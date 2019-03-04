интервью

Весна бьет в голову: невролог — о том, как пережить смену сезона

Почему в межсезонье «чугунная» голова и ломит кости, рассказывает завкафедрой неврологии

Снегопады и серость — картина картина. Это отчасти объясняет хмурость местных жителей
Снегопады и серость — картина картина. Это отчасти объясняет хмурость местных жителей


Труднее просыпаться, чаще болит голова, повысилась утомляемость. Замечали за собой это в последнее время? Всё дело в погоде! А точнее — в вашей метеозависимости. О том, кто наиболее чувствителен к изменениям погоды, почему так происходит и как с этим справиться, нашим коллегам 59.RU рассказала доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии ПГМУ Юлия Каракулова.


Профессор считает, что здоровый человек должен адекватно реагировать на природные изменения
Профессор считает, что здоровый человек должен адекватно реагировать на природные изменения


— Метеозависимость — это болезнь?


— С научной точки зрения, — это определенное избыточное реагирование человека на изменения условий окружающей среды. Такое реагирование распространено среди нашего населения, люди часто говорят: «Я чувствую изменения погоды». Связано это с работой вегетативной нервной системы — она обеспечивает саморегуляцию процессов внутри человеческого организма и его реакцию на происходящее вокруг.


Здоровый человек, со слов профессора, должен адекватно реагировать на природные изменения. Меняется погода — меняются параметры гомеостаза (саморегулирующийся процесс, с помощью которого биологические системы поддерживают внутреннюю стабильность, приспосабливаясь к оптимальным для выживания условиям. — Прим. авт.): давление, пульс, терморегуляция и другое. И это нормально.


Если же человек чувствует природные изменения, это, как правило, связано либо с наличием хронического заболевания, либо с неправильной работой вегетативной нервной системы. По мнению Юлии Каракуловой, к «избыточному ощущению себя» больше склонны люди с тревожным характером. Им профессор советует воспользоваться простыми психологическими методами. Например, от неприятных самоощущений может помочь какое-то приятное отвлечение: разговор с другом, поход в спортзал или на танцы. Реже нужны успокоительные таблетки — но последние следует принимать, проконсультировавшись с врачом.


Доступное и действенное лекарство от плохого самочувствия — разговор с любимым человеком
Доступное и действенное лекарство от плохого самочувствия — разговор с любимым человеком

Отдельная тема — погодные катаклизмы. На них реагируют уже многие. Дело в том, что из-за резкой смены температуры организм не успевает перестроиться, давление поднимается или падает.


— В каком возрасте человек может почувствовать изменения состояния при смене погоды?


— Возрастной критерий тоже связан с вегетативной нервной системой. Проблемами с ней страдают в определенные периоды жизни. Первая категория — подростки, у них меняется гормональный фон. Именно в этот период проверяется, насколько эта система хорошо заложилась и работает. Подростки часто еще не адаптированы к погодным изменениям, у них может болеть голова, появляться избыточное потоотделение, «стучать» сердце. Часто так проявляется вегетативная дистония.


Подростки — уязвимая категория в отношении метеозависимости
Подростки — уязвимая категория в отношении метеозависимости

Также люди менее защищены в климактерический период. Он, кстати, бывает и у мужчин — вне зависимости от пола в период с 50 до 55 лет у человека меняется гормональный фон. Профессор говорит: в организме в это время начинается настоящий хаос, из-за потери гормонов он перестраивается и становится более уязвим и чувствителен к погоде, проявляются «молчащие» болезни, обостряются хронические. В это время часто поднимается давление, а если это не контролировать, есть риск возникновения гипертонической болезни и ее осложнений — острых инфарктов и инсультов.


— Связана ли смена настроения со сменой сезона? Если да, то в какое время года человеку становится радостнее, а в какое — наоборот? Можно ли это исправить витаминами и питанием?


— Если мы рассмотрим нашу планету по количеству солнечных дней в году, то самые «солнечные» люди — это итальянцы, мексиканцы. Они на самом деле самые веселые, у них практически нет депрессий, они пьют меньше таблеток. Если взять Швецию, Данию, Финляндию, ну и наш север тоже — всё наоборот.


Больше солнца — больше счастья
Больше солнца — больше счастья

Здесь дело тоже в гормонах. Все процессы зависимы от выделения гормональных и трансмиттерных веществ (химических веществ, выделяемых нервными клетками. — Прим. авт.). Солнце же активирует серотонин — гормон счастья. Так как зимой нам не хватает солнечного излучения, в это время люди больше склонны к апатии, у них пропадает желание что-либо делать. Проще говоря, меньше солнца — больше депрессий.


Кроме того, в стволе мозга человека есть ретикулярная формация — по-простому, энергетическая батарейка. Она может «заряжаться» во сне, от положительных эмоций или спорта. Когда человек работает на износ, принимает большое количество информации и мало спит, такая батарейка садится, и силы заканчиваются. В это время мозг не работает с системой адаптации организма и может усилиться метеозависимость. Самое главное и простое в таком случае — поддерживать режим труда и отдыха. У работающих людей отпуск должен быть несколько раз в год.


— Как сон влияет на восприятие смены погоды?


