Предъявите лицо: ГИБДД протестирует технологии будущего на водителях





Привычная картина: инспектор ГИБДД заполняет множество бумажек. Скоро 90% его работы будет выполняться в автоматическом режиме





Российских водителей ждёт избавление от бумажных документов, и случится это довольно скоро. Уже в этом году мы перейдём на электронные ПТС и цифровые карты техосмотра, в следующем — на электронные права и свидетельства о регистрации. А самая зловещая технология тестируется с начала года: узнать всю подноготную водителя можно будет по его лицу.





Паспорт технического средства — основной документ автомобиля, который содержит информацию о его собственниках и характеристиках





Электронный ПТС — «история болезни» машины







Изменения касаются не только снижения количества бумажек в нашей жизни. Например, электронный ПТС несёт значительно больше данных, чем привычный нам бумажный аналог. Последний содержит информацию о собственниках автомобиля и его характеристики, но электронный ПТС хранит данные о прохождении техосмотра, авариях, страховках и даже залоговом статусе автомобиля. Под скромной вывеской «Переход на ЭПТС» в России создаётся первая официальная база данных автомобилей, которая хранит весь «анамнез» машины. Это полезно, например, для покупателей на вторичном рынке: в теории скрыть проблемы с машиной будет сложнее.







В теории, потому что до конца не понятна степень защищенности базы и добросовестность лиц, которые имеют к ней доступ — а список их довольно широк и включает, например, сотрудников дилерских центров и страховых компаний.







Переход на электронные ПТС должен был состояться ещё прошлым летом, но его отсрочили на год из-за технической неготовности служб. При этом ЭПТС уже выдаются в тестовом режиме, летом их сделают доступными массовому потребителю, а с ноября — обязательными при регистрации автомобиля.





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Для владельцев обычных ПТС принудительного перехода на электронные не будет, но если сам автомобилист желает «оцифровать» документ, сделать это можно будет через пункты техосмотра.







Электронные диагностические карты







Переход на цифру ждёт и систему техосмотра, возродить которую планируют уже в этом году с помощью драконовских штрафов . База данных с электронными картами техосмотра создаст предпосылки для проверки автомобилей на прохождение ТО с помощью камер фотовидеофиксации.







«Камерный» контроль коснётся и полисов ОСАГО, и хотя запуск проекта неоднократно переносили, весной он должен заработать в столице, а в случае успеха распространится на регионы. За проезд под камерами на «безосажном» автомобиле владельцу грозит штраф 800 рублей.







Пластиковые права сдают позиции







Формально электронный дубликат прав существует уже сейчас в виде записи базы данных, в которую в том числе заносится информация о лишении водителя прав — проверить их статус можно даже онлайн. Однако новый формат электронных прав повысит их статус, поэтому возить с собой пластиковый аналог не потребуется: в идеале система заработает с 2020 года.







Параллельно изучается возможность апгрейда обычного удостоверения микрочипом с биометрической информацией, но, судя по всему, приоритетным является переход сразу на электронную версию прав.







И это не всё: в конце прошлого года в подразделения ГИБДД поступило более 20 тысяч планшетов с софтом для распознавания лиц водителей — пока технологию лишь тестируют. Определив личность водителя, инспектор получит доступ ко всему «бэкграунду», включая пикантные вопросы: наличие неоплаченных штрафов, страховок, диагностической карты ТО, медсправки, записей об учёте в наркологии и так далее.







Распознавание лиц на первом этапе будет вспомогательным инструментом, а для предъявления прав водители смогут использовать свой телефон со специальным приложением, который позволит инспектору сразу получать доступ к учётке водителя.





На первых порах останутся и физические копии прав и свидетельства о регистрации, но при проверках на дороге достаточно будет смартфона или собственного лица.





В новой концепции контроля камеры и инспекторы органично дополняют друг друга: первые работают по массовым нарушениям, вторые — по «эксклюзивным» вроде езды в пьяном виде или без номеров





«Нечеловеческий» контроль







Ждёт нас и усиление «электронной слежки» за водителями, во-первых, за счёт расширения функционала привычных камер фотовидеофиксации, во-вторых, благодаря проекту под условным названием «Народный инспектор». Он уже одобрен Госдумой в первом чтении и уравнивает любительские камеры с автоматическими комплексами фотовидеофиксации. Снять нарушителя сможет любой владелец устройства (смартфона, регистратора), на которое установлено специальное приложение. Постановления будут выписываться в заочном режиме на имя собственника транспортного средства.







Кстати, смартфон с учётной карточкой прав является интересным способом идентифицировать нарушителя. Правда, о такой технологии пока не говорят.





Это «жучок», который используют страховые для добровольного контроля стиля езды водителя. Большую часть его функционала воспроизводит обычный смартфон, но эта идея для отдалённого будущего





Трудности электронного перевода







На первый взгляд, особенной новизны в «оцифровке» водителей нет, ведь каждому бумажному документу и сегодня соответствует запись в той или иной базе данных. Получаете ли вы медсправку, оплачиваете штраф или проходите ТО — операторы вносят изменения в ваши «учётки».







Но сегодня эти базы раздроблены настолько, что ни одно ведомство не имеет мгновенного доступа ко всему объему информации. Инспектор ГИБДД не может без дополнительных запросов выявить водителя, стоящего на учёте в наркологии. База данных ГИБДД плохо стыкуется с базой страховщиков АИС РСА — это стало ясно при создании объединённой базы для проверки ОСАГО через камеры. Федеральная база казначейства ГИС ГМП не всегда является зеркалом региональных баз данных ГИБДД, что приводит к возникновению штрафов-фантомов.







Интересно, что даже на четвёртый год использования электронных полисов ОСАГО водители так и не избавились от бумажных копий: с 8 декабря 2018 года в ПДД чётко прописана необходимость возить распечатку такого полиса, которая приравнивается к обычному.







Если суммировать все новости, получается интересная картина: по сути, речь о создании единого информационного пространства, которое позволит проверять автомобиль и водителя буквально в один клик. Зачем?





«Коридорные проверки» эффективны, потому что позволяют проверить 100% машин





Например, не первый год в ГИБДД используют массовые проверки, когда инспекторы направляют весь поток машин в специальный коридор, где проводится экспресс-тестирование на состояние опьянения. Но сейчас пробивать каждого водителя по всем базам долго, поэтому проверки носят усечённый характер.







Состыковав разные базы, можно внедрять конвейерные «чистки», когда инспекторы в «прямом эфире» проверяют водителя по всем основным пунктам.







А если хакеры?







Оцифровка ОСАГО началось ещё в 2015 году и шла не всегда гладко: например, у автомобилистов возникали технические сложности с оформлением электронных полисов. Позже к продаже е-ОСАГО подключились мошенники, играющие на разнице коэффициентов.







А главный вопрос — устойчивость электронных систем к сбоям и взломам. Проблемы с базами возникают и сейчас, но при проверках на дороге приоритет отдаётся бумажным документам, что снижает остроту ситуаций. Но представим, что семья, путешествующая за тысячи километров от дома, оказывается под подозрением инспекторов, потому что учётные записи водителя или машины повреждены, а бумажные документы упразднены или противоречат электронным записям.







Впечатляющим будет и масштаб утечки информации, если объединённые базы данных взломают и выложат в открытый доступ.





Поддерживаете ли вы идею перехода на электронные документы и слияния баз данных?

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Идея хорошая, но с реализацией будут проблемы, которые всё испортят

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Обзор других изменений, которые скажутся на водителях в 2019 году читайте здесь.





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