Повелитель «Медведей»: кузнец из Новосибирска стал успешным бизнесменом благодаря Instagram жены

Денис Кузнецов родился в Омске и после армии перепробовал много профессий: работал кладовщиком, промышленным альпинистом, дворником, строителем. И в итоге пришёл в профессию, которая делает его фамилию говорящей: стал кузнецом. Начинал с художественной ковки в 2006 году. По его словам, условия работы в этой профессии были скотскими, как и его начальники, которым часто приходилось «бить морду». В 2015 году он не выдержал и решил переехать из Омска в Новосибирск, где первые пару месяцев жил в кузнице. Сменив несколько работ, он решил попробовать открыть своё дело. В итоге в Новосибирске он построил свой бизнес — во многом благодаря жене. Журналист НГС.БИЗНЕС узнала у него, как он обходился год без собственного пневматического молота, в какую страну нельзя отправить его ножи и какого развития для своего бизнеса он хочет.

Денис Кузнецов — владелец мастерской Bronze Berloga, которая делает и отправляет по миру ножи, топоры и другие изделия: всего за три года существования — около 3 тысяч. В кузнице работают 12 человек, а у странички кузницы в Instagram около 120 тысяч подписчиков. Минимальная цена ножа — от 14 тысяч рублей. Сейчас Кузнецов — предприниматель, изделия которого люди готовы ждать месяцами. Но, прежде чем стать успешным, ему пришлось многое пройти.

К своему делу Денис Кузнецов шёл девять лет. Он признаётся, что пытался открыть свою кузницу и в Омске, но там ему не удалось добиться успеха: «Там мастерских много. Нет имени — нет денег» Фото: Александр Ощепков

Денис Кузнецов родился в Омске и работал там после армии, начал заниматься ковкой с 2006 года. «Старший сержант запаса, создающий оградки. Круто же! Постоянные ожоги, пыль, грязь, большие объёмы и мизерная зарплата. Условия скотские, как и почти все мои начальники. И знаете, я не молчал. У меня не только характер тяжёлый, но и рука. И я бил морды. Лишался работы, снова находил, бил скотские морды, опять увольняли. Мотался по кузням до 2015 года. Успевая подрабатывать дворником, охранником, каменщиком, литейщиком и даже промышленным альпинистом.

А в детстве я грезил космосом: полётами среди звёзд, орбитальными лифтами», — так описал в Instagram свои метания владелец бизнеса.

Денис начинал заниматься топорами, но сейчас чаще всего заказывают ножи Фото: Александр Ощепков

В разговоре он пояснил, что «бил морды» из-за обострённого чувства социальной справедливости, потому что работал не один и ему было не всё равно. Например, на одном месте работы владелец кузницы был должен коллективу 500 тысяч рублей. «Они работают, молчат. Им 45–50 лет, умеют, по сути, только это, идти с семьями что-то искать — уже не очень. А я — ни кола, ни двора, что я потеряю? Профессия такая: не получится там, получится в другом месте. Кузницы хорошие есть, но из хороших никто не уходит, а если люди не уходят, то как туда устроиться?!» — рассуждает Денис Кузнецов. Устав от маленьких зарплат и плохих условий, он решил переехать в Новосибирск в 2015 году — думал, что город большой, денег больше и люди другие.

Сейчас в мастерской работают 12 человек: кожевники, слесари-сборщики, кузнецы Фото: Александр Ощепков

«Ни фига. Денег больше, а люди не совсем другие. Конечно, не в пустоту прыгал, позвонил, узнал, сказали: "Приезжай, много работы". Я приехал, мне говорят: "Сделай что-нибудь, чтобы я *****" (удивился. — Прим. ред.). А как? Мне металл-то не дают, это же не заказ: только то, что остаётся. Я собрал здоровенный мангал — летучий корабль. Но проблема в том, что если ты делаешь что-то не по заказу, то это нужно продать. Не знаю, продал он его уже или нет. Хотел заказов, чтобы квартиру снять, чтобы тупо на еду было», — вспоминает Кузнецов.

