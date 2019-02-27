Зима сделала ручкой: 15 лучших снежных и морозных фото

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Морозный закат превратил город в ледяной ад
На этой неделе в Новосибирск придёт весна — совсем скоро городские улицы зальёт талая вода, деревья зацветут, а в парках и скверах вновь зазвучит пение птиц. За три зимних месяца погода не раз пугала новосибирцев жгучими морозами, метелями и снегопадами, но взамен подарила им уютное новогоднее настроение, волшебные узоры на окнах, ярко-голубое небо и огненные закаты, которые удалось запечатлеть фотографам НГС. Их лучшие зимние снимки — в нашей подборке.
Ещё в ноябре на Новосибирск обрушились сильные снегопады — они окутали деревья волшебным белым покрывалом.
В морозы многим новосибирцам пришлось сидеть дома. А некоторые попытались ими насладиться — и отправились на известный эксперимент с кипятком. Мы тоже не остались в стороне и сделали эффектный видеоролик.
Те, кто не побоялись февральских морозов, отправились на фестиваль иглу — десятки участников соорудили на Обском море целый город для эскимосов.
Зима порадовала нас не только огненными закатами, но и яркими, хоть и поздними рассветами. В «инстаграмах» новосибирцев то и дело мелькали рассветы самых разных цветов.
Главный зимний праздник новосибирцы тоже отметили с размахом — на городских улицах часто можно было встретить ряженых прохожих, а перед Новым годом прошёл целый парад Дедов Морозов.
Главное зимнее развлечение — каток. Главный каток в Новосибирске второй год подряд открывали в Центральном парке.
Ну а главная ёлка на площади Ленина радовала новосибирцев своими разноцветными огнями — они были настолько большими и яркими, что за ними саму ёлку почти не было видно.
Без внимания этой зимой не оставили и городские фонтаны — к ним сделали световые трубы. А сквер на Орджоникидзе ещё и украсили праздничными гирляндами.
Снегопады то и дело заваливали прохожих и шокировали иностранных гостей, но настоящие сибиряки знают, что когда идёт снег — это тепло. А ещё очень красиво, согласитесь.
К началу зимы в Новосибирске, словно назло неподготовленным коммунальщикам, было очень снежно — новосибирцам такое не понравилось, а вот некоторым животным оказалось в самый раз. НГС добавил их на неубранные городские пейзажи.
После каникул новосибирцы отправились купаться в проруби. В этом году на Крещение пришли 40 тысяч новосибирцев — тёплая погода почти не мешала им оголяться.
Яркое солнце хоть и не грело новосибирцев, но зато делало небо ярко-голубым и почти идеальным для таких снимков.
Уже по традиции в День святого Валентина на здании отеля Azimut в центре загорается огромное сердце — его составляют из светящихся окон.
Морозные деньки, скорее всего, ещё нагрянут в город, но зато теперь у погоды появился курс на весну.
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Кирилл Шматков
Фото Александра Ощепкова (1, 3–5, 10, 12, 13), Ольги Бурлаковой (2, 6–8, 15), Густаво Зырянова (9, 14), коллаж Александра Ощепкова и Евгении Бикуновой (11)
Этой зимой было много снега, пришлось даже нанимать дополнительных дворников в чоп