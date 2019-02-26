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Главный на Богдашке: кем был Дмитрий Прибаловец для Новосибирска — и чем он запомнится

Депутат умер 25 февраля от сердечного приступа — НГС вспомнил его самые громкие дела и высказывания

Прощание с Дмитрием Прибаловцом пройдёт 27 февраля на улице Кропоткина
Прощание с Дмитрием Прибаловцом пройдёт 27 февраля на улице Кропоткина


В понедельник, 25 февраля, умер от сердечного приступа депутат горсовета Новосибирска Дмитрий Прибаловец. Ему было всего 47 лет. Дмитрий Прибаловец дважды избирался в горсовет от партии «Единая Россия», работал в комиссии по городскому хозяйству и отстаивал интересы своего округа, куда входят самые красивые и богатые историей улицы Новосибирска — Богдана Хмельницкого, Театральная и Александра Невского. Для жителей своего округа он был не просто очередным депутатом, они регулярно жаловались ему на несогласованные пристройки к памятникам архитектуры и водителей, которые бросали свои авто на их газонах, — и зачастую вместе им удавалось отстоять своё право решать, как должен выглядеть район. Вместе с горожанами Дмитрий Прибаловец хотел сохранить исторический облик улицы Богдана Хмельницкого, боролся за клуб «Отдых» и выступал против увеличения штата чиновников. НГС вспоминает главные достижения депутата Дмитрия Прибаловца.


Борьба за «Отдых» и Богдашку


В 2013 году стало известно, что клуб «Отдых» и Дом спорта на улице Богдана Хмельницкого собираются снести — на их месте застройщик ЗАО «СД Альфа Капитал» решил построить высотный жилой комплекс. Дмитрий Прибаловец выступал против застройки микрорайона и на заседании градостроительного совета просил снизить этажность до 9 этажей. В апреле 2014-го Прибаловец собрал 7 тысяч подписей против сноса клуба «Отдых» и Дома спорта — вместе с жителями он добивался запрета строить высотный жилмассив и хотел, чтобы старые здания и часть соснового бора сохранили или хотя бы провели перезонирование территории и уменьшили этажность новостроек. В ноябре 2016 года сотни горожан выходили на митинги против застройки микрорайона и требовали от властей сохранить исторический облик улицы.


Прибаловец хотел не просто сохранить исторический облик района, но и волновался, что с появлением высоток Богдашка встанет намертво, а жителям не будет хватать объектов инфраструктуры.


«Уже сейчас по Богдана Хмельницкого невозможно ни проехать, ни выехать. Там уже и днём огромное количество автомобилей, едут с 4-го, 5-го, 6-го микрорайонов, Пашино, микрорайона "Стрижи". Альтернативной улицы нет. Если построить этот жилищный комплекс, добавится ещё более 1 тысячи машин, и всё — конец движению. Плюс добавляется ещё несколько проблем. У меня на округе дефицит детских садиков. А с новыми высотками появится более 700 семей. В какие детские сады пойдут их дети? Никто не даёт ответа. Что будет с коммуникациями, а ведь они очень старые, поскольку улица послевоенной постройки, тоже непонятно», — говорил Дмитрий Прибаловец в отчёте за 2016 год.


Дмитрий Прибаловец считал, что точечная застройка на Богдашке серьёзно усугубит с ситуацию с нехваткой мест в детский садах района
Дмитрий Прибаловец считал, что точечная застройка на Богдашке серьёзно усугубит с ситуацию с нехваткой мест в детский садах района


Всё же Дом спорта и «Отдых» жители не смогли отстоять — их снесли осенью 2016 года. Однако к концу года улицу Богдана Хмельницкого в Калининском районе признали достопримечательным местом, теперь здесь ничего нельзя будет построить без особого согласования. 