Заказов ему особо не давали, и Денис разозлился. За полтора месяца работы в Новосибирске он заработал 50 тысяч рублей, жил всё время в цеху, иногда ездил мыться к друзьям. «Повредил ногу, когда лез за шуруповёртом, ударился о металлическую лестницу: подумаешь, гематома да гематома, а там, получается, внутреннее рассечение было. Я как мужик, который "к врачу не идём, пока копьё не мешает спать". Через две недели всё же вызвал скорую. После операции ещё недели две похромал, надо же как-то жить, что-то делать. Начал искать кузницы, устроился в другую, научился делать топоры. Поработали, не сошлись характерами, перешёл опять в другую. Там совсем я денег не видел, думаю: всё, край», — описывает свои перипетии в Новосибирске мастер. Тогда Денис Кузнецов стал сам пытаться искать заказы. По его словам, свой первый заказ — валочный топор — он украл из комментариев в соцсетях. Увидел у конкурентов, что они долго не отвечают клиенту, который спрашивает цену, и написал ему сам. Так постепенно он стал работать на себя.

«В августе 2016 года жена меня всё-таки заставила завести Instagram. Я думал: «Фу, Instagram — бабская фигня». Долго сопротивлялся. Думал, что все во "ВКонтакте". Долго я его раскачивал», — вспоминает Кузнецов. В итоге раскачать получилось, а жена по-прежнему помогает в его ведении и сейчас учится на SMM-специалиста. Самым сложным на первом этапе создания своего дела Кузнецов считает поиск заказов и нехватку нужного оборудования.

«Когда я уже в своё помещение заехал, у меня был фрезерный станок, ленточная пила — много чего было, кроме молота. С этим были проблемы, и уже куча долгов к тому моменту накопилось. Нужны были заказы. У меня свой молот появился только прошлым летом. Год без молота — это кошмар был! Когда нет молота, конечно, можно всё это руками делать. Ходить как гориллы потом, с руками до пят. Это очень тяжёлая работа, поэтому приходилось где попало ковать — даже парню в Барнаул сталь отправлял, он мне пластины делал, на ТЭЦ ездил, на ГЭС. Арендовал кузницу, в которой до этого работал», — перечисляет трудности создатель кузницы.

Изначально он делал топоры и тесаки, а потом один из первых заказчиков захотел себе реплику ножа американского мастера. После того как Кузнецов выложил фотографию изделия в Instagram, чаще стали заказывать именно ножи. А теперь они пользуются наибольшей популярностью у клиентов.

Каждая работа индивидуальна Фото: Александр Ощепков

«Это был первый "Медведь" (название ножа. — Прим. ред.), я его выложил в Instagram, и попёрли ножи. Сейчас "Медведя" не узнать: совсем изменил его — как говорится, воруй как художник, но всё-таки имей совесть», — смеётся Кузнецов. За 3 года по всему миру — за исключением стран, где есть ограничения, — он отправил около 3 тысяч изделий. Вложения в бизнес за это время Кузнецов оценивает в 2–2,5 миллиона рублей. Возможно, клиентов было бы больше, если бы не особенности законов в некоторых уголках мира. «Например, нож кухонный, но у них считается холодным оружием. Допустим, в Австрию вы никогда не отправите ничего такого. И Иран: они и заплатить не могут (транзакции идут через дубайские банки, с большой комиссией идут), и отправить им ничего нельзя. На ножи я сейчас делаю сертификаты», — сообщает Кузнецов.

В одном из помещений мастерской работают кожевники, которые изготавливают ножны Фото: Александр Ощепков

По его словам, основные заказы всё равно из России, поэтому создатель бизнеса хочет выйти в больших объёмах на США, Европу, Арабские Эмираты. Сейчас в кузнице работают 12 человек: есть кожевники, слесари-сборщики, кузнецы. Денис Кузнецов отмечает, что сложно подбирать сотрудников: «До сих подбираю. У некоторых просто руки из жопы, с этим ничего не поделаешь, хоть он и старается изо всех сил. Иногда мне кажется, что проще всех поувольнять и самому всё делать, но это уже застой будет. И сейчас мастерская в небольшом застое, потому что мне тупо не хватает времени на всё. Хочется развиваться. Я очень сильно радовался, что наконец второй пневматический молот приобрел. Скоро поставим», — говорит хозяин кузницы.

Денис Кузнецов радуется, что скоро установит второй молот Фото: Александр Ощепков