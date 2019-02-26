Девушка месяца: Елена на Lada XRAY — «Куда ты едешь, бешеная баба!?»

Елена окончила Новосибирский государственный педагогический университет, получила профессию дизайнера. Увлекается путешествиями, дайвингом и сноубордингом. Ездит на отечественном автомобиле Lada XRAY и пропагандирует отечественный автопром.











Когда у моей старенькой Honda практически отвалился бампер на трассе где-то по пути в Горный Алтай, стало понятно, что пора покупать новую машину. Я решила, что мой автомобиль должен быть новым, проходимым, простым в управлении, с небольшим расходом бензина и обязательно кроссовером.













На рынке не так уж много кроссоверов по стоимости меньше миллиона, а потратить на автомобиль больше миллиона мне не позволяла жизненная философия. Посмотрела кое-что из Renault, а потом пришла в салон Lada и сразу влюбилась в моего XRAY. В первую очередь за стильный и современный внешний вид. Агрессивная Х-морда, гармоничные линии кузова, изящная оптика со светодиодами — меня восхищало в нем все!













Автомобиль очень удобен и в городе, и для путешествий. Удобные сиденья и система управления на руле, уверенный жесткий ход, в общем, отличная рабочая лошадка. Многие спрашивали, почему ты покупаешь русский автомобиль, хотя за эти деньги можешь позволить себе 8-летний иностранный выше классом.













Честно скажу, я сразу решила, что хватит с меня старых машин с их непонятными историями. Лучше управлять понятным и предсказуемым автомобилем, чем котом в мешке со множеством ненужных функций и безумными расходами на содержание.













У меня очень спокойный стиль езды, но даже мне пришлось долго привыкать к коробке-роботу, которая поначалу казалась мне очень медленной. Для темпераментных горцев такая машина может показаться скучноватой, а вот для горожанина, ежедневно стоящего в пробках, — в самый раз.













XRAY создан для путешествий: большой, тяжелый, вместительный, безопасный. На нем можно притопить на трассе, а на жесткой подвеске не страшно попасть в яму. В объемный багажник войдут все вещи, а если разложить заднее сиденье, получается неплохое спальное место.













Права я получила 10 лет назад. До сих пор благодарна моему теперь уже бывшему мужу за то, что он месяц ездил со мной и помогал советами за рулём: «Стой! Газуй! Тормози! Куда ты едешь, бешеная баба!?». И только через месяц, когда он заснул на пассажирском сиденье, я поняла, что готова самостоятельно выезжать на городские дороги.







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Обожаю путешествия на машине, самый лучший антистресс — это мчать в ночь за рулём, громко слушая любимую музыку и вознаграждая себя глоточком кофе каждый километр. Ездила на авто несчетное количество раз в Казахстан, дважды в Киргизию и Узбекистан. Я много путешествую, в каждой стране интересно наблюдать дорожные особенности. В прошлом году путешествовали с друзьями на кемпере по Франции. Там очень узенькие дороги и на большом неповоротливом кемпере было поначалу страшновато. Возможно, именно из-за узких дорог и дорогого бензина там много малолитражек.













А вот в Дубае ровные многополосные дороги, чаще всего там встречаются спортивные машины и чаще всего именно белого цвета, потому что жаркий климат. В солнечном Узбекистане тоже только белые автомобили и практически только Daewoo, импортировать авто там очень дорого. Во время путешествия по Малайзии поразилась спокойствию водителей. Если вдруг малазийцу движение перекрыл другой автомобиль, или человек, или, к примеру, корова, то водитель невозмутимо и терпеливо сидит и ждет, когда препятствие само уйдет с дороги.













Смешная ситуация произошла со мной много лет назад по дороге в Горный Алтай. Съехали с трассы на проселочную дорогу во время дождя и застряли в грязи, тогда еще на старенькой «бэхе семерке». Моя сестра побежала за подмогой и остановила грузовой ГАЗ. А в нем оказались путешествующие немецкие пенсионеры, которые переделали наш русский военный ГАЗ в кемпер. Немцы не отказали нам в помощи, начали нас вытаскивать и застряли сами. Так и стояли: мы, русские, — на немецком авто и немцы — на русском, почти в чистом поле, пока не подоспел трактор.















Если вдруг что-то случается с автомобилем и необходимо заменить пробитое колесо, перегоревшую лампочку или прикрутить номер — для меня это всегда маленькая трагедия. Как истинная леди, я сначала погрущу, а потом отправлюсь искать подмогу. На наших дорогах много джентльменов, которые не откажут в помощи.















Первые три или даже пять лет моего вождения на дороге часто встречались неадекватные, агрессивные и туповатые водители, очень много кто мешал. А потом я научилась нормально водить и сейчас вся дорога предсказуема, а остальные участники движения — просто лапочки!