«Этого мы добивались с лета 2015 года, когда собрали 4,5 тысячи подписей горожан. Статус убережёт улицу в последующем от подобных варварских действий. Выработанные регламенты ограничат возможное строительство на данной территории высотных зданий, запретят изменять фасады, защитят высотные насаждения от вырубки. В частности, под охраной окажется гордость нашей улицы — липовая аллея», — рассказывал Прибаловец о новом статусе улицы Богдана Хмельницкого.


Спустя полгода к памятнику архитектуры на Богдана Хмельницкого, 38 (здание относится к комплексу ДК Горького) хотели возвести пристройку — местные жители обратились к депутату, и вместе они смогли остановить возведение несогласованной пристройки.


Вернул яйцо Арбатского


Огромное яйцо художника Геннадия Арбатского много лет стояло во дворах, где сейчас расположен жилой комплекс «Эдем», но в 2010-х годах скульптура исчезла. Тогда Дмитрий Прибаловец помогал найти новое место для скульптуры. В ноябре 2017 года для яйца нашли новое место рядом с ДК Горького — реконструкцию расписал местный художник Сергей Беспамятных.


Газоны вместо пыли


Осенью 2017 года Прибаловец выбил деньги из городского бюджета, чтобы установить бетонные полусферы на обочине улицы Театральной — водители, приезжающие в соседний бизнес-центр, парковали автомобили на газонах под окнами жилых домов. Жильцы домов № 37 и 39 по улице Театральной жаловались на выхлопные газы, испорченные газоны и пыль, которую растаскивали с газонов машины.


«Сейчас я занимаюсь проблемой, связанной с пылью в городе, и считаю, что она во многом из-за открытого грунта — отсутствия газонов. <...> Нам предлагали разные варианты, в том числе просто поставить знак "Парковка запрещена". Но, по моему опыту, под такими знаками всё равно люди паркуются, поэтому надо решать вопрос натурально — чтобы не было возможности парковаться. Если инициатива с полусферами приживётся, то на следующий год будем пытаться распространить её на другие участки моего округа», — объяснил депутат.


Выступал против раздутых штатов чиновников


Дмитрий Прибаловец выступал с предложением сократить дублирующие друг друга отделы в департаменте образования — на заседании комиссии мэрии по административной реформе депутат предлагал сократить чиновничий аппарат. 


«Слушали выступление департамента образования, и если к самому департаменту образования у нас вопросов нет, потому что отрасль огромная, то были вопросы к отделам образования при районных администрациях. <...> Раньше, когда школы не были юридическими лицами, они не могли вести собственную бухгалтерию, такие отделы были нужны. Сейчас школы являются юрлицами. Мы выступили с предложением сократить эти отделы», — рассказывал Прибаловец.


Однако на его идею в департаменте образования отреагировали неожиданно — его начальник Рамиль Ахметгареев пожаловался на нехватку сотрудников.


«Он сказал, что им не хватает в самом департаменте сотрудников на некоторые направления. В департаменте там на весь город трудится 55 сотрудников. Вот думаю, теперь опасно, наверное, ходить на комиссию — придёшь, предложишь что-нибудь ненужное сократить, а кончиться может увеличением штата», — шутил Прибаловец.


Заставлял муниципалитет убирать снег


Одна из лестниц в округе Дмитрия Прибаловца оказалась разделена между муниципалитетом и местным ТСЖ. Но только с одной половины, за которую отвечало ТСЖ, снег убирали регулярно.


«Каким-то образом ровно половину этой лесенки повесили, прикрепили к дому. Если ТСЖ её не чистит, их штрафуют, поэтому они вынуждены платить за чистку, причём не столько для себя, сколько для всех. А вторая принадлежит муниципалитету. За то, что она завалена снегом, никто не штрафует никого», — объяснял ситуацию Дмитрий Прибаловец, который передал фото заваленной снегом лестницы в НГС. К вечеру после публикации на нашем сайте ее почистили полностью.


Напомним, что прощание с депутатом Дмитрием Прибаловцом назначено на завтра, 27 февраля.

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