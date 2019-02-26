Графские ели: у площади Калинина строят новый ЖК с зарядками для Tesla и винными погребами

Новый комплекс концепцией и архитектурой обращается к сталинской классике, а названием — к классике мировой





В промзоне Заельцовского района началась новая стройка: на месте одного из заброшенных заводских корпусов на Красном проспекте за три года должны вырасти три дома в духе конца 1930-х. Сюда, по планам застройщика, переедут более 300 семей. Для того чтобы им в промзоне жилось комфортно, здесь сохранили еловую аллею, которая обеспечит виды из окон, а на территории подготовят место для владельцев электрокаров. Подробности нового проекта узнала корреспондент НГС.





Новосибирские застройщики, кажется, всерьёз взялись за промзону в районе площади Калинина: осенью 2017 года на месте сгоревшего корпуса завода НЭВЗ начали строить комплекс из четырёх домов, а в конце прошлого стало известно, что «Ростех» продал под жильё часть территории завода «Швабе». Теперь буквально через забор от проекта возле НЭВЗа, на Красном проспекте, 220 к7, начинается новая стройка: компания «Новый Мир Химметалл» начала строить здесь первый дом комплекса «Лев Толстой».







Фактически, впрочем, дом не первый, а второй: он расположен в центре участка, на котором когда-то стоял заброшенный заводской корпус. 31 января компания получила разрешение на строительство 10-этажки на 3 подъезда и 137 квартир — по 4 и 5 на этаже.







Всего домов будет три, примерно на 300 семей: ещё одну 10-этажку, но одноподъездную, по 6 квартир на площадке, планируют построить чуть ближе к Красному проспекту, а дальше от него — 18-этажную «свечку» с 8 квартирами на площадке. К квартирам предлагают кладовые (застройщик, правда, называет их «винными погребами» и обещает улучшенную отделку) и парковки: 76 мест запланировали под первыми двумя домами, 26 на закрытой территории, ещё 90 наземных мест — за комплексом.







В первом доме будет три подъезда на 137 квартир, на парковку можно будет спуститься на лифте





Во дворе, подчеркнули в компании, парковаться будет нельзя — там по генплану мини-парк, возможно, даже с фонтаном, но тут определённости пока нет. Часть этого парка была на площадке до прихода застройщика: «Новый Мир Химметалл» сохранил еловую аллею, которая отделяет дома от проезда. Её здесь высадили, вероятно, ещё при строительстве завода.







— Одна из елей попадала в пятно застройки, и командой было принято решение её пересадить. Это большая была операция: [дерево] 42 тонны весом, мощнейшая техника работала, — рассказала директор по развитию компании Юлия Шевченко. — <…> Мы перенесли её ближе к жилым домам, возможно, жители будут использовать её в качестве рождественского дерева.







Полностью построить комплекс в компании рассчитывают в 2022 году, а сдать первый дом запланировали уже к концу следующего года. В продажу квартиры ещё не выпустили, застройщик ждёт последние согласования от властей, но стартовые цены уже известны. Самая маленькая квартира в доме, «двушка»-студия площадью 39,27 кв. м, на старте продаж обойдётся в 3,25 миллиона рублей, или 82,7 тысячи рублей за кв. м. Цена самой просторной квартиры — «трёшки» в 79,69 квадрата — 5,5 миллиона рублей (69 тысяч за кв. м).







По оценке руководителя отдела продаж новостроек АН «Большой Город» Максима Юрьева, цены в проекте уже на старте выше рыночных — особенно если учесть особенности ценовой политики компании.







— Политика у них забавная, конечно: продали квартиру по стояку, следующая подорожала на 50 тысяч. У них уже сейчас прописан план по повышению цен. Но они ребята неглупые, всё просчитали. Как по мне, не совсем они попали с этим домом, посмотрим, какой на него будет спрос, — заметил эксперт.







На территории сохранили еловую аллею — для прогулок и чтобы спрятать за ней вид на промзону





В компании «Новый Мир Химметалл» парируют: цена обусловлена классом жилья — новый комплекс позиционируют в бизнес-классе.







— Это квартиры для людей, которые могут себе позволить купить квартиру в доме более высокого качества и с более высоким уровнем комфорта. У нас совершенно другой подход к качеству строительства, качеству отделки мест общего пользования, — пояснили в компании.







В числе особенностей — более 50 вариантов планировок (среди них есть и квартиры с окнами в ванных — тренд последних лет), 5-камерное остекление с теплоотражающим покрытием, беспороговые выходы из квартир на балконы и лоджии и из подъездов на улицу.







Обсуждаются и дополнительные фишки: например, возможность организовать на территории место, где можно было бы зарядить электрокар, и консьерж-сервис для жителей — вплоть до доставки продуктов в квартиры.







Но одной из отличительных особенностей комплекса в компании-застройщике считают концепцию и архитектуру.







— Это сильная сторона нашей компании: мы считаем, что наш город нужно украшать, — поделилась Юлия Шевченко. — <…> Это то, в чём нуждаются многие люди, и то, о чём пишут комментаторы на НГС: что деревьев не осталось, что город некрасивый. Стараемся реагировать, используя наши внутренние ресурсы.







Внешне дома на самом деле напоминают «сталинки» конца 30-х: уже не минималистский конструктивизм, но ещё не перегруженные декором кирпично-штукатурные фасады с лепными карнизами и ленточным остеклением лестничных пролётов. В компании «Новый Мир Химметалл» говорят, что обращаются к традициям и стараются брать из прошлого лучшее — именно это и происходило чуть меньше века назад.







Разрешение на строительство компания получила в конце января и сейчас готовит площадку к строительству





Тренда в этом, впрочем, нет, считает новосибирский архитектор, старший партнёр «АкадемСтройПроекта» Артур Лотарев, — слишком много разных проектов сейчас реализуют в Новосибирске. К классике обращаются архитекторы во всём мире, отличие новосибирских проектов зачастую только в экономии на материалах, из-за чего «получается определённая пародия». Впрочем, добавил архитектор, в Новосибирске сталинскую архитектуру любят особенно сильно.







— Общемировой тренд — функционализм, правильно выточенные пропорции зданий, минимум декора, эстетика достигается за счёт пластики фасада, увеличивается количество стекла постепенно, — описывает Лотарев. — Нигде в России я не видел, чтобы так уважали сталинскую архитектуру, архитектуру той эпохи. Новосибирск — город своеобразный. А вообще, конечно, я замечаю по другим городам, что там более качественные материалы используют. Даже если сделать простое здание, но из качественных материалов, оно будет смотреться более выигрышно. [У нас же экономят даже в бизнес-классе], и внутри, и снаружи.







Впрочем, заметил Максим Юрьев, архитектура вряд ли занимает какое-то значимое место в перечне параметров, по которым новосибирцы выбирают дом для жизни, — они, скорее, смотрят на площадь, цену, место. И последнее, считает эксперт, — весьма удачно.







Для ближайшего соседа — комплекса «Красный проспект» от группы компаний девелопера Владислава Крючкова — ЖК «Лев Толстой» будет скорее дополнением, чем конкурентом, рассуждает Юрьев: новый проект более претенциозный, но не может похвастаться большими площадями.







— По мне, это странно: центр города, до площади Калинина рукой подать, а заходят с такими проектами, — удивился он.







Куда более сильным конкурентом, по мнению эксперта «Большого Города», будет проект ГК «Расцветай»: он масштабнее, ближе к метро, и пока неизвестно, какое жильё там будут строить.

