Вилами на снегу написано: угадайте по народным приметам, какой будет весна

Пятничный тест НГС: по нему можно предсказать погоду на несколько месяцев вперед

Есть много народных примет, по которым можно определить погоду на весну и лето





В Новосибирск наконец-то пришла весна — хоть пока и ненастоящая, только календарная. Но уже всем, как обычно, хочется узнать, какой она будет: солнечной или пасмурной, сухой или дождливой, короткой или долгой. У современных синоптиков делать прогнозы получается не всегда точно, а у наших предков на каждый день была своя примета. НГС с их помощью предлагает выяснить, какой будет погода этой весной и летом, — угадайте, о чём говорят популярные народные приметы.





Вы замечали, чтобы рядом с домами было большое скопление синиц? Как думаете, к чему это?

Птицы всегда к теплу.

Наоборот, к холоду.





Что насчёт длинных сосулек?

Длинные сосульки — к длинной весне, всё логично.

Длинные сосульки быстрее отвалятся — так что к скорому лету.





Есть ещё одна примета про длительность весны. Куда смотреть, кроме сосулек?

На речку — если лёд треснул на крупные куски, то весна будет короткой. На мелкие — к длинной.

На деревья — если снег растаял вокруг них с крутыми краями, то весна будет короткой. С пологими — длинной.





С прилётом каких птиц морозов гарантированно не будет?

Ласточки.

Дрозды.





Февраль оказался богат как на морозные деньки, так и на тёплые. Что это говорит о весне?

Февраль тёплый — к холодной весне, а морозный — к хорошему лету.

Всё наоборот: тёплый февраль — к тёплой весне, а морозный — к холодному лету.





Теперь придётся искать муравьёв: считается, что если снег с муравейника начнёт таять с северной стороны, то лето...

будет холодным и коротким.

будет тёплым и долгим.





А вы давно присматривались к уткам? Что с ними должно быть не так, чтобы весна оказалась холодной?

Они прилетят поодиночке.

Они прилетят жирными.









Помните, какая погода была в Рождество? Зря. А ведь погода в этот день прогнозирует всю весну.

Если в Рождество тепло — весна будет холодная.

Если в Рождество тепло — весна будет тёплая.





Оказывается, всё это время между дубом и ясенем идёт битва за лето: кто первым «проснётся» (зацветёт), таким и будет лето. Как думаете, кто из них просыпается к дождям?

Ясень.

Дуб.





Давайте ещё погадаем, каким будет лето — оно придёт уже совсем скоро.

Ранняя весна — длинное лето.

Ранняя весна — много ненастных дней летом.





Вилами на снегу написано: угадайте по народным приметам, какой будет весна Правильные ответы: 5/10 Дурацкие приметы! Я просто хочу весну! Пройти тест еще раз

Вилами на снегу написано: угадайте по народным приметам, какой будет весна Правильные ответы: 5/10 Ну где же там эти дрозды? Или ласточки? Надоело мёрзнуть! Пройти тест еще раз