Вилами на снегу написано: угадайте по народным приметам, какой будет весна
Пятничный тест НГС: по нему можно предсказать погоду на несколько месяцев вперед
В Новосибирск наконец-то пришла весна — хоть пока и ненастоящая, только календарная. Но уже всем, как обычно, хочется узнать, какой она будет: солнечной или пасмурной, сухой или дождливой, короткой или долгой. У современных синоптиков делать прогнозы получается не всегда точно, а у наших предков на каждый день была своя примета. НГС с их помощью предлагает выяснить, какой будет погода этой весной и летом, — угадайте, о чём говорят популярные народные приметы.
Вы замечали, чтобы рядом с домами было большое скопление синиц? Как думаете, к чему это?
- Птицы всегда к теплу.
- Наоборот, к холоду.
Что насчёт длинных сосулек?
- Длинные сосульки — к длинной весне, всё логично.
- Длинные сосульки быстрее отвалятся — так что к скорому лету.
Есть ещё одна примета про длительность весны. Куда смотреть, кроме сосулек?
- На речку — если лёд треснул на крупные куски, то весна будет короткой. На мелкие — к длинной.
- На деревья — если снег растаял вокруг них с крутыми краями, то весна будет короткой. С пологими — длинной.
С прилётом каких птиц морозов гарантированно не будет?
- Ласточки.
- Дрозды.
Февраль оказался богат как на морозные деньки, так и на тёплые. Что это говорит о весне?
- Февраль тёплый — к холодной весне, а морозный — к хорошему лету.
- Всё наоборот: тёплый февраль — к тёплой весне, а морозный — к холодному лету.
Теперь придётся искать муравьёв: считается, что если снег с муравейника начнёт таять с северной стороны, то лето...
- будет холодным и коротким.
- будет тёплым и долгим.
А вы давно присматривались к уткам? Что с ними должно быть не так, чтобы весна оказалась холодной?
- Они прилетят поодиночке.
- Они прилетят жирными.
Помните, какая погода была в Рождество? Зря. А ведь погода в этот день прогнозирует всю весну.
- Если в Рождество тепло — весна будет холодная.
- Если в Рождество тепло — весна будет тёплая.
Оказывается, всё это время между дубом и ясенем идёт битва за лето: кто первым «проснётся» (зацветёт), таким и будет лето. Как думаете, кто из них просыпается к дождям?
- Ясень.
- Дуб.
Давайте ещё погадаем, каким будет лето — оно придёт уже совсем скоро.
- Ранняя весна — длинное лето.
- Ранняя весна — много ненастных дней летом.
Правильные ответы: 5/10
Дурацкие приметы! Я просто хочу весну!
Правильные ответы: 5/10
Ну где же там эти дрозды? Или ласточки? Надоело мёрзнуть!
Правильные ответы: 5/10
Сейчас я вам тут нагадаю!
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Кирилл Шматков
Фото Александры Савельевой (1), Юлии Шипициной (2), Анны Золотовой (3, 8, 9, 11), Густаво Зырянова (4, 6), Александра Ощепкова (5), pixabay.com (7), Татьяны Фатеевой (10)