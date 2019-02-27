Зима сделала ручкой: 15 лучших снежных и морозных фото

На этой неделе в Новосибирск придёт весна — совсем скоро городские улицы зальёт талая вода, деревья зацветут, а в парках и скверах вновь зазвучит пение птиц. За три зимних месяца погода не раз пугала новосибирцев жгучими морозами, метелями и снегопадами, но взамен подарила им уютное новогоднее настроение, волшебные узоры на окнах, ярко-голубое небо и огненные закаты, которые удалось запечатлеть фотографам НГС. Их лучшие зимние снимки — в нашей подборке.

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Ещё в ноябре на Новосибирск обрушились сильные снегопады — они окутали деревья волшебным белым покрывалом.

Фото: Александр Ощепков / НГС

В морозы многим новосибирцам пришлось сидеть дома. А некоторые попытались ими насладиться — и отправились на известный эксперимент с кипятком. Мы тоже не остались в стороне и сделали эффектный видеоролик.

Фото: Александр Ощепков / НГС

Те, кто не побоялись февральских морозов, отправились на фестиваль иглу — десятки участников соорудили на Обском море целый город для эскимосов.

Фото: Александр Ощепков / НГС

Зима порадовала нас не только огненными закатами, но и яркими, хоть и поздними рассветами. В «инстаграмах» новосибирцев то и дело мелькали рассветы самых разных цветов.

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Главный зимний праздник новосибирцы тоже отметили с размахом — на городских улицах часто можно было встретить ряженых прохожих, а перед Новым годом прошёл целый парад Дедов Морозов.

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Главное зимнее развлечение — каток. Главный каток в Новосибирске второй год подряд открывали в Центральном парке.

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Ну а главная ёлка на площади Ленина радовала новосибирцев своими разноцветными огнями — они были настолько большими и яркими, что за ними саму ёлку почти не было видно.

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Без внимания этой зимой не оставили и городские фонтаны — к ним сделали световые трубы. А сквер на Орджоникидзе ещё и украсили праздничными гирляндами.

Фото: Александр Ощепков / НГС

Снегопады то и дело заваливали прохожих и шокировали иностранных гостей, но настоящие сибиряки знают, что когда идёт снег — это тепло. А ещё очень красиво, согласитесь.

Фото: коллаж Александра Ощепкова и Евгении Бикуновой



К началу зимы в Новосибирске, словно назло неподготовленным коммунальщикам, было очень снежно — новосибирцам такое не понравилось, а вот некоторым животным оказалось в самый раз. НГС добавил их на неубранные городские пейзажи.

Фото: Александр Ощепков / НГС

После каникул новосибирцы отправились купаться в проруби. В этом году на Крещение пришли 40 тысяч новосибирцев — тёплая погода почти не мешала им оголяться.

Фото: Александр Ощепков / НГС

Яркое солнце хоть и не грело новосибирцев, но зато делало небо ярко-голубым и почти идеальным для таких снимков.

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Уже по традиции в День святого Валентина на здании отеля Azimut в центре загорается огромное сердце — его составляют из светящихся окон.

Фото: Ольга Бурлакова / НГС