— 1% людей чувствует себя хорошо, если спит 4,5 часа. 70% нужно 6–7,5 часа. Этого хватает, чтобы переработать информацию и восстановить память, органы накопят энергию, чтобы пережить день. Есть и люди, которым надо спать еще больше.


Нужно переработать информацию? Спите!
Нужно переработать информацию? Спите!


— Почему при смене погоды тело «ломит»? Как такие ощущения объясняются физиологически? Что с этим делать, как снять такое состояние?


— У некоторых людей уже есть болезнь, и во время смены погоды недуг будет обостряться. Например, артрит — болезнь суставов. Когда погода меняется, организм чувствует это через суставы — в них выделяются эндогенные болевые вещества (кислород, натрий, калий, фосфор. — Прим. авт.). Нужно принимать профилактическое лечение от основной болезни своевременно под контролем врача.


— Почему в снегопад с утра голова «железная» и «тяжелая»? Как такие ощущения объясняются физиологически? Что с этим делать, как снять такое состояние?


— Речь наверняка о голове в «тисках», когда она болит диффузно. Чаще это происходит во второй половине дня, после нагрузки и повышенной ответственности — это называется «головная боль напряжения», она связана с умственным, эмоциональным напряжением. Такая боль носит больше психогенный характер.


Если вы «перегрузились» на работе, то выйдя с нее в солнечный день и встретив друга или любимого человека, вы просто забудете о головной боли. Так происходит из-за выработки дофамина и серотонина.


Даже в такие снегопады можно чувствовать себя счастливым и здоровым
Даже в такие снегопады можно чувствовать себя счастливым и здоровым

— Получается, проблема решается, когда человек просто меняет среду?


— Она решается, но надо, чтобы человек это понимал. Поэтому важна когнитивно-поведенческая терапия — какая бы болезнь у человека ни была, главное — разъяснить ему, почему она возникает. Иногда помогает душ или массаж головы. Без таблеток.


— Почему перед дождем и снегом болят переломы и спайки? Сколько лет после переломов и трещин будет болеть место переломов?


— У нас в регионе мало солнца, следовательно, недостаток витамина D — отсюда развитие остеопороза, повышенной ломкости костей. Поэтому люди с недостатком витамина D могут ломать кости чаще, чем другие.


При срастании костей после перелома образуется костная мозоль — это считается здоровой костью, но ее ощущают ткани вокруг, поэтому могут возникнуть неприятные ощущения. Это не связано с дождем. А когда у человека стресс, чувствительность к старым травмам может тревожить всю жизнь. Невролог проводит аналогию с фантомными болями: после ампутации конечности она может болеть, хотя ее уже нет. Совет: не зацикливайтесь.


Даже такой сильный дождь не способен вызвать боли в местах бывших переломов
Даже такой сильный дождь не способен вызвать боли в местах бывших переломов

— Может ли весной усиливаться аритмия?


— Может. Любое проявление, которое усиливается, нуждается в проверке: если это болезнь — нарушения ритма сердца, от чего бывают инфаркты и инсульты, нужно экстренно обращаться за медицинской помощью к терапевту и кардиологу. Если же это проявление вегетативной дистонии, при хороших условиях пройдет само.

Если чувствуете нарушения ритма сердца, не думайте о погоде и идите к врачу
Если чувствуете нарушения ритма сердца, не думайте о погоде и идите к врачу

— Весной и осенью на руках появляются синяки. Может ли это быть следствием вегетососудистой дистонии?


— Это плохо. В таком случае необходимо исследовать систему крови, обратиться и дообследоваться у терапевта и гематолога. Если возникает сеточка на коже как усиление сосудистого рисунка — это называется сетчатое ливедо — также необходимо обследоваться.


Синяки на теле — не симптомы метеозависимости. Если они под глазами, то это может быть астенией (болезненным состоянием, проявляющимся повышенной утомляемостью и истощаемостью с крайней неустойчивостью настроения, ослаблением самообладания. — Прим. авт.).


— Как правильно поднимать давление, чтобы голову не «порвало на части»?


— Когда человек встает, давление повышается, когда ложится — наоборот. Можно растереть виски, ушные раковины, сильно нажать на место между большим и указательным пальцами. Также поможет кофе, крепкий чай. Можно полежать, чтобы голова была внизу, а ноги вверху — кровь притекает к голове. Можно принять адаптогены — например, маралий корень или женьшень — они повысят давление.


Попробуйте перечисленные выше способы и измерьте давление еще раз
Попробуйте перечисленные выше способы и измерьте давление еще раз

— Становится ли кому-то плохо из-за солнечной погоды? 


— Пациенты с мигренью чувствительны к солнцу, весной у них бывает обострение.


— Почему при выходе на улицу в солнечную погоду кто-то чихает?


— Это фотосенситивность. Через зрение к нам попадает солнечный свет, укладывается в определенные структуры мозга. У затылочной доли есть тесная связь с медиальными (серединными. — Прим. авт.) структурами, которые отвечают за чиханье. Это даже хорошо. У человека поднимается настроение, когда он чихает на солнце.


Чихаете на солнце? Не переживайте! Этому есть научное объяснение
Чихаете на солнце? Не переживайте! Этому есть научное объяснение


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