтому важна когнитивно-поведенческая терапия — какая бы болезнь у человека ни была, главное — разъяснить ему, почему она возникает. Иногда помогает душ или массаж головы. Без таблеток.







— Почему перед дождем и снегом болят переломы и спайки? Сколько лет после переломов и трещин будет болеть место переломов?







— У нас в регионе мало солнца, следовательно, недостаток витамина D — отсюда развитие остеопороза, повышенной ломкости костей. Поэтому люди с недостатком витамина D могут ломать кости чаще, чем другие.







При срастании костей после перелома образуется костная мозоль — это считается здоровой костью, но ее ощущают ткани вокруг, поэтому могут возникнуть неприятные ощущения. Это не связано с дождем. А когда у человека стресс, чувствительность к старым травмам может тревожить всю жизнь. Невролог проводит аналогию с фантомными болями: после ампутации конечности она может болеть, хотя ее уже нет. Совет: не зацикливайтесь.





Даже такой сильный дождь не способен вызвать боли в местах бывших переломов

— Может ли весной усиливаться аритмия?







— Может. Любое проявление, которое усиливается, нуждается в проверке: если это болезнь — нарушения ритма сердца, от чего бывают инфаркты и инсульты, нужно экстренно обращаться за медицинской помощью к терапевту и кардиологу. Если же это проявление вегетативной дистонии, при хороших условиях пройдет само.

Если чувствуете нарушения ритма сердца, не думайте о погоде и идите к врачу

— Весной и осенью на руках появляются синяки. Может ли это быть следствием вегетососудистой дистонии?







— Это плохо. В таком случае необходимо исследовать систему крови, обратиться и дообследоваться у терапевта и гематолога. Если возникает сеточка на коже как усиление сосудистого рисунка — это называется сетчатое ливедо — также необходимо обследоваться.







Синяки на теле — не симптомы метеозависимости. Если они под глазами, то это может быть астенией (болезненным состоянием, проявляющимся повышенной утомляемостью и истощаемостью с крайней неустойчивостью настроения, ослаблением самообладания. — Прим. авт.).







— Как правильно поднимать давление, чтобы голову не «порвало на части»?







— Когда человек встает, давление повышается, когда ложится — наоборот. Можно растереть виски, ушные раковины, сильно нажать на место между большим и указательным пальцами. Также поможет кофе, крепкий чай. Можно полежать, чтобы голова была внизу, а ноги вверху — кровь притекает к голове. Можно принять адаптогены — например, маралий корень или женьшень — они повысят давление.





Попробуйте перечисленные выше способы и измерьте давление еще раз

— Становится ли кому-то плохо из-за солнечной погоды?







— Пациенты с мигренью чувствительны к солнцу, весной у них бывает обострение.







— Почему при выходе на улицу в солнечную погоду кто-то чихает?







— Это фотосенситивность. Через зрение к нам попадает солнечный свет, укладывается в определенные структуры мозга. У затылочной доли есть тесная связь с медиальными (серединными. — Прим. авт.) структурами, которые отвечают за чиханье. Это даже хорошо. У человека поднимается настроение, когда он чихает на солнце.





Чихаете на солнце? Не переживайте! Этому есть научное объяснение



